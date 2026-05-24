Los informes de la UDEF sobre el ‘caso Plus Ultra’: indicios y dudas razonables

Martes, 19 de mayo. Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personan a primera hora de la mañana en un despacho ubicado frente a la sede socialista de Ferraz que funciona como oficina José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hacen, al igual que sus compañeros desplegados en la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno, con una orden de entrada y registro bajo el brazo. La firma el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien también acuerda poner en conocimiento del exlíder del PSOE tanto el extenso auto por el que se acuerda su imputación como dos de los informes policiales sobre los que se apoya: UDEF-BBCA 1907/2026 –acompañado de cuatro anexos– y 1908/2026 –que se presenta con otro par de anexos–.

Ambos documentos, firmados por los jefes del Grupo 14 y 15 de la UDEF, están fechados el pasado 22 de abril. El primero de ellos es una suerte de radiografía de la trama, con un análisis del rescate de 53 millones de Plus Ultra –cuya concesión, fiscalizada en su día por el Tribunal de Cuentas, levanta sospechas en los investigadores– y del movimiento de fondos entre la compleja estructura societaria de la que, dicen los investigadores, se valía la red. El segundo, una compilación de las comunicaciones hasta ahora intervenidas en la causa. Dos informes de los que afloran indicios y, también, cuestiones que aún deben ser clarificadas en el marco de la investigación, que se está desarrollando en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional.

Indicios

1– ¿Participó el expresidente Zapatero en la creación de una offshore en Dubái?

El informe de la UDEF hace mención a la puesta en marcha por parte de la trama de sociedades en territorios opacos. Una de ellas es Landside Middle East FZCO. Se trata de una offshore registrada en Dubái, tal como reveló en exclusiva infoLibre, el 17 de marzo de 2021, justo ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Plus Ultra. Los investigadores sostienen que la misma estaba controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez, amigo íntimo de Zapatero. Y que se puso en marcha para cobrar "en territorio extranjero" una comisión del 1% que habrían pactado Plus Ultra e Idella por el rescate y que figura en un contrato intervenido.

Los investigadores sostienen que Zapatero dio "instrucciones" para la creación de la offshore apoyándose, fundamentalmente, en dos elementos:

–En primer lugar, un correo electrónico que el 27 de enero de 2021 envía Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, a Martínez con indicaciones sobre documentación necesaria para la constitución de una sociedad en Emiratos Árabes Unidos. "Siguiendo con lo conversado en el día de ayer", arranca el mail.

–El día de antes, ambos se habrían reunido en el restaurante Portonovo. Una comida que, sostienen los investigadores, organizó el expresidente del Gobierno. Se apoyan en un correo que su secretaria, María Gertrudis Alcázar, envía a Cristóbal Cano, gestor de Martínez: "[En el restaurante] tienen un problema con los teléfonos y al final se ha acercado un escolta. La reserva de hoy ya está a las 14.30h. para dos a nombre de Julio". "Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero", lanza el informe policial.

2– Gertrudis y la supuesta manipulación de facturas

Los investigadores sostienen que ni Alcázar ni Cano eran "ajenos a un conocimiento general de la operativa" de una red de influencias que lideraría el propio expresidente. Al fin y al cabo, sostienen en sus informes, este "tercer nivel jerárquico" era el que se encargaba de llevar a cabo las gestiones diarias. Por ejemplo, en lo relativo a las facturas emitidas. "Tengo que emitir una factura a Análisis Relevante –empresa administrada por Martínez– por un importe de 20.000 euros. Por favor, puedes consultar si hago una sola por el asesoramiento de los informes o son dos y en qué concepto", escribe Alcázar a Cano, quien dos días después precisa los conceptos.

Los investigadores resaltan, en base a los correos intercambiados, la "transmisión de instrucciones" sobre cómo debe realizarse "la facturación": "conceptos a incluir, trimestre en curso en el que deben encuadrarse y el importe correspondiente a cada una de las facturas emitidas". "Ok o tengo que poner más importe", reza uno de los mails enviados por la secretaria de Zapatero. "Lo anterior pone de manifiesto una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, dirigida a generar un soporte documental", sostiene el informe, que recoge pagos de Análisis Relevante –que entre sus clientes tiene a Plus Ultra– a Zapatero por importe de 490.780 euros entre 2020 y 2025.

Pedir aclaraciones ordinarias sobre una factura –como si debe emitirse en uno o dos documentos, qué concepto describe correctamente el servicio o si faltan datos fiscales– no constituye por sí mismo una conducta ilícita. Distinto es solicitar instrucciones para modificar el importe, el concepto, la fecha, el destinatario o el desglose de modo que la factura no refleje una operación real. La Ley General Tributaria tipifica como infracción muy grave la expedición de facturas con datos falsos o falseados y el uso de justificantes falsos puede agravar otras infracciones tributarias.

3– ¿Prestó Whathefav (la empresa de las hijas de Zapatero) servicios reales de marketing?

Además de los pagos al expresidente del Gobierno, las cuentas de Análisis Relevante reflejan abonos a Whathefav, la empresa administrada por las hijas de Zapatero, por 239.755 euros. Según los informes policiales, ambas mercantiles firmaron un contrato el 1 de junio de 2020 por la cual la segunda sociedad se comprometía "a suministrar datos y estadísticas de internet" a la primera, a facilitar "espacio en sus instalaciones" para uso de Análisis Relevante o a ayudar a la firma de Martínez en la "realización de eventos".

Pero las pesquisas realizadas hasta el momento solo reflejan una labor de maquetación y envío de informes a los clientes de Análisis Relevante. "Lo anterior pondría de manifiesto, atendiendo a la escasa entidad técnica de las tareas asumidas por Whathefav –a priori meros ajustes o labores de maquetación sobre informes ya elaborados–, que pudiera estar siendo utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica. Máxime cuando, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios, Whathefav tiene por objeto la promoción y posicionamiento de la imagen de Análisis Relevante en el mercado de empresa, finalidad que difícilmente podría alcanzar la propia sociedad, en la medida que ni tan siquiera interviene en la remisión de los informes a sus propios clientes”, sostiene la UDEF.

La empresa de las hijas de Zapatero, además, habría cobrado 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva –antes llamada Beren Europe y Alaska Ilimitada–, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Se trata de una sociedad que llama la atención de los investigadores por tener "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores".

El informe del organismo de inteligencia financiera refleja un volumen de entradas y salidas en cuentas superior a los 2,6 millones entre 2020 y 2025 que resulta "incongruente" –en palabras de la UDEF– con la "cifra de negocio nula" de 2020 y 2021 o inferior a 35.000 euros entre 2022 y 2024. Además, la empresa no ha "solicitado la devolución de las cuotas" del Impuesto sobre el Valor Añadido, "circunstancia reseñable dado el volumen de gastos declarados" en el IVA y dada "la situación financiera de la mercantil".

4– Referencias a Zapatero en conversaciones de terceros

Los investigadores describen a Zapatero como el jefe en la sombra de la trama. Una conclusión a la que llegan apoyándose, fundamentalmente, en comunicaciones intervenidas a terceras personas, algunas de las cuales fueron facilitadas por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). En algunas ocasiones, al expresidente se le identifica en las conversaciones como "Z". Letra con la que Martínez tenía guardado en su agenda el contacto del expresidente. Desde ese número de teléfono recibe Martínez el 31 de julio de 2021, en plenas conversaciones con las autoridades venezolanas sobre la autorización de vuelos de Plus Ultra, el siguiente mensaje: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...".

En otras ocasiones, se menciona al exlíder del Ejecutivo directamente por su nombre: "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero", "Los de gowair saben todo lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto" o "Que me llama Zapatero". Y en otros casos, las referencias que hay son más indirectas. Por ejemplo, cuando los investigados hablan de que Martínez es "el banco del jefe" o de cuando hacen referencia al "amigo". "Me pregunta el amigo que cómo van los avales", escribía en mayo de 2020 Manuel Fajardo —considerado hombre de Zapatero en Venezuela— al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.

En un informe de noviembre, los investigadores identificaron como "el amigo" a Julio Martínez. Sin embargo, ahora explican que en esos momentos solo manejaban una posible línea de influencia en relación a Plus Ultra, no las dos actuales –la vía Ábalos y la vía Zapatero–. Con el nuevo dibujo sobre la mesa, sostienen que hay casos en los que "el amigo" es Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes, y otros en los que consideran que es Zapatero.

5–Los chinos, el petróleo y una carta de intenciones

En el informe de la UDEF aparece incorporada una carta de intenciones (Letter of Intent) con fecha de 30 de octubre de 2023 y dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero por China International Cultural Technology Resources Group (CICTR). Según los agentes, esta carta forma parte de una mecánica establecida por la que "para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, estos clientes han de canalizar la gestión a través de la red de influencia liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, a quien deberán dirigirse mediante la preceptiva LOI (Letter Of Intent)".

La misiva fue enviada, según consta en el documento, apenas dos semanas después del viaje de Zapatero a Pekín, entre el 16 y el 18 de octubre de 2023, donde participó en el III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda y mantuvo reuniones públicas con responsables del Partido Comunista Chino.

Dudas razonables

1– Cancelación anticipada de una hipoteca

En sus informes, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal recoge que el matrimonio José Luis Rodríguez Zapatero-Sonsoles Espinosa adquirió en febrero de 2024 una vivienda en la zona norte de Madrid por un precio de compraventa de 580.000 euros. Para esta operación, el Banco Santander concedió un préstamo hipotecario de 500.000 euros, el cual se canceló anticipadamente once meses después mediante transferencia de 498.000 euros. En contacto con el expresidente, el periodista de Vozpópuli Gabriel Sanz aseguró en RTVE que esa deuda se saldó con la venta de la casa que el matrimonio tenía en Aravaca.

2– ¿Conocía Zapatero a los clientes de Análisis Relevante?

Hace apenas un mes, Zapatero concedió una entrevista a Onda Cero. En ella, aseguró desconocer "quiénes eran" los clientes de Análisis Relevante. Sin embargo, el informe de la UDEF recoge que el exlíder del Ejecutivo envió a su amigo Martínez dos archivos Excel el 6 de julio de 2021: "LISTA AR OK" y "DIRECCIONES EMAIL JM". Y que los mismos contenían "un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos". En ambos, figuran destinatarios que son, a fecha de envío, clientes de Análisis Relevante. Y en eso se apoyan los investigadores para atar la supuesta "posición directiva" de Zapatero, que también fue incluido, dos meses después de la creación de la empresa, en el chat grupal "AR".

En su auto de imputación, el instructor da por hecho que ambos archivos contienen la lista de clientes de la consultora. Pero los investigadores en sus informes reconocen que en los listados también figuran "otras personas con las que, en este momento de la investigación y con la información disponible en esta Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, no han sido hallados vínculos contractuales con la sociedad Análisis Relevante".

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3– Una offshore en Islas Vírgenes Británicas

Los investigadores también sostienen que la "red de influencia" dispondría de, al menos, otra offshore ubicada en Islas Vírgenes Británicas, si bien en este caso, a diferencia de lo que sucede con la de Dubái, no se coloca a Zapatero en el origen de dicha sociedad. Se trata de Landside Holding Ltd, presidida y representada por Julio Martínez y cuya cartera de inversión la gestionaría un broker americano que operaría a través de Mora WM Securities. La offshore no parece nueva. Según los investigadores, en uno de los documentos intervenidos "constan las posiciones del año 2016 respecto de los activos de la mercantil". Análisis Relevante echó a andar en 2020.

Llama la atención la coincidencia en la denominación de las sociedades de Islas Vírgenes y Dubái: Landside. Habrá que ver si se trata de una marca con la que Martínez hace sus negocios y si la recuperó –y si lo hizo por indicación del expresidente o no– para canalizar hacia Emiratos Árabes la supuesta comisión por el rescate de Plus Ultra. Por el momento, en los informes de los investigadores no se confirma que los 530.000 euros fueran transferidos, efectivamente, hacia Dubái.