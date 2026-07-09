'¿Quién pone nombre a las cosas?'

En el 'Esto no es opinión, es contexto' de esta semana Elena Reinés habla sobre el 'framing'. "El concepto empezó a desarrollarlo el sociólogo Erving Goffman en 1974. Decía que las personas interpretamos la realidad a través de marcos o esquemas de interpretación. Es decir, no vemos los hechos sin más, siempre lo hacemos a través del marco desde el que se nos presentan".

Reinés explica cómo funciona esto aplicado a la política y que "los partidos no solo compiten por aprobar leyes, también lo hacen por conseguir que todos utilicemos sus palabras, porque saben una cosa: quien consigue imponer el marco empieza el debate con ventaja".

Y ojo con la reflexión con la que acaba: "la batalla política no empieza cuando discutimos las ideas, empieza mucho antes, cuando alguien decide cómo vamos a llamarlas".