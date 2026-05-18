Los tribunales libran a los VIP de pagar más de 80 millones en sanciones tributarias en el último lustro

Shakira Isabel Mebarak Ripoll no pisó suelo español más de 183 días durante todo 2011. Y, por tanto, no hubo infracción tributaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante en el último pulso que mantenía con Hacienda, pleito que aún seguía vivo tras la condena de tres años por fraude fiscal que pactó con Fiscalía y Abogacía del Estado a finales de 2023. Y ha obligado al fisco a devolver las cantidades ya abonadas. Una nueva derrota judicial de la Agencia Tributaria que se suma a otras tantas experimentadas a lo largo de los últimos años contra la very important people. Solo en el último lustro, los tribunales han librado a deportistas, artistas o actrices de pagar más de 80 millones de euros en sanciones tributarias, si bien una parte destacable se corresponde, precisamente, con el pleito de Shakira.

La Hacienda española actuó contra la cantante al considerar que tenía que haber tributado en 2011 por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio. Ella alegaba que residía fuera de España. La Agencia Tributaria, que era residente fiscal en nuestro país. Finalmente, los magistrados han dado la razón a Shakira al entender que no queda "acreditado" que la cantante permaneciera durante aquel año en nuestro país más de 183 días, mínimo necesario para determinar que tiene su residencia habitual en nuestro territorio. Tampoco que tuviera aquí el núcleo de intereses económicos ni conexión familiar con residentes. Pese a su relación con el futbolista Gerard Piqué, la sala resalta que no había "vínculo conyugal" o "hijos menores".

"Es obvio que las liquidaciones que nos ocupan y las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho", sentencian los magistrados. El tribunal, en definitiva, concluye que no hubo fraude fiscal en 2011, algo que la cantante sí reconoció para los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 –el pacto suscrito con el Ministerio Público lo cifraba en 14,5 millones de euros–. La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que la Agencia Tributaria ya ha anunciado que pretende recurrir ante el Tribunal Supremo, obliga al fisco a devolver a la cantante "las cantidades ingresadas". La cuantía del litigio asciende a 55 millones de euros. Su propia defensa, sumando intereses y costas, calcula que a la artista tendrán que devolverle 60 millones. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, por su parte, rebaja la posible devolución a los 35 millones.

El de Shakira es el último capítulo de una guerra contra el fisco en la que han jugado un papel preponderante los deportistas de élite. Piqué, expareja de la cantante, ya logró en 2021 que la justicia le diera la razón en su pulso contra la Agencia Tributaria. Tras fracasar en la Audiencia Nacional, el futbolista elevó su caso al Supremo, que terminó anulando la sanción de 2,1 millones de euros que Hacienda le impuso por el IRPF de 2008, 2009 y 2010. En su sentencia, el Alto Tribunal concluyó que el entonces defensa del FC Barcelona no simuló contratos para gestionar sus derechos de imagen y que las cotizaciones que abonó a la Seguridad Social británica mientras jugaba en el Manchester United contaban como "gasto deducible".

De Puyol a Pedrosa

La Justicia da la razón a Shakira e insta a Hacienda a devolverle 60 millones de euros Ver más

Varios han sido los jugadores culés que han torcido el brazo a Hacienda en los tribunales. En 2022, por ejemplo, Andrés Iniesta consiguió que se anulasen varias liquidaciones de impuestos en las que le pedían el pago de 2,21 millones de euros. Ese mismo año, Xavi Hernández y Carles Puyol lograron lo mismo con reclamaciones por 1,32 y 1,71 millones de euros, respectivamente. Ya en 2024, Iniesta consiguió ganar un par de pleitos más relacionados con la cesión de derechos de imagen o los pagos del club blaugrana a su agente, sentencias que le libraron de pagar, al menos, otros 4 millones de euros. A estos hay que añadir un triunfo adicional de Puyol, que consiguió que la Audiencia Nacional le eximiese de pagar 2,5 millones por el IRPF de 2010 a 2013.

Ese mismo año, el exfutbolista Daniel Alves ya acumulaba, según La Vanguardia, una serie de victorias judiciales que obligaban a la Agencia Tributaria a devolverle 9,2 millones de euros. Un gol por la escuadra que le ha metido también al fisco español en los tribunales Xabi Alonso, que en 2019 resultó absuelto de un delito contra la Hacienda Pública por la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a una empresa radicada en la isla de Madeira –la Administración le reclamaba 2,5 millones de euros– y que en 2025 logró otra victoria que le libró de pagar otros 288.000 euros. O el exjugador del Real Madrid James Rodríguez, a quien la Audiencia Nacional ha ordenado que se le devuelvan más de 3 millones porque ha podido acreditar que en el ejercicio bajo la lupa había residido 202 días en Mónaco.

También han conseguido algunas sentencias favorables en el último lustro desde el extenista Juan Carlos Ferrero, a quien el Supremo libró de pagar casi 275.000 euros por haber gestionado los derechos de imagen a través de una sociedad especializada no controlada por él, hasta el expiloto de motociclismo Daniel Pedrosa, a quien la Agencia Tributaria tuvo que devolver 2,4 millones de euros más los intereses. Y también alguna actriz. El año pasado, sin ir más lejos, la Audiencia Nacional absolvió a la intérprete Ana Duato en el caso Nummaria al no haber "acreditación suficiente" de que conociera que "estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario". Hacienda le reclamaba 1,1 millones de euros.