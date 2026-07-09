El Feijóo que destapa a Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha querido cerrar el curso político alardeando de perfil propio. Después de meses instalado exclusivamente en la matraca del antisanchismo, ha decidido sorprender con una batería de propuestas ideológicas para terminar patinando en cada debate. Revelando un perfil que incluso a Vox le ha parecido una invasión de competencias innecesaria. En el fondo, ha querido quitarle las banderas a la ultraderecha. En la forma, ha evidenciado un preocupante desconocimiento de los asuntos que ha puesto sobre la mesa. Una tras otra, las propuestas han acabado convertidas en rectificaciones, aclaraciones y marchas atrás.

Con la ley de nietos, Feijóo volvió a rescatar el viejo argumento del supuesto fraude electoral, un bulo que ya utilizó en Galicia mucho antes de que Donald Trump popularizara la idea del fraude masivo como estrategia política. Feijóo lo ha recuperado cada vez que se acerca una cita con las urnas: municipales, generales y ahora, de nuevo, ante la posibilidad de un adelanto electoral para 2027. Ni es ingeniería, ni hay compra de votos, pero sobre todo, el patinazo viene de cargar contra una ley que él mismo incluyó en su programa y unas nacionalizaciones de exiliados de la dictadura que ha terminado defendiendo.

La misma secuencia se repitió al comienzo de la semana. Feijóo eligió una entrevista en Espejo Público para dejar un titular: el "concebido no nacido" debe tener derechos. El Feijóo que vino a buscar el centro, convertido en el defensor del nasciturus. No habló de conciliación, vivienda o fiscalidad. Tampoco de ayudas a la mujer, a todo tipo de familias o de igualdad. Decidió situar el foco sobre el feto como sujeto de derechos. Es un terreno que el Partido Popular lleva años evitando porque cada vez que convierte el aborto en un eje de confrontación política acaba pagando un coste electoral. A su derecha siempre hay quien reclama endurecer el discurso y la ley del aborto; en el centro, la mayoría percibe el debate como una batalla ya resuelta y un derecho amenazado por los ultras. Alberto Ruiz Gallardón cayó como ministro de Justicia de Rajoy por un coqueteo similar tras impulsar una reforma de la ley del aborto que terminó naufragando.

La síntesis de la propuesta de país de Feijóo está alejada de la modernidad, más diseñada para competir con Vox que recuperar al votante de centro

El balance de estos días pasa por un Feijóo que cuando intenta abandonar el monotema del “peor Gobierno de la historia” para presentar una agenda propia, presenta unas prioridades que son las que alejan al PP del espacio moderado que le permitió ampliar mayorías en Galicia. El "concebido no nacido" como sujeto de derechos —solo el término lleva a la oscuridad de otros tiempos—, la ofensiva contra la ley de nietos —que el partido respaldó en su programa— o el recorte de determinados derechos laborales a propósito de las bajas y el absentismo, que llegó a calificar de "cáncer" antes de que la plana mayor del PP tuviera que salir a matizar sus palabras. Es la síntesis de la propuesta de país de Feijóo, alejada de la modernidad, más diseñada para competir con Vox que para recuperar al votante de centro. Con unos debates que incluso Santiago Abascal ha relegado de la primera línea porque, en su proceso de lepenización, ha ocultado parte de los ataques a los derechos de la mujer, la agenda LGTBI+ o los derechos de los trabajadores.

Por temor a un adelanto electoral o por obra de los gurús de Génova, los temas elegidos por Feijóo recuerdan el progresivo abandono del espacio liberal y moderado frente a la apertura de debates que el partido había decidido cerrar hace tiempo. De momento, Feijóo sin Sánchez es esto. Propuestas propias de Vox, deslavazadas y confusas, donde el PP tiene que salir a explicar lo que quiso decir su líder porque los errores opacan el titular. Devolviendo la política a la época de los recortes de Rajoy y la revisión de derechos ya conquistados. Es el Feijóo sin Sánchez… o el nuevo PP de los gobiernos de coalición con Vox. El tiempo dirá si se vuelven indistinguibles.