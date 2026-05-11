Koldo pide archivar la causa de las mascarillas porque sufre una "doble persecución" al haber sido juzgado por el TS

El exasesor ministerial Koldo García ha pedido el archivo de la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre contratos de mascarillas y pruebas covid-19 en las islas Baleares y Canarias, al considerar que está sufriendo una "doble persecución simultánea prohibida" al haber sido ya juzgado por el Tribunal Supremo.

El exministro José Luis Ábalos, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama han sido juzgados en el Supremo en el último mes por un presunto amaño de contratos de mascarillas adjudicados a dos organismos dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas en plena pandemia.

Un juicio en el que, sin embargo, la defensa del exasesor argumenta que se desplegó "actividad probatoria expresa" también sobre las contrataciones relativas a islas Baleares y Canarias, que se investigan en un procedimiento separado en la Audiencia Nacional en el que no está Ábalos, pero sí Koldo García y Aldama.

Además la defensa de Koldo García aprovechó su informe final en el juicio que acabó la semana pasada para pedir la libertad de su cliente, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre junto al exministro de Transportes por riesgo de fuga. El tribunal, sin embargo, ha dictado un auto en el que acuerda mantener a Koldo García en prisión, en sintonía con el criterio que expusieron en el juicio tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares coordinadas por el PP.

La abogada de García, Leticia de la Hoz, ha solicitado el sobreseimiento libre de su cliente o, subsidiariamente, el provisional en un escrito ante el juez Ismael Moreno, a quien le reclama además que deje sin efecto su citación este jueves.

El juez citó al exasesor y al reconocido comisionista, Víctor de Aldama, este jueves para que declarasen tras haber recibido en las últimas semanas un informe policial referido a los procesos de contratación de material sanitario de las islas Baleares.

Recientemente, ha pospuesto al 21 de mayo la declaración de Aldama a petición de su abogado y ahora debe resolver el escrito de la defensa de Koldo García.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la defensa invoca el principio legal 'non bis in idem' (no se puede juzgar a una misma persona por los mismos hechos) y denuncia indefensión material y ruptura de la igualdad de armas procesal, entre otros asuntos.

La abogada argumenta que la Fiscalía incorporó a sus conclusiones definitivas en el juicio del Supremo el relato fáctico relativo a las contrataciones de las islas, y subraya que no se puede sostener "simultáneamente" que esos hechos "no son objeto de juicio" en el alto tribunal cuando "se está practicando prueba sobre ellos".

La futura ley procesal permite al fiscal instar el archivo de los delitos de confidentes como Aldama Ver más

Para la defensa, el hecho penal que se imputa a Koldo García "es uno e indivisible": su supuesta intervención para que la empresa Soluciones de Gestión obtuviera contratos, "retribuida" presuntamente con pagos mensuales del empresario Víctor de Aldama. Las administraciones adjudicatarias, subraya, "son meras manifestaciones territoriales del mismo objeto delictivo".

La abogada de Koldo García incide además en que el delito continuado de cohecho no se puede fraccionar en "procedimientos paralelos" porque eso "destruye la unidad jurídica de acción" construida, dice, por las acusaciones.

E insiste una vez más en la "indefensión material y no subsanable" que supone que Koldo García esté citado a declarar cuando todavía no tiene una copia de sus dispositivos electrónicos, sobre los que los investigadores han trabajado para alcanzar sus tesis.