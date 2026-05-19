Moncloa confía en la inocencia de Zapatero

"Confiamos en la inocencia del expresidente". Fuentes del Palacio de la Moncloa muestran tranquilidad con estas palabras en estos momentos de incertidumbre en los que se ha conocido la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra.

Zapatero, primer expresidente del Gobierno imputado por la justicia española Ver más

En público, la portavoz el Ejecutivo, Elma Saiz, ha señalado en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros que el Gobierno tiene confianza en la justicia y en la presunción de inocencia, además de poner el foco en que la denuncia contra Zapatero fue puesta por la organización ultra Hazte Oír.

La portavoz del Gobierno ha remarcado que el rescate a Plus Ultra se hizo de forma transparente y con todos los procedimientos necesarios, a la vez que ha sido avalado por la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal de Cuentas.

Fuentes de la Moncloa, además, recalcan en privado que el Gobierno confía en la inocencia del expresidente, aunque evitan cuestionar al juez. En el entorno del presidente remarcan que no ven un escenario de moción de censura, como ha dejado entrever Vox, y subrayan que no se plantean un adelanto electoral.