Zapatero niega tener sociedades mercantiles y haber hecho gestiones para el rescate de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado haber realizado gestiones para mediar en favor del rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha señalado que "jamás" ha tenido una sociedad mercantil, ni en España ni en el extranjero.

Zapatero se ha expresado en estos términos en un vídeo difundido tras conocerse que la Audiencia Nacional lo ha llamado a declarar como imputado el próximo 2 de junio dentro de la investigación del caso Plus Ultra.

El expresidente ha defendido que toda su actividad pública y privada siempre se ha desarrollado con absoluto respeto a la legalidad. A la vez, ha indicado: "Mi actividad privada ha sido declarada vía IRPF con transparencia".

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Zapatero ha manifestado que "jamás" ha realizado alguna gestión ante la administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra. Al hilo, ha dicho que tampoco ha tenido una sociedad mercantil "ni a través de terceros, ni en España ni fuera".

El expresidente concluye el vídeo con el mensaje de que va a ejercer su derecho a la defensa y que atenderá próximamente a los medios de comunicación.

Estas palabras de Zapatero llegan después de la decisión del juez José Luis Calama de imputarlo en la causa al considerarlo como presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.