Sigue todas las novedades sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero

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El jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este martes a los miembros de la Ejecutiva socialista defender el "buen nombre" de José Luis Rodríguez Zapatero y ha reconocido los "momentos duros" que atraviesa el partido por la imputación del expresidente del Gobierno.

En un mensaje dirigido a los miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, al que ha tenido acceso EFE, Sánchez ha reconocido que son "momentos duros" y que "con todo, hoy más que nunca" los socialistas deben reafirmarse en su tarea "de seguir luchando por hacer avanzar" el país.

Y también les ha animado a seguir luchando por defender el "buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista".

"Orgullo y entereza. Fuerte abrazo", concluye el mensaje del presidente a los miembros de la Ejecutiva socialista.