La facturación que la UDEF adjudica a la familia Zapatero mezcla ingresos profesionales con otros bajo sospecha

Además del intercambio de mensajes de terceros, algunos de ellos procedentes de un dispositivo móvil incautado en 2021 por las autoridades de EEUU al accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas, otro de los pilares fundamentales de los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ha derivado en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es el financiero. Los investigadores dedican más de medio centenar de páginas en uno de ellos a seguir el rastro del dinero a través de toda la red societaria que se encuentra bajo la lupa del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Y a identificar a los beneficiarios finales de los fondos, entre los que se encuentra el exlíder del Ejecutivo y sus hijas.

El documento policial bebe de los datos tributarios contenidos en un documento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), de información de inteligencia financiera y de un análisis bancario. En base a esto, los investigadores identifican a lo largo de seis años (de 2020 a 2025) ingresos en las cuentas de la familia Zapatero por 4,079 millones de euros. El 61% de esos abonos, 2,51 millones de euros, procedían de empresas sobre las que ponen la lupa los investigadores. Y el 39% restante, 1,569 millones, de otras sociedades que los inspectores jefes de la UDEF mencionan en su informe pero que, al menos por el momento, no quedan incluidas dentro de ese entramado bajo sospecha que se analiza en la Audiencia Nacional.

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Transferencias de empresas bajo la lupa

Dentro del primer grupo destaca, fundamentalmente, Análisis Relevante, cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez, amigo íntimo de Zapatero. Esta empresa, que tiene entre sus clientes a la aerolínea Plus Ultra –cuyo rescate de 53 millones pone en cuestión ahora el instructor–, transfirió fondos tanto a Zapatero como a la empresa de sus hijas: WhaThaFav. Al primero, 490.780 euros. Y a la sociedad, 239.755 euros. En ambos casos, en seis años. Durante su intervención en la comisión de investigación del Senado, el expresidente del Gobierno dijo que esos cobros eran por su papel como consultor –realizaba informes tanto orales como escritos–. Y que cuando le plantearon ese desempeño, él propuso que la agencia de sus hijas "hiciera las tareas de marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y de apoyo a mí como consultor".

Según los informes policiales, WhaTheFav y Análisis Relevante firmaron un contrato el 1 de junio de 2020 por el cual la primera se comprometía "a suministrar datos y estadísticas de internet" a la primera, a facilitar "espacio en sus instalaciones" para uso de la segunda o a ayudar a la firma de Martínez en la "realización de eventos". Pero las pesquisas realizadas hasta el momento solo reflejan una labor de maquetación y envío de informes ya elaborados a los clientes de Análisis Relevante por parte de la agencia. Tareas de "escasa entidad técnica" que hacen sospechar a los investigadores de que la empresa de las hijas "pudiera estar siendo utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica".

Esa dinámica de ingresos en una doble dirección se aprecia también con otras dos sociedades que el instructor tiene bajo la lupa: el think tank The Global Analysis & Trends in Emerging Regions Center –más conocido como Gate Center– y las sociedades de la consultora Thinking Heads, ambos vinculados a Daniel Romero-Abreu Kaup. El laboratorio de ideas, cuyo consejo asesor lidera el expresidente, abonó 352.980 euros a Zapatero –entre abril de 2022 y agosto de 2025– y 171.727 euros a la agencia de las hijas entre 2022 y 2024. En cuanto a la consultora, los investigadores reflejan pagos por 681.318 al expresidente –entre mayo de 2021 y diciembre de 2025– y por 12.297 euros a WhaTheFav en el periodo comprendido entre 2022 y 2023. En un comunicado, Thinking Heads aseguró que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde el año 2014.

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La agencia, además, habría cobrado 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón y que también tiene como proveedores a Análisis Relevante y Gate Center. Se trata de una sociedad que llama la atención de los investigadores por tener "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores". Entre 2020 y 2025 registró un volumen de entradas y salidas en cuentas superior a 2,6 millones, algo "incongruente" con las nulas o bajas cifras de negocio que manejó en ese periodo. Además, no ha "solicitado la devolución de las cuotas" del IVA, algo "reseñable" dado el volumen de gastos "declarados" en dicho impuesto y "la situación financiera de la mercantil".

98 transferencias vinculadas a actividad profesional

El informe de la UDEF, además, hace referencia a otras 98 transferencias recibidas en una cuenta bancaria titulada por el matrimonio Zapatero-Sonsoles Espinosa. Entre todas suman 1,569 millones. Constan abonos de la consultora Kreab –procedentes de Kreab Iberia y Kreab Worldwide AB– por 956.180 euros y de Focus Social Research, una sociedad peruana, por 200.000 euros. También 159.034,45 euros de ChinaLink Asia Holdings Ltd., fondo hongkonés montado por un español; 104.410 euros de la consultora Mimo Advisors; o 53.000 euros de Bright Digital Solutions. Y, por último, los investigadores hacen referencia a dos transferencias de 49.758,34 euros y 47.120,27 euros procedentes de Yuewee International Trade –empresa de importación y exportación de Hong Kong– y Zayed Award for Human Fraternity, respectivamente.

Transferencias que, sin embargo, los investigadores vinculan a la actividad profesional del expresidente. "Procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de la actividad actual del expresidente, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico", recoge la UDEF. En el registro que efectuaron en la oficina de Zapatero, los agentes se llevaron, entre otras cosas, carpetas sobre Chinalink, Kreab o Focus Social.