Sánchez, a Feijóo: “Toda colaboración con la Justicia y todo mi apoyo a Zapatero"

Sesión de alto voltaje en el Congreso. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este mensaje tras la imputación por parte de la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: “Toda colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo a Zapatero”.

Sánchez se ha pronunciado de esta manera por primera vez en público tras la decisión de la Audiencia Nacional al ser preguntado en la Cámara Baja por Alberto Núñez Feijóo (PP), que le ha acusado de manchar “un día más” la Presidencia del Gobierno y ha manifestado que el Gobierno “nos roba a manos llenas”.

Ante estas palabras, el presidente del Gobierno ha hecho una defensa cerrada de Zapatero, sobre el que ha comentado: “No nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles sobre el peor atentado terrorista, extendió derechos y libertades, nos sacó de la guerra ilegal de Irak y acabó con ETA”.

“Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”, ha subrayado Sánchez en su réplica, además de repetir su intención de que las elecciones sean el año que viene: “Y si los españoles quieren, seguiremos cuatro años más”.

Asimismo, ha verbalizado ante Feijóo: “ Lecciones de quienes tanto tiene que tapar y tanas vergüenzas que ocultar, ninguna”.

Feiióo: "El que pueda robar, que robe"

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Las palabras de Sánchez son de vital importancia porque se producen una vez se ha conocido la integridad del duro auto del juez José Luis Calama sobre Zapatero. El Gobierno y el PSOE habían mostrado su apoyo de su exlíder durante todo el día, pero no había trascendido la integridad del escrito judicial.

Durante la sesión, Feijóo ha recriminado a Sánchez que la Audiencia Nacional ha imputado a “su faro moral”. Le ha preguntado al presidente del Gobierno si hablaba el expresidente directamente con él para ejercer influencia en el Ejecutivo y si va a arremeter contras los jueces.

"Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir", ha proseguido Núñez Feijóo, que ha criticado que, en su opinión, el entorno de Sánchez responde a esta máxima: “El que pueda robar, que robe”.