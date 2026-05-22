Las sombras de Panacorp, la casa de valores ligada a los accionistas de Plus Ultra que sirvió para "maquillar" sus cuentas

Sábado, 6 de febrero de 2021. En medio de las gestiones de Plus Ultra para hacerse con la millonaria ayuda estatal, Rodolfo Reyes Rojas, accionista venezolano de Plus Ultra, y Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, hablan sobre la posibilidad de organizar una comida con, entre otros, Julio Martínez Martínez, amigo íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero y pieza central de la trama por la que acaba de ser imputado el expresidente del Gobierno. "Puedes organizar una comida con el tocayo, tú y Camilo. Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa", señala el primero. "Lo sabía. De hecho, me preguntó el tocayo (estaba con ZP) cuánto tenía Camilo en Plus", responde el segundo. Se refieren, en concreto, a Camilo Ibrahim Issa, otro de los nombres propios alrededor de un rescate cuya validez pone ahora en duda el instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama.

El préstamo de 53 millones de euros que se concedió a la aerolínea tras la primera ola de la pandemia, y por el que el magistrado cree que se habría pagado una comisión del 1% a través de una sociedad offshore en Dubái, ya estuvo en el pasado bajo la lupa del Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid. De aquellas primeras pesquisas, el instructor recupera ahora un informe pericial que pone en entredicho la concesión. "Aunque la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y que no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar", recoge la resolución.

El instructor relata que "para evitar" que las cuentas bancarias reflejaran "pérdidas" que obligaran a la disolución de la misma, la compañía "habría recurrido" a "herramientas contables". "Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo", continúa. La resolución habla de "provisiones ajustadas", de "canje de bonistas mediante el embargo de un avión" o un "supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp" de 6,3 millones de euros que, además, "obligaba a inmovilizar fondos" en un banco de Dominica. "Se contabiliza como pasivo a largo plazo pero se cuenta como si fueran fondos propios", señalaba este miércoles en el Senado el auditor de las cuentas de Plus Ultra.

El 17 de diciembre de 2020, tres días después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) requiriese más información a la aerolínea, Roberto Roselli, consejero delegado de la aerolínea, hace referencia en un audio remitido a Reyes a este préstamo. "Mira tipo por cierto dos cositas de la SEPI con respecto a lo de Panacorp. Los tipos están diciendo si hay posibilidad de que el participativo se quede durante los cinco años, yo voy a decir que sí. Preguntaron sobre qué va a pasar con los fondos retenidos, yo les voy a decir que siguen retenidos, porque eso fue un cambio de garantía de dos aviones a eso y no lo podemos tocar", resalta el consejero delegado, quien concluye diciendo que redactaran unos documentos, que "un poco más de maquillaje" y que luego ya verán cómo lo hacen para mover el dinero.

Reyes Rojas, su mujer y un magnate venezolano

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Panacorp Casa de Valores –ahora Avanza Casa de Valores– es una entidad financiera panameña que ha estado vinculada a los accionistas venezolanos de Plus Ultra. Según la documentación que consta en el Registro Público de Panamá, en 2021 figuraban con cargos en la misma María Aurora López López o Mohamed Ibrahim Ibrahim. La primera es, según consta en el auto de Calama, cónyuge de Reyes Rojas, empresario hispanovenezolano cuyo móvil volcó y compartió con los investigadores españoles la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). Y quien llegó a controlar, a través de FlySpain y Snip Aviation, más de la mitad del accionariado de Plus Utra.

El segundo ha tenido también negocios con Reyes Rojas –ambos figuraban como directivos en la panameña SFCO Properties SA–. Y es, según el medio de comunicación venezolano Armando.info, familiar de Camilo Ibrahim Issa. El nombre de este magnate venezolano de origen árabe, que ha estado muy vinculado a los negocios de Inditex en el país latinoamericano, aflora varias veces en el auto de imputación del expresidente del Gobierno. El 26 de febrero de 2021, cuando aún no era oficial la aprobación del rescate a Plus Ultra, Martínez comunica a Ibrahim la obtención de la ayuda, agradeciéndole a este último la "asesoría y guía al equipo": "Por lo demás, las felicitaciones por la obtención del préstamo SEPI, sin duda son mutuas y el mayor agradecimiento a ti, tu asesoría y tu guía al equipo que sin duda se nutrió infinito para poder hacer la labor que han hecho".

Fue el 2 de marzo, cuatro días después, cuando el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI elevó la propuesta para el apoyo financiero público con cargo al fondo de apoyo de la solvencia de las empresas estratégicas a favor de la sociedad Plus Ultra Líneas Aéreas, que sería finalmente aprobada en el Consejo de Ministros del 9 de marzo.