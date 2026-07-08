Alvise ha ingresado más de un millón de euros en cuatro años entre donaciones, empresas y sueldo público

El ultra Alvise Pérez sigue cobrando de empresas privadas por supuestas labores de consultoría mientras ejerce como eurodiputado en Bruselas. Así lo ha desvelado esta semana infoLibre. Esos ingresos, que ascienden a más de 280.000 euros en los primeros meses de 2026, se suman a otra larga lista en los últimos años: su sueldo como eurodiputado, pagos de redes sociales, donaciones de particulares o lo percibido como supuesto influencer.

En total, Alvise ha ingresado al menos 1.255.008 euros entre julio de 2022 y junio de 2026, los últimos cuatro años, según el cálculo realizado por infoLibre a partir de las sucesivas declaraciones de intereses que el eurodiputado ha tenido que ir presentando ante el Parlamento Europeo. Aunque es eurodiputado desde 2024, la institución obliga a todos sus parlamentarios a declarar las retribuciones dinerarias percibidas en los tres años anteriores a ocupar el escaño.

Solo en lo que va de 2026, el ultra ha facturado ya más de medio millón de euros, más que en ningún otro año. Eso se debe, principalmente, a los 288.044 euros que ha cobrado de empresas privadas "del sector de la comunicación", a la asignación que recibe como eurodiputado y a los ingresos por el libro que ha autopublicado.

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Además, en la declaración de intereses modificada que ha presentado este mes de julio también ha incluido cobros por suscripciones de usuarios en redes sociales —por lo que infoLibre también ha contabilizado estos ingresos en la suma correspondiente a 2026—. En cualquier caso, en los últimos meses Alvise ha facturado más por los pagos que está recibiendo de empresas —de las que asegura que son españolas pero se niega a aclarar cuáles son— que por cualquier otro concepto, incluido su sueldo de la Eurocámara.

Antes de lograr su escaño en Bruselas, su principal fuente de ingresos eran lo que él define en sus declaraciones de intereses como ingresos por su actividad profesional como influencer. Aun así, en esos documentos él mismo detalla que las cantidades provenían esencialmente de "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social".

Dos años sin sortear el sueldo

infoLibre ha contactado con Alvise Pérez para preguntarle por ciertos extremos de sus ingresos y de sus declaraciones de intereses que no están del todo claros. El eurodiputado no ha respondido a muchas de las preguntas que se le han hecho llegar, como qué empresas españolas le están pagando por lo que él define como labores de "consultor freelance en redes sociales y comunicación".

En cambio, sí ha asegurado a este medio lo siguiente: "¿Parece mal que dentro de la ley y la normativa siga ganando dinero de mi trabajo, máxime cuando dono el 100% neto íntegro de mi sueldo ordinario de eurodiputado?". Alvise asegura donar su sueldo, pero en plena campaña electoral había prometido algo distinto: sortearlo mes a mes. A pesar de ello, realizó únicamente dos sorteos y hace ya dos años que no lleva a cabo ninguna acción de ese tipo.

Tras esos dos primeros sorteos, en octubre de 2024 anunció públicamente que iba a paralizarlos durante tres meses para donar las cantidades a los afectados por la dana de Valencia. Después de ese periodo no ha vuelto a hablar de sorteos en su canal de Telegram y hace ahora un año reconoció públicamente que los daba por terminados. Como justificación alegó una inspección de Hacienda, pero sin aportar mayor explicación al respecto.

No se volvió a saber nada sobre el destino de su sueldo hasta finales de 2025, cuando aseguró que había intentado donar 50.000 euros a la Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional, pero esta declinó el donativo para mantener la neutralidad política. Fue entonces cuando Alvise anunció que lo intentaría con la Fundación de Huérfanos de la Guardia Civil, pero no se ha vuelto a pronunciar al respecto.

En resumidas cuentas, Alvise solo ha anunciado públicamente el sorteo y donación a particulares de sus primeras asignaciones mensuales como eurodiputado. Concretamente, de las 2,5 primeras —el primer mes de los nuevos parlamentarios europeos no lo ejercieron al completo—. Sobre las siguientes, no se sabe si ha llegado a realizar donaciones de forma efectiva. infoLibre le ha preguntado dónde se pueden constatar esos donativos que ahora asegura estar transfiriendo y a quién los está dirigiendo. "Que dono mi sueldo está en mi declaración de la renta 😆", ha respondido, omitiendo la segunda cuestión y que las declaraciones de la renta no son públicas.

Los europarlamentarios cobran mensualmente 10.255,26 euros brutos, según la asignación establecida por la Eurocámara para 2025 y que se ha mantenido igual para 2026, según ha confirmado el Parlamento Europeo a infoLibre. En 2024, año en el que Alvise llegó a Bruselas, el sueldo mensual era de 10.075,18 euros brutos al mes.

La cuantía de la asignación de los diputados se fija utilizando como referencia el sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: a los miembros del Parlamento Europeo les corresponde el 38,5% de esa asignación base. Desde que llegó a Bruselas en julio de 2024, Alvise ha cobrado ya más de 240.000 euros brutos por este concepto.

Pide donaciones pero ya no declara recibirlas

Otro asunto que tampoco queda claro con su nueva declaración de intereses es qué ha pasado con las donaciones que, al menos anteriormente, recibía. En la modificación de la declaración de intereses de este mes de julio Alvise asegura: "Desde 2024, estas donaciones no las recibo yo a título personal, sino que se destinan directamente a mi partido político".

La afirmación del eurodiputado de Se acabó la fiesta (SALF) en ese documento oficial resulta sorprendente en tanto que en su declaración anterior, de noviembre de 2025, decía seguir recibiendo las "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social". Aun así, no detallaba cuántos ingresos le suponían y remitía a una "declaración a final de año" en la que "los ingresos exactos generados serán actualizados". En lugar de hacer esa actualización, ahora asegura no percibirlos.

En esa misma línea se ha expresado cuando le ha contactado infoLibre: "He dejado de recibir donaciones, bloqueado la cuenta y animado a todos los que me donaban a que se afiliaran a SALF, algo que ha funcionado con éxito para más de 10.000 afiliados en pocos meses. ¿Tampoco es positivo renunciar a tamaña cantidad económica para que se lo quede el proyecto político? Todos los demás cobran del partido, y yo hago todo lo contrario y sigo siendo criticable. Irónico, ¿no?".

A pesar de lo que asegura el político, este diario ha podido comprobar que el mensaje que tiene fijado en su canal de Telegram —su principal vía para relacionarse con sus seguidores— enlaza tanto a su perfil de Patreon como a una cuenta a su nombre en Revolut. En ambos lugares puede recibir donaciones. De hecho, infoLibre ha certificado que la cuenta de Revolut —que consta a nombre de Luis Pérez Fernández, el nombre real y completo de Alvise— no está bloqueada y se le pueden seguir haciendo transferencias. Tras repreguntar sobre esto a Alvise después de recibir su primera respuesta, no ha vuelto a contestar.

Además, aunque el mensaje fijado en su canal data de 2021, sigue siendo el que el político elige para destacar, de forma que aparece a todos los usuarios que entran a leer su canal. El mensaje es claro: "Ante el hostigamiento judicial, político y mediático, puedes ayudar con donaciones voluntarias a Alvise Pérez".

Presunta financiación irregular

Los ingresos declarados por Alvise ante el Parlamento Europeo —una obligación normativa para todos los eurodiputados— también recogen lo que él ha descrito como su actividad profesional como influencer. El eurodiputado asegura haber cobrado por ello 156.000 euros en 2021, 198.000 en 2022, 145.200 en 2023 y 140.000 en 2024. En el caso de 2024 los 140.000 euros corresponden únicamente al periodo entre enero y julio, cuando ya pasó a ejercer como eurodiputado.

A pesar de esa descripción como influencer, Alvise reconoce en sus declaraciones que todo ese dinero venía de donaciones de particulares. Según sus palabras, "microdonaciones de particulares". Eso sí, entre los cuatro ejercicios hay una excepción: un pago único de 100.000 euros contabilizado en los ingresos de 2024, que corresponde, según él, a su "participación en una charla (no profesional) sobre la carga fiscal y la libertad financiera, celebrada el 6 de abril de 2024 en Madrid".

El pagador de esa suma fue Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, un empresario de criptomonedas que está en prisión provisional tras ser imputado por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.

Aunque Alvise dice que recibió el pago debido a su participación en la charla, este se hizo efectivo más de un mes después de la misma y en plena campaña electoral de las elecciones europeas. Los mensajes entre Romillo y Alvise apuntaban más bien a una financiación de la candidatura del segundo. El ultra aseguraba por aquel entonces al empresario que necesitaba "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas". Alvise tiene una causa abierta por presunta financiación irregular en el Tribunal Supremo derivada de estos hechos.

No es el único problema relacionado con la financiación de su partido y candidatura que ha tenido. El Tribunal de Cuentas denunció el verano pasado que Se acabó la fiesta no había presentado las cuentas de la campaña electoral de las europeas y, por tanto, había incumplido la ley electoral y perdido el derecho a recibir la subvención monetaria que se entrega a las candidaturas que obtienen representación.

El Parlamento Europeo también ha sancionado a Alvise. El eurodiputado cuando llegó a Bruselas rellenó la declaración de intereses indicando únicamente que antes de ocupar su escaño había ejercido como "analista y consultor político - por cuenta propia" pero dejó en blanco la casilla referente a cuántos ingresos le había supuesto esa actividad.

La Eurocámara le penalizó quitándole dos días de dietas. Tras la sanción, Alvise accedió a modificar su declaración de intereses e incluir los ingresos previos a su llegada a Bruselas. Ahora, ha seguido actualizándola para cumplir con el código de conducta del Parlamento Europeo, que especifica cómo tienen que rellenar los eurodiputados la obligatoria declaración de intereses y establece sanciones para los que mientan u oculten información.