Alvise Pérez sigue cobrando de empresas mientras es eurodiputado: más de 280.000 euros en los últimos meses

"Consultor freelance" para "empresas españolas del sector de la comunicación". Esa labor llevada a cabo en el sector privado, según declara él mismo, le ha reportado al eurodiputado ultra Alvise Pérez 288.044 euros en el último trimestre.

Unas cantidades que se suman, como mínimo, a los 106.000 euros que aseguró haber recibido ya a finales del año pasado con el mismo origen, tal y como reveló también infoLibre. En total, Alvise ha ingresado al menos 390.000 euros de "empresas españolas del sector de la comunicación" en los últimos 12 meses.

Los eurodiputados pueden trabajar para el sector privado durante su mandato, pero la normativa establece una serie de prohibiciones. Por ejemplo, no pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y vinculadas a la Unión Europea (UE), ni trabajar para empresas que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario.

El problema con Alvise, como ya explicó infoLibre, es que oculta qué empresas españolas le están pagando por esas supuestas labores de consultoría. Ello impide fiscalizar si realmente está cumpliendo con las prohibiciones de la UE.

El parlamentario ha notificado la recepción de los 288.044 euros en una modificación de su declaración de intereses, el documento en el que los eurodiputados deben detallar sus ingresos y actividades tanto previos a su labor parlamentaria como durante su mandato, con el objetivo de rendir cuentas y evitar posibles conflictos de intereses. Esta última modificación la ha presentado este mes de julio, pero al igual que en sus declaraciones anteriores, no detalla las empresas de las que está cobrando.

En esta modificación, Alvise asegura que los pagos que recibe como freelance los anota en su declaración de forma trimestral. Sin embargo, hacía ocho meses que no actualizaba su declaración de intereses. La última vez correspondió al tercer trimestre de 2025, según reconoció a infoLibre, cuando indicó haber cobrado esos otros 106.000 euros.

Si ha actualizado la declaración con prontitud, los pagos que declara ahora deberían corresponder al segundo trimestre de 2026. infoLibre ha preguntado a Pérez si no ha recibido ingresos de ese tipo en el último trimestre de 2025 y el primero de 2026. En el momento de esta publicación, no ha habido respuesta. Anteriormente, Alvise aseguró a este medio que antes del tercer trimestre de 2025 no había cobrado como freelance mientras era eurodiputado.

Este medio también ha preguntado a Pérez qué empresa o empresas le han pagado esos 288.044 euros, pero tampoco ha contestado. Tras la publicación de su declaración anterior por parte de la Eurocámara, también se negó a aclarar a infoLibre para quién estaba trabajando, pero respondió: "No son un lobby ni nada que condicione mi mandato".

Más dinero para SALF

La modificación de la declaración presentada por el eurodiputado también ha actualizado información sobre otro tipo de ingresos. Alvise Pérez asegura en la misma que ha dejado de recibir donaciones a nivel individual y que "desde 2024 se destinan directamente a mi partido político".

"No recibo pagos directos de patrocinadores ni de ninguna empresa por mis antiguas actividades como influencer", reza en la declaración presentada ante el Parlamento Europeo.

Las afirmaciones firmadas por Alvise Pérez en la reciente modificación contrastan con la declaración que presentó a finales del año pasado, en la que aseguraba que seguía recibiendo "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social". Aun así, no especificaba cuántos ingresos le suponían y en su lugar indicaba: "Los ingresos exactos generados serán actualizados en esta declaración a final de año". En lugar de realizar esa actualización, ahora asegura no percibir los ingresos.

A pesar de ello, el canal de Telegram de Alvise sigue teniendo como fijado un mensaje de 2021 en el que el ahora eurodiputado enlaza a su perfil de Patreon, una web que permite suscribirse a usuarios o comunidades a cambio de un pago, y recuerda su número de cuenta en Revolut, donde puede recibir transferencias. En ningún momento se avisa de que esos donativos ahora vayan a su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF), en lugar de a sí mismo.

Casi 150.000 euros por un libro

La nueva declaración del eurodiputado también refleja que ha cobrado 146.792 euros por los derechos de autor de Devuélveme a mi país, un libro que autoeditó y publicó en Amazon. Pérez asegura en la declaración que esos ingresos varían "según el número de libros vendidos".

Tal y como explicó infoLibre, el hermetismo de Amazon con sus cifras de venta impide saber cuánto ha vendido realmente Pérez u otros autores. Lo cierto es que el libro del eurodiputado se vendió únicamente en la plataforma, al margen de las librerías tradicionales, las grandes cadenas y el sector editorial en general, por parte del cual el eurodiputado ultra denunció un boicot.

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez: