Rufián aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones si eso ayuda a unir a la izquierda

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones generales si eso "ayudara a que haya colaboración o un espacio de unión" en la izquierda, pero ha aclarado que no depende de él y que hay "muy buenos" candidatos para liderar dicha candidatura.

En un coloquio en el Club Siglo XXI ha defendido que lideraría una candidatura entre la izquierda soberanista y española si contribuyera a "maximizar los resultados electorales" y ha exclamado que, en ese caso, "¡pa'lante!".

"Si al final puedo ayudar a que eso pase, yo estoy dispuesto", ha zanjado Rufián, que ha insistido en que en la izquierda también hay un "activo electoral innegable" como la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero o el actual ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, de Sumar, entre otros.

Ha remarcado que actualmente las izquierdas españolas "son un problema" y que "ahora es la izquierda arraigada al territorio la que tiene que liderar el momento político".

Preguntado por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, ha asegurado que no reclamará elecciones generales al PSOE aunque finalmente Zapatero acabe condenado por la Audiencia Nacional porque, entre otros motivos, la alternativa de PP y Vox es "infinitamente peor".

Pero sí lo haría, ha destacado Rufián, "por coherencia" si se demostrara que en el PSOE ha habido financiación ilegal, por lo que en este caso el Gobierno tendría que caer como cayó el PP por casos de corrupción como la trama Gürtel, ha añadido.

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En cuanto a una hipotética moción de censura al Gobierno impulsada por la derecha, ha descartado que el PNV pudiera apoyarla porque "es un partido serio" que sabe "muy bien medir y sabe por dónde viene el viento" y "lo que piensa la calle".

El portavoz de ERC en el Congreso ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera "ser siempre el candidato a la izquierda del PSOE" porque "eso es un desastre" y ha abogado por una legislatura más con un partido socialista "sometido" a las izquierdas soberanistas e independentistas.

Ha considerado Rufián que actualmente "la victoria" de Vox radica en que PP y Junts imiten a la ultraderecha y ha asegurado que mientras sea portavoz de ERC hará "todo lo posible" para que PP y Vox "no entren en el poder" por muy difícil —ha ironizado— que se lo ponga el PSOE con sus coyunturas, desaciertos o casos.