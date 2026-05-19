La querella de Manos Limpias contra Zapatero nació entre errores y recortes y la AN rebaja su papel en el caso

El colectivo ultra Manos Limpias presentó en diciembre de 2025 una querella contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras las detenciones practicadas por la UDEF en el marco del caso Plus Ultra, sobre el rescate con 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató a la aerolínea durante la pandemia.

Y, como ya es habitual, la organización ultra se personaba en una causa que salpicaba al Gobierno de Pedro Sánchez, como ya hiciera en otras como la Ley de Amnistía, el caso Ábalos o todo lo relativo al caso Begoña, esposa del presidente.

La querella sigue la línea de las anteriores interpuestas por Manos Limpias, imprecisiones, errores y recortes de noticias aparecidas en prensa, programas de televisión o incluso Youtube.

En el escrito que presentó Manos Limpias se afirmaba, sin más pruebas que lo leído en prensa o visto en televisión que se llegó a "presionar a varios ministros, tal y como relató D. Víctor de Aldama reveló [sic] el pasado 18 de diciembre de 2025 en una entrevista concedida al periodista Iker Jiménez y que fue emitida en directo en el programa Horizontes de la cadena La Sexta".

En esta primera afirmación ya aparece una imprecisión, el programa es Horizonte y no Horizontes, y un error, el programa se emite en Cuatro y no en La Sexta.

"Dicha entrevista fue recogida por el diario digital El debate en los siguientes términos (Víctor de Aldama en 'Horizonte': "Zapatero cobró 10 millones de euros de comisión en Panamá por el rescate de Plus Ultra") y que se aporta como Documento Nº1".

También cita al periodista Albert Castillón que en su canal de Youtube Castillón confidencial (Investigación "Descubrimos la supuesta cuenta de Zapatero en Panamá de la que habla Aldama), afirma que "ha localizado la cuenta de D. José Luis Rodríguez Zapatero en la que se podría haber recibió la comisión relatada por D. Victor de Aldama, y que dicha cuenta estaría en el Pacific Bank".

Dentro de la querella, Manos Limpias destaca también una información publicada en El Debate sobre los vínculos que unían al expresidente del Gobierno con el ahora detenido Julio Martínez Martínez, que cobró 458.000 euros de la empresa Plus Ultra, y que ejercía de enlace entre Zapatero y el presidente de la compañía.

En esos artículos se mencionaba una reunión de Zapatero en un monte sin cobertura con el detenido 72 horas antes de que fuera arrestado y de hasta cinco reuniones en casa del expresidente para tratar temas relativos a Plus Ultra.

La entrevista de Aldama, parte central

La entrevista a Aldama en el programa de Jiménez, es la parte central de la querella del sindicato ultra que recuerda que en la entrevista en televisión, el comisionista, asegura: "José Luis Rodríguez Zapatero llega al ministerio de Transportes para reunirse con José Luis Ábalos. Yo estaba en el despacho de Koldo, al lado, y me dice que 'no le gustaba que Zapatero apareciera por allí a hablar con Ábalos o a imponer. En este caso, a imponer'. Zapatero le dice a Ábalos que tenía que rescatar Plus Ultra y que era necesario ese rescate. Ábalos se niega rotundamente. La conversación es acalorada. Koldo y yo estamos escuchando las voces. Zapatero le dice: 'No es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que te pide el presidente (Sánchez)'. Ábalos le responde que hablará con el presidente. Ok, le dice Zapatero que cuando tenga noticias volverá. A los tres minutos sale Ábalos de su despacho desencajado, disgustado".

Esta querella fue admitida por la jueza del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid que en aquel momento llevaba a cabo la investigación del caso Plus Ultra, iniciada por una denuncia de Anticorrupción sobre presunto blanqueo relacionado con el rescate de la aerolínea.

Manos Limpias pedía que se juzgara a Zapatero por los delitos de malversación de caudales públicos, trafico de influencias y un delito contra la hacienda Pública por fraude en la obtención de subvenciones.

Cronología de la querella

La querella presentada por Manos Limpias contra Zapatero llegó en una fase ya avanzada del caso y con una base documental limitada. El escrito, que como se ha descrito apenas tenía siete páginas, fue registrado el 23 de diciembre de 2025, pocos días después de las detenciones del presidente y del CEO de Plus Ultra, practicadas por la UDEF el 11 de diciembre. Como se ha explicado anteriormente, el contenido de la querella se apoyaba esencialmente en referencias y publicaciones periodísticas ya difundidas, sin incorporar una investigación propia ni nuevos elementos de prueba relevantes que alterasen el marco del procedimiento abierto hasta ese momento.

Manos Limpias ha intentado colocar su querella en un lugar prominente como impulsora de la imputación actual del expresidente del Gobierno y del salto que dio a la Audiencia Nacional el caso Plus Ultra a principios de 2026. Sin embargo, la evolución posterior de la causa apunta a otros factores para explicar el paso a manos del juez José Luis Calama. El procedimiento llegó a la Audiencia Nacional el 27 de febrero de 2026, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María del Carmen Collazos, se inhibiera a su favor al considerar que la investigación estaba adquiriendo una dimensión superior al ámbito ordinario de un juzgado madrileño. El juez Calama asumió formalmente la competencia el 3 de marzo.

Esa dimensión superior que señalaba la jueza Collazos no se debió al escrito de Manos Limpias. La propia Audiencia Nacional ha subrayado, en una nota difundida este 19 de mayo, la dimensión internacional que ha adquirido la investigación por la estructura bajo análisis y sus posibles ramificaciones transnacionales. Con esa secuencia temporal, resulta difícil sostener que una querella de siete páginas basada en referencias periodísticas fuera el elemento que otorgó volumen al caso. La cronología apunta más bien a que el impulso hacia la Audiencia Nacional respondió a la creciente dimensión internacional que estaban adquiriendo los hechos investigados.