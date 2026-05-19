El juez sitúa a Zapatero como jefe en la sombra de una red con sociedades 'offshore' y conexiones internacionales

Era algo que se venía rumiando desde hacía semanas. Y, al final, el caso Plus Ultra ha terminado alcanzando al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Cinco meses después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuviera a su amigo Julio Martínez, la Audiencia Nacional ha imputado este martes al exlíder del Ejecutivo en el marco de una causa que pone el foco, entre otras cosas, en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno acordó para la aerolínea. Y no como una pieza cualquiera. El magistrado José Luis Calama lo coloca en el "vértice" de una "estructura organizada y estable" que ejercía "influencia sobre instituciones públicas a favor de terceros a cambio de pagos". Y recoge abonos al expresidente y su entorno por cerca de dos millones.

Este asunto lleva años enredado en los tribunales. Pero recibió el impulso definitivo hace algunos meses, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una nueva denuncia a raíz de la información contenida en una serie de solicitudes de cooperación internacional que llegaron procedentes de Francia y de Suiza sobre una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. En diciembre, agentes de la UDEF detuvieron, entre otros, a Julio Martínez Sola y a Roberto Roselli, presidente y consejero delegado de Plus Ultra, respectivamente. Y también al empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero. El caso, entonces, adoptó una nueva dimensión. Y el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid decidió enviarlo a la Audiencia Nacional.

La investigación, desde entonces, la está liderando el Juzgado Central de Instrucción nº2 a través del magistrado Calama, quien sustituye a su compañero Ismael Moreno –que decidió abstenerse–. Una causa que este martes ha escalado con la imputación de Zapatero, que se convierte así en el primer expresidente imputado por la justicia española por delitos de corrupción. En su auto, al que ha tenido acceso infoLibre, el instructor sitúa al exlíder del Ejecutivo en la cúspide de una trama orientada al "ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas a favor de terceros". Es él, apunta, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

"Desde su oficina de Ferraz –centro de coordinación de la red– se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria", sostiene el magistrado. Un rol de liderazgo que, continúa, "no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión". Para situar a Zapatero como "núcleo decisor y estratégico de la red", el instructor se apoya, fundamentalmente, en comunicaciones intervenidas a terceras personas. De hecho, destaca que el expresidente evitaba "en lo posible" la "ejecución directa de las gestiones más comprometidas". "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana" o "Los de gowair saben todo lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto" son algunos de los mensajes incorporados al auto de imputación.

Una comida y una sociedad en Dubái

Una "posición preeminente" que también ve el magistrado en el hecho de que sea el propio expresidente quien envíe a Julio Martínez "los archivos Excel con los clientes" de Análisis Relevante, la consultora que administra su amigo: "No constituyen simples listados, sino herramientas de planificación logística". Del mismo modo, le señala como la persona que da las instrucciones, durante una reunión celebrada en un restaurante, para la constitución de una sociedad en el extranjero. "[En aquel encuentro] se plantea la posibilidad de que determinados pagos no se realicen en España, sino en cuentas radicadas en el extranjero, concretamente a nombre de Landside", apunta el magistrado.

Calama llega a esta conclusión porque un día después de aquella comida, de la que se tiene constancia por un intercambio de correos de la secretaria de Zapatero, uno de los participantes a la misma, Tomás Guerrero, envía a Martínez, que también estuvo presente, un correo en el que le detalla la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái con un "según lo conversado ayer". Las gestiones para constituir Landside Middle East Fzco, una empresa radicada en la principal ciudad de Emiratos Árabes Unidos y participada al 100% por Idella Consulenza Strategica –administrada también por Martínez–, arrancaron poco tiempo después de que esta última sociedad suscribiera un contrato con Plus Ultra vinculado, precisamente, al rescate de la aerolínea.

La duración del mismo venía determinada, precisamente, por el tiempo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tardase en emitir resolución relativa a la concesión del rescate. Y se estipulaba como remuneración "el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada", es decir, 530.000 euros. Una cifra que se recoge, con cierta sorna, en algunos mensajes intercambiados por los investigados: "Tranquilo, eso sale del 1%", escribía uno de ellos cuando otro decía con ironía que "la SEPI" no aprobaba los gastos de una comida que estaban celebrando. "Estos hechos permiten inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero", apunta el instructor.

El rescate de la aerolínea centra, precisamente, buena parte de la resolución judicial. El instructor resalta que directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda a través de "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Y, para ello, articularon dos líneas de influencia. Una, a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Otra, a través de Zapatero, siendo la de este último la que adquirió un "papel predominante". El instructor también destaca la capacidad de la red para acceder a información privilegiada, como demuestra el hecho de que celebraran la concesión del rescate antes incluso de su aprobación definitiva.

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La resolución también detalla el movimiento de dinero entre las empresas de la trama. Así, sostiene que "la mayor parte de los fondos" que recibió Análisis Relevante de empresas como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Grupo Aldesa "terminaron en el entorno" de Zapatero, a quien el magistrado atribuye blanqueo de capitales o tráfico de influencias. La consultora habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, cuyas administradoras y socias son las hijas del expresidente. El auto, además, recoge pagos de Gate Center y de las sociedades del grupo Thinking Heads, quienes señalan en un comunicado que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde el año 2014. Sumando estos últimos, los pagos recogidos por el instructor se sitúan en cerca de los dos millones.

"Operaciones internacionales de alto valor económico"

El auto también llega a mencionar la "intervención directa" del expresidente del Gobierno "en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke [subproducto derivado del petróleo], oro, compraventa de acciones o divisas". Y le sitúa como puerta de entrada al negocio del crudo. "De los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI). Los interlocutores revelan incluso que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir –que precisarán con posterioridad–, al señalar que "necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención".

En este caso, el instructor se apoya en una serie de conversaciones halladas en el teléfono de Martínez en las que se identifica a Delcy Rodríguez (La Dama) como la persona que controla "la asignación de los buques". "Finalmente, remiten la LOI en la que constan los datos de contacto de José y la dirección postal designada para su envío. Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", recoge el auto de imputación, que también pone el foco sobre una carta enviada el 30 de octubre de 2023 por "China International Cultural Technology Resources Group CO LTD" a la "Oficina del Presidente Zapatero".