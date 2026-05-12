El juez mantiene imputado a Koldo García en el caso de las mascarillas de la Audiencia

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado archivar para el exasesor ministerial Koldo García la investigación sobre contratos de material sanitario en las islas Baleares y Canarias, y ha acordado mantener su citación para que declare este jueves en el marco de esta causa.

El magistrado ha dictado un auto este martes en el que desestima los argumentos esgrimidos por la defensa del exasesor ministerial, que denunció estar sufriendo una "doble persecución simultánea prohibida" al haber sido ya juzgado por el Tribunal Supremo.

Rechaza Ismael Moreno que Koldo García haya sido juzgado por los mismos hechos que él investiga, y recuerda que cuando el magistrado del Supremo delimitó el procedimiento, en ningún momento hizo mención a los contratos adjudicados por las administraciones de las comunidades de Canarias y Baleares, que se mantuvieron en la Audiencia Nacional.

Koldo García, como el exministro José Luis Ábalos, se encuentra en prisión provisional a la espera de sentencia tras haber sido ambos juzgados en el Tribunal Supremo junto al empresario Víctor de Aldama por el presunto amaño de contratos de mascarillas a dos entes dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de comisiones.

En su auto, el juez Moreno recuerda que el pasado 27 de abril ya denegó a la defensa de Koldo García "la nulidad de pleno derecho de las presentes actuaciones y el sobreseimiento provisional respecto de su representado", resolución que no ha sido objeto de recurso.

A esto añade, que el Tribunal Supremo, en julio de 2024, atribuyó a la Audiencia Nacional la competencia para el conocimiento de los contratos adjudicados a los servicios de Salud balear y canario, por lo que a "a fin de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa (...) se debe proceder a la toma de declaración en calidad de investigado de Koldo García".

Koldo García fue citado a declarar en relación a esta pieza del caso Koldo junto al comisionista Víctor de Aldama, cuya declaración acordó ayer el juzgado posponer al 21 de mayo.

En el primer juicio del caso Koldo, celebrado en el Supremo, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, hizo una misteriosa advertencia en su informes final: "Próximamente en la causa especial se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol".

Recientemente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó un informe al juez que apuntaba a que la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, delegó la gestión de compra de mascarillas durante la pandemia del covid-19 en el director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino.

En uno de los mensajes analizados por la UCO, Koldo mostraba familiaridad con Armengol, con quien llegó a despedirse con un: "Vale cariño, te mantengo informada", cuando le propuso que contratara a las empresas de De Aldama para las pruebas de detección del Covid en los aeropuertos de Baleares.

Koldo pide archivar la causa de las mascarillas porque sufre una "doble persecución" al haber sido juzgado por el TS Ver más

En cuanto a los informes referidos a Canarias, por los que el juez ya llamó a declarar en su día a ambos investigados, en ellos la UCO sostiene que Aldama tenía a sueldo a Koldo García, al que presuntamente pagaba 10.000 euros mensuales por influir a favor de sus negocios en diferentes administraciones.

Uno de los encargos que recibió Koldo fue conseguir que el Gobierno de Canarias abonara las facturas retenidas a Soluciones de Gestión por los problemas de homologación de sus mascarillas o por las reticencias de algunos funcionarios de la comunidad autónoma.

La Guardia Civil relata cómo la trama llegó hasta Torres a través de Koldo para que les ayudara a cobrar y enumera las gestiones que este hizo para que el Gobierno canario abonara lo debido.