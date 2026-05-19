Transparencia total
Transparencia total
Buscar
DIRECTO Sigue todas las novedades sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero

TRIBUNALES

Moncloa confía en la inocencia de Zapatero

  • Fuentes del Palacio de la Moncloa muestran tranquilidad tras conocer la imputación del expresidente del Gobierno socialista
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado. Eduardo Parra (Europa Press)

"Confiamos en la inocencia del expresidente". Fuentes del Palacio de la Moncloa muestran tranquilidad con estas palabras en estos momentos de incertidumbre en los que se ha conocido la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra.

Zapatero, primer expresidente del Gobierno imputado por la justicia española

Zapatero, primer expresidente del Gobierno imputado por la justicia española

Ver más

En público, la portavoz el Ejecutivo, Elma Saiz, ha señalado en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros que el Gobierno tiene confianza en la justicia y en la presunción de inocencia, además de poner el foco en que la denuncia contra Zapatero fue puesta por la organización ultra Hazte Oír.

La portavoz del Gobierno ha remarcado que el rescate a Plus Ultra se hizo de forma transparente y con todos los procedimientos necesarios, a la vez que ha sido avalado por la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal de Cuentas. 

Fuentes de la Moncloa, además, recalcan en privado que el Gobierno confía en la inocencia del expresidente, aunque evitan cuestionar al juez. En el entorno del presidente remarcan que no ven un escenario de moción de censura, como ha dejado entrever Vox, y subrayan que no se plantean un adelanto electoral.

Más sobre este tema
logo infoLibre
Financiado por la Unión Europea
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Sociedad Española para la Transformación Tecnológica
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Esta empresa es beneficiaria de un préstamo de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

stats