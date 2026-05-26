Alsina pone distancia con la SER al tiempo que confirma su relevo en el tramo matinal informativo de Onda Cero

El periodista Carlos Alsina confirmó este lunes en antena que dejará la dirección del primer tramo de Más de Uno, el programa matinal de Onda Cero, al final de la presente temporada. A partir de septiembre, será Rafa Latorre, actual director de La Brújula, quien conduzca el tramo de actualidad e información del magacín de las mañanas. Es el mayor movimiento en la programación de la cadena desde que Alsina tomó las riendas del programa y ha coincidido en el tiempo con el anuncio, por parte de la Cadena SER, de la salida de la emisora de Àngels Barceló. Las mañanas de la radio española cambian de cara de golpe justo a un año de las decisivas elecciones generales de 2027.

Alsina, que lleva 36 años en la radio y 33 dirigiendo programas diarios de información y opinión, justificó la decisión en términos estrictamente personales. “He llegado a la conclusión de que me he gastado”, dijo literalmente durante su programa este lunes a las ocho de la mañana. “Considero que, para estar a la altura de lo que ustedes merecen en la información y en la opinión, hay que estar pleno de energía”. Y añadió que ya no lo está, al menos no en la medida que exige ese tramo. “Cuando tienes 25 años te comes el mundo, y cuando tienes 56 para 57, pues ya te conformas con que el mundo no te coma a ti”.

La decisión, según relató él mismo, fue comunicada a la dirección de la cadena el 13 de marzo, hace algo más de dos meses. El director general de Onda Cero intentó disuadirlo. No lo consiguió, aunque sí logró una concesión. Le recordó a Alsina sus propias palabras en una entrevista publicada en El País al inicio de esta temporada, en la que el presentador había reconocido que la radio son muchas cosas más allá de la actualidad política. Sobre esa base, acordaron una solución intermedia: Alsina no desaparece del programa, pero se retira del tramo informativo.

No se va del todo

La dirección de Atresmedia y Alsina cerraron en marzo que el presentador se hará cargo únicamente del segundo tramo del programa, el de entretenimiento, humor y contenidos no informativos. Un espacio que él mismo reivindicó con energía en antena frente a quienes lo desprecian. “El humor, la comedia y la ficción son parte sustancial de la radio desde que nació hace 100 años”, dijo. “Si además consigues dar un poco de felicidad, pues has tocado el cielo”.

Alsina fue explícito al nombrar lo que supone este movimiento en términos profesionales. “Pasar de conducir todo el programa de la mañana a conducir solo el segundo tramo es una relegación profesional. Lo es. Soy relegado. Lo sé. He decidido relegarme”. Y añadió que se trata de una “autorrelegación” que considera “probablemente inédita en la radio en España”.

El argumento de fondo es el cansancio acumulado tras décadas de madrugones y de dedicación intensiva a la actualidad. “Me vendría bien madrugar menos. Me vendría bien llevar una vida menos plena de obligaciones y con más tiempo de libre disposición”.

Rafa Latorre y Marta García Aller, los relevos

Rafa Latorre, que ha batido el récord histórico de audiencia de La Brújula en sus cuatro temporadas al frente del programa nocturno de Onda Cero, pasará a ocupar el espacio de las mañanas a partir de septiembre. Alsina lo presentó como “la persona idónea para dotar de nueva energía a nuestro tramo más madrugador”.

Para sustituirle en La Brújula, Onda Cero ha designado a Marta García Aller, una de las voces del propio Más de Uno, cuya carrera en la radio comenzó hace dos décadas precisamente en ese programa junto al propio Alsina.

El movimiento responde a una lógica de cantera. Alsina llegó a Onda Cero con 21 años, asumió la dirección del informativo Al Día con 23 y desde entonces no ha dejado de conducir un programa diario. Latorre y García Aller son producto de la misma casa. “Si yo tuviera que volver a empezar, elegiría crecer y disfrutar con estas mismas personas. Sin dudarlo”, dijo Alsina.

El desmentido y la referencia a Oughourlian

El anuncio fue precedido por un fin de semana de especulaciones en medios y redes sociales, algunas de las cuales apuntaban a que el movimiento era un castigo o un apartamiento forzado, y otras sugerían contactos con la Cadena SER. Alsina las descartó todas con cierto sarcasmo. “He descubierto un montón de cosas sobre mí mismo que no tenía ni idea”.

Sobre la posibilidad de un fichaje por la SER, fue tajante. Dijo no conocer personalmente al gestor de fondos Joseph Oughourlian, presidente del grupo Prisa y primer accionista de la Cadena SER. La última vez que habló con un directivo de esa emisora, precisó, fue en febrero de 2025, durante el Día de la Radio, cuando coincidió con Carles Francino en una conexión en autobús. “Ese día, cuando comentamos Montse Domínguez y yo lo salado que había estado Francino… Conexión en la que Carlos me contó que él no tenía ningún deseo de jubilarse pronto y yo le dije que yo estaba deseándolo”.

El mismo día, en la competencia

El anuncio de Alsina coincidió con otra sacudida en la radio española. Àngels Barceló confirmó este lunes que no renovará su contrato con la Cadena SER al término de la temporada, poniendo fin a 21 años en la emisora y a casi siete al frente de Hoy por Hoy, el magacín matinal líder de audiencia en España.

La salida de Barceló se produce después de meses de tensiones internas con Fran Llorente, director de contenidos designado por Oughourlian en mayo de 2024, y está ligada a la reorientación ideológica que el presidente del grupo quiere imprimir a sus medios. El propio Oughourlian había manifestado en varias ocasiones su predilección por el programa de Alsina frente al buque insignia de su propia cadena, hasta el punto de sintonizarlo cada mañana en lugar de la SER.

La periodista catalana aterrizó en la SER en 2005, condujo durante once años el informativo vespertino Hora 25 y desde 2019 dirigía y presentaba Hoy por Hoy. “Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores”, declaró el viernes. La dirección de la SER no ha anunciado todavía quién la sustituirá. Por el programa han pasado, entre otros, Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga y Carles Francino.

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La propia Barceló, en su primera intervención en antena este mismo lunes, reconoció que hubiese preferido quedarse, confirmando que ha sido la empresa la que ha forzado su salida. “¿Era la decisión que querías tomar?”, le preguntó el escritor y guionista Bob Pop en su sección del programa. “Bueno, pues a lo mejor no”, respondió la periodista con franqueza. “Pero una vez está tomada, yo soy de una manera que, cuando tomo una decisión: ¡pa’lante!”.

Un mapa que se redibuja

Los movimientos en Onda Cero y en la Cadena SER no son equivalentes en su naturaleza. En un caso, una salida pactada y anunciada por el propio protagonista, con relevo designado y calendario definido. En el otro, una ruptura tras meses de conflicto interno que ha dejado muy mal sabor de boca en la redacción, con el sucesor aún por determinar y la deriva editorial del grupo como telón de fondo.

Lo que tienen en común es que dos de los programas matinales más influyentes de la radio española estrenarán nueva cara en septiembre. El liderazgo histórico de Hoy por Hoy y el tercer puesto consolidado de Más de Uno quedan en manos de periodistas que deberán construir su propio peso específico en un medio que sigue midiendo la audiencia en décimas y en el que las mañanas son, todavía, su prime time. Carlos Herrera, el presentador de la COPE, será el único superviviente de los tres principales comunicadores de la radio española a la vuelta del verano.