Malinche, conocida como Malinalli (náhuatl, hierba), Malintzin o también como Doña Marina, nombre cristiano, nació alrededor del año 1500, en la antigua capital olmeca, en la región del actual estado de Veracruz. Fue una de las veinte mujeres cacicas que fueron entregadas a los españoles como esclavas por los indígenas de Tabasco, derrotados en la batalla de Centla. En el principio, los mexicas creyeron que los españoles eran dioses porque nunca habían visto hombres rubios ni los caballos que montaban. Les pareció prodigioso, pero solo al principio.

La Malinche jugó un papel decisivo en la conquista de México como traductora de Hernán Cortés de los idiomas maya y azteca, además de consejera y mediadora entre españoles e indígenas. Por eso, el nombre de Malinche es sinónimo de traición. Ser un malinchista es ser un traidor a la patria. La Real Academia Española lo define como “tener apego a lo extranjero con menosprecio a lo propio”. La Academia Mexicana de la Lengua lo define como un complejo: “Que tiene complejo de apego a lo extranjero”.

En el imaginario colectivo mexicano a La Malinche se la considera una traidora, la culpable de todas las desgracias nacionales.

El caso es que Isabel Díaz Ayuso ha ido a México y, con muy poco sentido común, ha reivindicado a La Malinche, a la traidora, a la que vendió su pueblo a los extranjeros. Y no ha sido bien recibida. ¿Pues qué esperaba? ¿Quería erigirse ella como una nueva conquistadora? Eso es lo que parece.

Ayuso ha actuado por su cuenta, como si ella tuviera algún mandato especial o alguna competencia diplomática

México es un país hermoso, rico y hermano; así se le ha considerado siempre en España. Hemos bebido de su música, que la hemos adoptado como si fuera nuestra, y de su cine. Ha habido una unión especial. Por eso muchos españoles que, después de la Guerra Civil, no podían vivir en España, porque estaban perseguidos por la dictadura franquista, se exiliaron en México. Se les recibió con los brazos abiertos y ellos también, los españoles, dejaron allí su impronta.

En la Feria del Libro de Guadalajara conocí brevemente a Elena Poniatowska, escritora, periodista y activista mexicana de origen polaco, que ha escrito varios libros sobre México, como Luz y luna, las lunitas, sobre las “adelitas” que iban con el ejército de Pancho Villa para atender a sus hombres, con un lenguaje impresionantemente rico y original; Hasta no verte, Jesús mío, donde también reivindica el uso literario del lenguaje popular; La noche de Tlatelolco sobre la masacre en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968; Las siete cabritas; El Paseo de la Reforma; Tinísima; Leonora Carrington... Muy recomendable.

Amo a México y a los amigos y amigas que conocí en Roma y que tienen un lugar en mi corazón. Y me duele la actitud de Ayuso, su frivolidad y su falta de empatía con el pueblo mexicano. No ha tenido en cuenta los cambios en la relación entre España y México. Ha actuado por su cuenta, como si ella tuviera algún mandato especial o alguna competencia diplomática.

Sí, señora Ayuso, ha sido usted frívola; ha sido usted imprudente y ha sido usted desleal a España y a la Corona.

Nota.- Para entender el personaje de Malinche recomiendo la canción La maldición de La Malinche, de Amparo Ochoa.

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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.