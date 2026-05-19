El PP ignora a Abascal y descarta una moción de censura contra Sánchez tras la imputación de Zapatero

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha reactivado el pulso entre el Partido Popular y Vox en el Congreso. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado al principal partido de la oposición que presente una moción de censura para "retratar" al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios, después de que la Audiencia Nacional haya acordado investigar al expresidente socialista por presunto tráfico de influencias y otros delitos conexos en la causa sobre el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio.

El PP, sin embargo, ha rechazado de manera rotunda la petición de Vox. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, considera que una moción de censura está "condenada al fracaso" por la negativa de los socios parlamentarios a apoyar una candidatura alternativa a la de Sánchez: "Nos faltan cuatro votos. Y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar", resumió. "Sánchez llegó al Gobierno por la moción de censura que defendió Ábalos y se mantuvo en el poder por la intermediación de Cerdán y de Zapatero. La corrupción es la razón fundacional de este Gobierno. Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún", le acompañó después Feijóo en un post en su cuenta de X.

Para el PP, presentar una moción sin apoyos garantizados tendría varios riesgos. El principal, convertir una ofensiva contra Sánchez en una derrota aritmética de la oposición y regalar al socialista una victoria ante el Parlamento. En el PP también consideran que a su líder, Alberto Núñez Feijíoo, no le interesa “perder” contra Sánchez tras ser la primera fuerza en cuatro elecciones consecutivas: Extremadura, Aragón, Castilla y León y recientemente Andalucía. Además, fuentes conservadoras consideran que presentar una moción de censura y perderla generaría “frustración” entre sus votantes. Por lo tanto, la dirección del partido descarta llamar a ninguno de los socios para tratar de convencerlos aunque creen que están “desapareciendo” por apoyar a Sánchez.

Vox no tiene los números para presentarla

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Para Abascal, “la imputación del expresidente Zapatero no es un hecho aislado” sino “un episodio más del Gobierno de Sánchez”: “Es una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número uno de todas las tramas de corrupción. Por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una moción de censura que sirva para retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella”, señaló el ultraderechista a través de su cuenta de X.

El PP interpreta la petición de Vox como una maniobra política para tratar de exhibir fortaleza y aunque hay un debate abierto en el seno del partido de Feijóo sobre si deben dar ese paso, en Génova cierran la puerta. Lo que buscan es tratar de aprovechar la imputación de Zapatero para ensanchar el marco de "corrupción", como ya hicieron con el exministro José Luis Ábalos y el exnúmero tres del partido, Santos Cerdán. “Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al Gobierno de España", señaló Muñoz en rueda de prensa.

Vox no puede presentar una moción de censura con sus 33 diputados, que debe ser registrada por al menos por una décima parte de la Cámara, 35 escaños. La moción es "constructiva", debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia y sólo prospera si obtiene mayoría absoluta en el Congreso, es decir, 176 diputados. Incluso con los apoyos del PP, la operación seguiría quedándose a cuatro votos si no se suman más formaciones. Y los socios ya han descartado dar ese paso.