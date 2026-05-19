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Sigue todas las novedades sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero
Sigue la última hora de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero
15:47 h
El jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este martes a los miembros de la Ejecutiva socialista defender el "buen nombre" de José Luis Rodríguez Zapatero y ha reconocido los "momentos duros" que atraviesa el partido por la imputación del expresidente del Gobierno.
En un mensaje dirigido a los miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, al que ha tenido acceso EFE, Sánchez ha reconocido que son "momentos duros" y que "con todo, hoy más que nunca" los socialistas deben reafirmarse en su tarea "de seguir luchando por hacer avanzar" el país.
Y también les ha animado a seguir luchando por defender el "buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista".
"Orgullo y entereza. Fuerte abrazo", concluye el mensaje del presidente a los miembros de la Ejecutiva socialista.
14:36 h
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero envía un comunicado tras su imputación: "Quiero reafirmar que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación al rescate de Plus Ultra"
14:11 h
"Confiamos en la inocencia del expresidente". Fuentes del Palacio de la Moncloa muestran tranquilidad con estas palabras en estos momentos de incertidumbre en los que se ha conocido la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra.
Fuentes de la Moncloa recalcan, en privado, que el Gobierno confía en la inocencia del expresidente, aunque evitan cuestionar al juez. En el entorno del presidente remarcan que no ven un escenario de moción de censura, como ha dejado entrever Vox, y subrayan que no se plantean un adelanto electoral.
En público, la portavoz el Ejecutivo, Elma Saiz, ha señalado en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros que el Gobierno tiene confianza en la justicia y en la presunción de inocencia, además de poner el foco en que la denuncia contra Zapatero fue puesta por la organización ultra Hazte Oír.
La portavoz del Gobierno ha remarcado que el rescate a Plus Ultra se hizo de forma transparente y con todos los procedimientos necesarios, a la vez que ha sido avalado por la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal de Cuentas.
13:53 h
La Audiencia Nacional asegura en su escrito que consta indiciariamente acreditado, según la resolución, que José Luis Rodríguez Zapatero, con la participación de María Gertrudis Alcázar Jiménez y Julio Martínez Martínez, impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco)
Para la Audiencia Nacional, esta sociedad, offshore, según el juez, estaba participada al 100% por Idella Consulenza Strategica (administrada por Julio Martínez), que firma con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate, es decir, 530.000 euros.
13:26 h
La portavoz del PNV en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, ha pedido cautela y prudencia ante la gravedad de las acusaciones antes de hacer valoraciones sobre este caso, porque las acusaciones "en principio son graves" y ha habido "mucho ruido" al respecto.
Vaquero ha declarado que su formación queda a la espera de lo que den de sí las investigaciones y el proceso de instrucción que, ha matizado, está en una fase inicial.
Asimismo, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha considerado que "no ha cambiado nada" para alterar su apoyo al Gobierno, "que a veces es total y a veces no lo es", y ha llamado a la prudencia para no lanzar "valoraciones precipitadas" sin contar con una base suficiente.— Leer más
13:23 h
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que los jueces "están yendo" a por el PSOE con la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que la portavoz del PNV en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, ha pedido cautela ante la gravedad de las acusaciones.
En declaraciones en el Congreso, Rufián ha compartido su duda de que el expresidente estuviera imputado por tres delitos en la causa de Plus Ultra si no hubiera participado en las últimas campañas y no hubiera manifestado su interés en participar en las siguientes.
"Es un activo electoral, todo el mundo lo sabe y, como dijo aquel, quien pueda hacer que haga", ha dicho recordando una frase del expresidente José María Aznar llamando a presentar oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Preguntado por si el apoyo de los socios al Gobierno está en juego tras la imputación de Zapatero, Rufián ha manifestado que entre "Manos Limpias, Aldama, Iker Jiménez" o "casi todo el mundo", se decanta por lo segundo. Ha recordado que desde su formación ya advirtieron al PSOE, cuando "se repartía con el PP el Consejo General del Poder Judicial", que "había jueces que actuaban y que hacían política".
13:19 h
El juez de la Audiencia Nacional considera al expresidente del Gobierno José Luis Zapatero presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.
Así lo considera en su resolución el juez José Luis Calama, titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional que ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra.
13:17 h
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dijo en el Senado el 2 de marzo que era "falso de toda falsedad" que él hubiera cobrado comisiones de Plus Ultra y explicó que tanto él como la empresa de sus hijas trabajaron para la consultora Análisis Relevante.
"Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna, no he tenido ninguna relación", aseguró hace dos meses y medio Zapatero, cuando durante cuatro horas declaró en la comisión de investigación del caso Koldo, la que indagaba entonces sobre el rescate de Plus Ultra, aunque ahora este asunto lo lleve otra comisión de investigación del Senado, la de la gestión de la SEPI.
Este martes la Audiencia Nacional ha citado al exlíder socialista a declarar el 2 de junio como imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, y desde el PP han señalado que ahora se inicia el esclarecimiento judicial, pero que fue en el Senado donde se empezó a conocer "la verdad política".
El 2 de marzo, Zapatero fue interrogado por ocho senadores, de UPN, Vox, Más Madrid, Junts, EH Bildu, ERC, PSOE y PP, y explicó que él cobró 70.000 euros brutos de media al año de la consultora Análisis Relevante, todos contra factura y por los que cotizó al IRPF. Además, desveló que la empresa de comunicación y márketing de sus dos hijas fue contratada también, de forma paralela, por esa misma consultora.
Análisis Relevante solo tuvo un cliente, que fue Plus Ultra, durante un lustro de actividad, le recordaron varios senadores, entre ellos Fernando Martínez-Maíllo, del PP, al que Zapatero contestó que eso no lo sabía: "Desconozco quiénes son los clientes de Análisis Relevante".
13:13 h
Junts ha pedido este martes "que se esclarezcan los hechos" que se imputan al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de la aerolínea Plus Ultra "respetando su presunción de inocencia".
Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, después de que la Audiencia Nacional haya citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Preguntado por si ve relación entre la investigación y el hecho de que Zapatero fuera uno de los interlocutores del PSOE con Junts en Suiza, al igual que lo era Santos Cerdán, ha dicho que como portavoz parlamentario no entrará "en estas consideraciones".
"Reiterar que se esclarezcan los hechos, con la presunción de inocencia, y que si algún partido ha sufrido la no presunción de inocencia, siempre y a lo largo de los últimos años sobre todo, hemos sido Junts per Catalunya", ha apuntado.
12:23 h
La líder de Podemos, Ione Belarra, considera que el Gobierno "tiene más difícil" gobernar tras la imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, una decisión que no obstante ha criticado, ya que considera que "la derecha le tiene muchas ganas" al exmandatario.
"La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente, pero también el Gobierno cada vez lo tiene más difícil. Un Gobierno que no se enfrenta a la corrupción, a la guerra sucia judicial, que se gasta el dinero de la vivienda y el que debería ir destinado a bajar el precio de la compra en armas y tanques por orden de Donald Trump, creo que cada vez lo tiene más difícil", ha dicho Belarra este martes en una rueda de prensa en el Congreso.
El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales derivado del rescate de la compañía aérea Plus Ultra.
Al respecto, Belarra considera "sorprendente" que Zapatero sea el primer expresidente del Gobierno imputado cuando están Mariano Rajoy, del que ha dicho que "montó la policía política para proteger a sus corruptos y perseguir a sus adversarios"; José María Aznar, al que ha calificado de "criminal de guerra"; Felipe González, que según ha comentado "dirigió los GAL", o Adolfo Suárez, que recibió una denuncia por agresión sexual ya archivada.
12:21 h
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tres delitos en el caso de la aerolínea Plus Ultra es un "escándalo internacional", y ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no "utilice" la Fiscalía o la Abogacía del Estado para "intentar encubrir la verdad".
"Sorprende que el Gobierno, en todo momento, lejos de querer investigar un asunto que era de conocimiento internacional, se ha dedicado en todo momento a taparlo", ha declarado a los medios este lunes a su llegada a un acto de entrega de llaves del Plan Vive en la localidad de Pinto.
El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado a Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.
Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia, y este martes se están registrando la oficina del exjefe del Ejecutivo y otras tres sedes mercantiles.
Aunque "es un poco pronto para valorar lo que estamos conociendo", para Díaz Ayuso está claro que este caso coloca al Gobierno de Sánchez y su entorno "en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo".
11:51 h
La diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha apostado por esperar para saber si existe realmente corrupción en la imputación del expresidente o si, por el contrario, "está siendo víctima de esta guerra judicial" que está impulsado el PP, según la parlamentaria.
Ha pedido también prudencia y ha indicado que le sorprendería que Zapatero estuviera implicado en un caso de corrupción.
11:43 h
Las dos hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura, junto con su abogada, están presentes en el registro que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizan desde primera hora de este martes en la sede de su empresa, la agencia de publicidad 'What The Fav S.L.'.
Los registros se extienden también al despacho del expresidente, en la calle Ferraz, y otras dos empresas: 'Softgestor', dedicada a la asesoría y gestoría jurídica e 'Inteligencia Prospectiva'.
En esta última, los agentes han entregado un requerimiento de información puesto que la empresa está obras. Las fuentes consultadas también indican que, por orden del juez, se han entregado requerimientos de información en la Sepi.
11:36 h
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este martes de que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra es un "episodio más" del Gobierno de Pedro Sánchez, contra el que ha vuelto a exigir una moción de censura para que todos los diputados "se retraten".
En un mensaje en X, Abascal ha subrayado que la imputación de Zapatero "no es un hecho asilado", sino "una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número uno de todas las tramas de corrupción".
"Por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una moción de censura que sirva para retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella", ha escrito.
El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra.
11:18 h
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, expresa sus dudas sobre la imputación al expresidente del Gobierno: "No creo que a ninguna persona de este país que siga un poco las noticias de la prensa y de las imputaciones que se producen en este tipo de cuestiones, y sobre todo de dirigentes de la izquierda de este país, le pueda sorprender mucho que algunos tengamos dudas sobre el origen de estas acusaciones", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso.
La portavoz de Sumar ha señalado que les falta mucha información al respecto, pero ha insistido en que tal y como se están "comportando últimamente algunas de sus señorías y la judicatura con algunos supuestos" tienen "dudas acerca de esta imputación".
11:06 h
Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha sido breve en su reacción. "Sobre ZP. Pienso lo mismo hoy que entonces", resume en un mensaje en X (antes, Twitter). El político ha recordado una intervención de la Cámara Baja en la que defendía a José Luis Rodríguez Zapatero y en la que recriminaba al Partido Popular sus ataques al expresidente.
En su intervención, acusa a los conservadores de "tener manía" a Zapatero porque "les derrotó en 2004, acabó con ETA y levantó la campaña electoral de 2023". El político catalán también recordaba en ese momento como el presidente socialista defendía a Aznar en 2007 ante los insultos de Hugo Chaves. Algo que, según consideró, le hacía "más patriota" que los populares.
10:52 h
Los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional están registrando el despacho del expresidente en la calle Ferraz, la sede de una sociedad al frente de la cual están las hijas del expresidente y otras tres empresas.
También se han librado en el marco de la operación varios requerimientos de información, según fuentes del caso.
10:51 h
El partido socialista ha reaccionado a la noticia de la imputación del expresidente Zapatero trasladando un "mensaje de tranquilidad". Ante todo, creen y "respetan" a la Justicia y confían en la "presunción de inocencia".
También han recordado la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, marcada, según defienden, por "un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social". Estos avances, dicen, serían el origen de la imputación a Zapatero y lo relacionan con la frase ya famosa del expresidente Aznar de "el que pueda hacer, que haga". "La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances", denuncian.
Dirigentes como Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, ya han mostrado su apoyo al expresidente. En un mensaje en la red social X ha indicado: "El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia", escribe.
10:41 h
El Partido Popular ha dicho este martes de que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es de "extrema gravedad" por lo que ha exigido la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones.
El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.
El PP ha denunciado, a través de un comunicado, que un cuarto de siglo de socialismo ha sido "corrompido" por la "indecencia" de Sánchez y de Zapatero. Los conservadores han señalado que este martes se ha descubierto que "la corrupción no solo rodea a los que están sino también a los que estaban" y han agregado que Zapatero "es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional".
Han denunciado además que el "principio que vincula" a los dos últimos presidentes del Gobierno de España del PSOE es la "corrupción". Para el PP, el honor de ser presidente del Gobierno es "incompatible con la indecencia de tener el rango de conseguidor".
Además, varios dirigentes como Ester Muñoz o Miguel Tellado han vuelto a relacionar en sus redes sociales al Partido Socialista con una mafia. También han recordado que el ministro Óscar Puente se refirió a Zapatero como el "mejor socialista".
10:25 h
El presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno, ha manifestado este martes, tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que se trata de un hecho "insólito" que va a hacer "tambalear muchas cosas en el propio Gobierno y en el propio sanchismo".
En una entrevista en Cope, Moreno ha señalado que siempre ha habido "sospechas e informaciones que han circulado" en medios de comunicación y 'mentideros' sobre conexiones del expresidente con Venezuela, con empresas y con posibles comisiones pero hasta ahora no ha habido un proceso de investigación "seria" ni una imputación.
"Yo creo que es algo insólito y algo que, sin duda alguna, va a traer consecuencias y, sobre todo, explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio expresidente a lo largo de estos últimos años", ha señalado Moreno.
En su opinión, la imputación de Rodríguez Zapatero "es muy grave" porque se trata de no solamente de "un hecho insólito" como es el hecho que un expresidente del gobierno se esté imputado, sino también es que se trata de "uno de los referentes de esta estructura que el sanchismo ha creado a lo largo de estos 8 años".