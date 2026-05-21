Rufián intenta ordenar la izquierda alternativa mientras negocia su propio margen dentro de Esquerra

Gabriel Rufián dio este miércoles el paso que muchos le reclamaban desde hace tiempo. Tras meses defendiendo la necesidad de una candidatura amplia a la izquierda del PSOE, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso se ofreció por primera vez a liderarla de cara a las próximas elecciones generales. Lo hizo en el Club Siglo XXI de Madrid, donde aseguró que, si su figura sirve para articular “un espacio de unión” en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”. Pero eso no implicaría ser el cabeza de cartel por Madrid, explican fuentes de su entorno, ya que podría encabezar esta lista en Barcelona en una lista compartida entre ERC, los comunes y Podemos. Él mismo señaló que ya se estaban produciendo los primeros contactos, aunque de forma discreta, para explorar esta vía.

Con todo, Rufián se ofrece a liderar una alianza con partidos a los que, simultáneamente, señala como parte del problema. En su diagnóstico, las izquierdas de ámbito estatal “son el problema” porque han perdido capacidad para ordenar el espacio alternativo al PSOE y deben dejarse “inspirar” o arrastrar por las fuerzas arraigadas al territorio. Citó varios ejemplos, ahondando especialmente en el reciente resultado de Adelante Andalucía, clave para que el presidente andaluz Juanma Moreno no obtuviera la mayoría absoluta. Sin embargo, Adelante Andalucía cerró rápidamente la puerta a participar en una candidatura conjunta en las generales con otras fuerzas.

El portavoz republicano planteó incluso que habría provincias donde debería liderar ERC, otras donde deberían hacerlo las formaciones estatales y otras donde quizá alguna candidatura debería no presentarse. Pero esa idea sigue sin aterrizar en una fórmula concreta. “¿Cómo se hace? No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros —en alusión a ERC—, provincias en las que tengan que liderar ellos —en referencia a las izquierdas estatales— y otras en las que quizá no haya que presentarse…”, dijo.

La fórmula preferida por el republicano es que las izquierdas arraigadas al territorio, entre las que está ERC pero también Compromís, Chunta, Més per Mallorca, entre otras, lideren allí donde son fuertes e integren a miembros de formaciones estatales, mientras que Sumar, Podemos e IU sean “generosas” y pongan la estructura en los territorios en los que no exista esa izquierda soberanista. Un planteamiento que encuentra resistencias internas por parte de estos actores estatales, que reivindican un proyecto “que no anteponga la prioridad regional”.

Rufián lleva meses insistiendo en que la fragmentación penaliza y en que la arquitectura electoral exige renuncias muy concretas. Y cada una de ellas tiene nombre y apellidos. Para Sumar, IU, Más Madrid o comunes, aceptar que la izquierda territorial lidere el proceso puede significar asumir una posición subordinada. Para Podemos, en cambio, Rufián puede funcionar como una palanca para volver a ocupar el centro de una izquierda alternativa donde los morados han perdido peso desde su ruptura con Sumar. Por ese motivo su secretaria general, Ione Belarra, no ha explicitado su malestar de la misma manera que el resto.

ERC asegura a Rufián que podrá elegir a su equipo en el Congreso

El paso al frente del republicano contrasta con el mensaje que trasladan desde su propio partido. Rufián insistió en que no piensa abandonar ERC —llegó a decir que no se marchará “hasta que le echen”—, pero también abrió la puerta a irse si no se dan determinadas “condiciones” que él ha trasladado a la dirección de Oriol Junqueras. Aunque el portavoz catalán evitó citarlas públicamente, dejó entrever que busca más poder y autonomía de cara a la configuración de las listas electorales y la estrategia para afrontar la próxima legislatura. En esta, el grupo republicano no ha estado precisamente cohesionado —las diputadas Pilar Vallugera y Teresa Jordà apoyaron la lista alternativa a la de Junqueras en primarias y no coinciden plenamente con su portavoz— y Rufián no quiere que se repita esa división si vuelve a ser quien lidera en Madrid.

Este jueves el secretario general adjunto de Esquerra, Oriol López, defendió que ERC ya es un “frente amplio”, mantuvo la apuesta por Rufián como candidato y aseguró que la dirección encontrará fórmulas para que se sienta cómodo. Pero el portavoz republicano, Isaac Albert, fue más explícito y advirtió en TV3 que “la voluntad de parar a la extrema derecha con una coalición que no suma no es una buena estrategia” y que ERC se presentará con sus siglas en las cuatro provincias catalanas. Si bien, admitió que el catalán “es el mejor candidato” y “un activo clave para ir mucho más allá de los límites que tiene ERC”.

También se pronunció sobre las condiciones que reclama su portavoz en Madrid para continuar en el cargo y dijo que, si el problema está en la lista electoral, intentarán que “se sienta lo más cómodo posible” porque “es normal” y “siempre ha pasado” que el candidato “tenga un equipo con el que pueda trabajar”. “Se tienen que escuchar las propuestas de lo que quiera hacer Gabriel Rufián”, admitió Albert. “No hay ningún tipo de voluntad de echarlo”, añadió después, sobre una eventual salida de su candidato estrella.

El nombre de Oriol Junqueras también salió a relucir durante el coloquio celebrado en Madrid. Rufián admitió que no coinciden “en todo” y que alguna vez se quieren “matar”, pero que quiere que sea el próximo president de la Generalitat catalana y “nunca” dirá “una mala palabra sobre él” porque sería “una canallada”. Con todo, el líder republicano ha cerrado la puerta en varias ocasiones a la llamada ‘vía Rufián’. Tras los actos de su portavoz en Madrid con Emilio Delgado e Irene Montero, descartó que Esquerra entre en un movimiento de unidad de izquierdas de ámbito estatal.

Ya hay negociaciones discretas entre los partidos

Al margen de ERC, los comunes han pedido una reunión “urgente” con Rufián para aclarar si su propuesta es una negociación con la dirección de ERC, una alternativa estatal o una candidatura que obligaría a reordenar todo el tablero. Su portavoz en el Parlament, Jéssica Albiach, reconoció desconocer si Rufián “se ha emancipado de ERC” o si es el partido republicano el que ha acabado aceptando la propuesta de su líder en el Congreso. Como ya explicó infoLibre, los comunes quieren formar parte de ese frente amplio y ya se había abordado en las reuniones internas la posibilidad de que el portavoz de ERC pueda convertirse en un referente de una candidatura compartida entre comunes y Podemos.

Izquierda Unida fue todavía más clara y no disimuló su enfado con las palabras del portavoz republicano situando a las izquierdas españolas como “el problema”. El diputado Enrique Santiago se mostró dispuesto a negociar, pero cargó contra los “liderazgos personales y los egos desmedidos", en una clara alusión al catalán. El dirigente de IU replicó además a Rufián que el problema no es la izquierda estatal, sino la tentación de sustituir un proyecto federal de país “por una suma de prioridades territoriales”.

Los comunes piden a Rufián que aterrice su propuesta mientras crece la presión interna para que la lidere Ver más

Sumar, por su parte, defiende la obligación de construir frentes amplios y evitó entrar en los problemas concretos que plantearía una candidatura encabezada por Rufián. Su líder, Lara Hernández, estuvo en primera fila durante el coloquio del portavoz de ERC y, aunque se la vio incómoda por momentos, es de las que considera que ahora deben ceder. El espacio de Yolanda Díaz está intentando recomponerse tras una legislatura complicada y no puede permitirse despreciar a un actor con tirón electoral, plantean fuentes del partido.

Quien ha recibido mejor la propuesta es Podemos, aunque también mide los tiempos. Su secretaria general, Ione Belarra, aseguró este jueves que quiere ser respetuosa con ERC y con Rufián, pero insistió en que la ciudadanía espera que las fuerzas de izquierda hagan equipo, colaboren y estén a la altura. Esa fue la idea que lanzó Irene Montero en el acto conjunto, en el que subrayó que quiere hacer “tándem” con el republicano. Una estrategia con la que buscan tratar de volver a ganar protagonismo dentro del espacio.

Lo que sí trasladan algunas de estas formaciones es que ya se está negociando, en privado, sobre fórmulas electorales pero que prefieren “ser prudentes” antes de airear sus avances para que pueda salir adelante. Sin embargo, hay partidos que se han desvinculado desde el principio de la idea de Rufián como es el caso de EH Bildu, el BNG y ahora Adelante Andalucía. En Chunta, Compromís y Més per Mallorca, sin embargo, no cierran la puerta a formar parte de una alianza conjunta de las izquierdas. Ese, cree Rufián, es el camino para tratar de evitar una victoria de la derecha y la extrema derecha.