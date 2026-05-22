La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER tras meses de tensiones internas

Àngels Barceló abandonará al final de la actual temporada la Cadena SER, emisora en la que presenta y dirige el programa matutino Hoy por hoy, líder de audiencia de la radio en España, según ha confirmado la propia emisora.

Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión esta mañana a la dirección de la cadena y a su equipo en el programa. Su renuncia se produce después de meses de tensiones internas de algunos de los principales responsables de programas con Fran Llorente, director de contenidos designado por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, en mayo de 2024. Un conflicto que ha sido especialmente significativo con la periodista catalana y que tiene que ver –según fuentes internas– con la reorientación ideológica que quiere hacer Oughourlian.

El pasado marzo, infoLibre desveló que Barceló no contaba con el respaldo del presidente del grupo, que en más de una ocasión había manifestado su predilección por Carlos Alsina, el presentador estrella de Onda Cero Radio, propiedad de Atresmedia, en detrimento de Hoy por Hoy, el buque insignia de su propia emisora, dirigido y presentado por Barceló. Hasta el punto de sintonizar la emisora de Alsina cada mañana, en vez de la SER, según fuentes internas de Prisa, que oficialmente negó esta información.

En los últimos meses se acumulan indicios que apuntan a que Prisa está modulando su perfil de centroizquierda hacia posiciones más cómodas para la derecha política y económica. Es un desplazamiento que no se ha producido mediante un manifiesto explícito, sino a través de cambios en las afinidades de sus principales responsables, en la selección de voces y enfoques editoriales y en la manera de situarse en el mapa de alianzas mediáticas. El resultado es la sensación, dentro y fuera del sector, de que el grupo busca cambiar su centro de gravedad para alejarse de Pedro Sánchez y preparar el terreno para una eventual victoria de la derecha en las próximas elecciones generales.

Una de las claves de este proceso sería, en opinión de algunos observadores, la creciente sintonía entre Prisa y operadores mediáticos claramente instalados en el campo de la derecha, tanto en el ámbito audiovisual como en el radiofónico. La elección de determinados referentes informativos, el creciente protagonismo de tertulianos y analistas conservadores en espacios antaño asociados al centroizquierda, o la decisión de abrir espacios de reflexión con firmas de marcado perfil neoliberal, son movimientos que, cada uno por separado, podrían leerse como gestos de pluralidad –como explican desde la dirección de la SER–, pero que en conjunto dibujan una deriva reconocible.

Se trata de un reajuste que desdibuja la frontera que separaba a Prisa de los grandes conglomerados privados alineados con la derecha, hasta el punto de favorecer dinámicas de colaboración y convergencia de relato donde antes predominaba la competencia ideológica.

Corrimiento hacia la derecha

Este corrimiento tiene implicaciones políticas evidentes en un ecosistema mediático ya fuertemente desequilibrado hacia la derecha, en el que cada actor que abandona de facto el espacio progresista deja un vacío difícil de cubrir. Si un grupo con el peso simbólico y estructural de Prisa en la socialdemocracia española se desplaza hacia un centro cada vez más escorado, el resultado es una pérdida de capacidad de interlocución crítica frente a las agendas conservadoras y una mayor homogeneización del debate público en torno a marcos favorables a la derecha.

De momento no se sabe todavía quién va a sustituir a Barceló a partir de la próxima temporada al frente del veterano programa matutino, por el que han pasado periodistas como Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga o Carles Francino.

Àngels Barceló: entre la fuerza literaria de Lemaitre y la calma de Ruibal Ver más

Nacida en Barcelona en 1963, Ángels Barceló aterrizó en la Cadena SER en Madrid en julio de 2005, al frente del programa de fin de semana A vivir que son dos días. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo vespertino Hora 25 y desde septiembre de 2019 dirige y presenta el magacín matinal Hoy por hoy, líder de audiencia en la radio en España.

"El 31 de agosto, con el inicio de la temporada 26-27, la SER estrenará una nueva etapa de 'Hoy por hoy' sin Àngels Barceló, que hoy ha comunicado que no renovará su contrato", indica el comunicado hecho público por la emisora, que recoge las palabras de la presentadora: "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores".

"Trasladamos a Àngels nuestro reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y su aportación a la SER durante estos 21 años", señala en el comunicado Jaume Serra, director general de radio y negocio audiovisual, mientras que Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media, ha recordado que está en marcha un "gran proyecto de transformación" para la nueva temporada.