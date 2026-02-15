¿Qué hay detrás del top 1 del libro autoeditado de Alvise en Amazon? Un algoritmo opaco tiene la respuesta

"Devuélveme mi país", el libro autopublicado de Alvise Pérez, ha escalado hasta el número uno de los libros más vendidos en Amazon España. El agitador digital ha alcanzado este puesto con un libro de 256 páginas que, según su descripción, desgrana "el saqueo sistemático de España" y que solo está disponible en la plataforma de Jeff Bezos, al margen de las librerías tradicionales y las grandes cadenas, por parte de las cuales el eurodiputado ultra denuncia un boicot.

Lo cierto es que solo él sabe cuántos ejemplares ha vendido. Fuentes editoriales consultadas por infoLibre reconocen no poder cuantificar las ventas necesarias para alcanzar el número uno en Amazon debido al "hermetismo total" de la plataforma sobre sus cifras reales.

Lo que sí se sabe es que el sistema de clasificación de Amazon es alterable. Ejemplos como el de ResultSource —una empresa de marketing ya extinta que “fabricaba bestsellers” manipulando los listados de ventas— o casos en los que reseñas coordinadas han impulsado libros de pseudociencia u obras paródicas publicadas expresamente para denunciar lo manipulable del sistema, demuestran que alcanzar el top no requiere necesariamente ventas masivas, sino movilización concentrada de una comunidad activa.

El libro como estrategia para reflotar

"No es casualidad que el libro salga ahora", explica Guillermo Martínez, politólogo de la Universidad Carlos III. "Un libro no se escribe de un día para otro. Esta es una decisión tomada hace cinco o seis meses, cuando Alvise había perdido completamente el foco mediático y muchos analistas daban a SALF por amortizado".

La publicación llega tras meses de escándalos que han erosionado la imagen del eurodiputado. Desde que reconoció que no está sorteando su sueldo de eurodiputado —una promesa central de su campaña— hasta la sanción del Parlamento Europeo por ocultar sus ingresos y las denuncias de sus propios eurodiputados por acoso, Alvise necesitaba una operación de reposicionamiento de cara al “año electoral de 2026”, explica el politólogo.

"La escritura del libro es la manera de volver a hablar de ti, de hacer una pequeña gira. Es intentar reflotar la marca Alvise Pérez", añade Martínez. "No creo que sea principalmente económico, porque nadie gana mucho dinero con un libro, por muy autopublicado que sea".

Un discurso apocalíptico sin complejidad política

El contenido del libro se estructura en torno a capítulos con títulos alarmistas como "Una nación que se extingue", "El colapso de la seguridad ciudadana" o "La reconquista demográfica". "El libro no tiene nada de política, ninguna complejidad", señala Carmen Lumbierres, politóloga. "Son declaraciones de personas que se quejan y un conglomerado de discurso patriótico encendido, el mismo populismo que arrasa en toda Europa".

Lumbierres describe el discurso de Alvise como una "gota malaya" que ha ido calando "en toda esta gente que se aferra a que el Estado es malo, y le da igual que este señor sea un delincuente, porque es una impugnación al sistema". El mensaje, según la experta, conecta directamente con el trumpismo: "Somos grandes, somos una gran nación, no nos tratan como merecemos".

José Rúas, profesor de Comunicación Política en la Universidad de Vigo, señala las contradicciones del fenómeno Alvise, que “se presenta como antisistema pero vive del sistema", como ejemplifica su elección como eurodiputado en 2023. Ahora, Alvise celebra el éxito de su libro en Amazon en el mismo canal de Telegram en el que ha denunciado repetidamente a la plataforma por ser parte de la "tiranía coordinada" contra las redes sociales alternativas, o por “proporcionar datos de ciudadanos europeos a los servicios de espionaje norteamericanos”.

El fenómeno que pasa desapercibido

"El síntoma político importante es que el fenómeno Alvise sigue pasando, está vivo y sigue ocurriendo muchas veces por debajo del radar", advierte Martínez. "Sin que nos demos cuenta, Alvise vende muchos libros. Eso significa que hay un público, y es un público que solemos pasar por alto".

Las elecciones de Aragón del pasado 8 de febrero ejemplifican este patrón, señala el experto. SALF obtuvo 18.000 votos (2,74%) —triplicando a Podemos y doblando al Partido Aragonés— con los que se quedó a apenas mil votos de IU-Sumar que sí consiguió escaño. "Mucha gente se enteró de que SALF se presentaba casi ese mismo día o dos días antes", recuerda Martínez.

El resultado de Aragón, aunque insuficiente para conseguir representación, evidencia la capacidad de movilización de SALF al margen del ecosistema mediático tradicional. La formación se presentó con escasa cobertura en medios convencionales, sin apenas actos públicos de campaña y con una candidata, Cristina Falcón, prácticamente desconocida fuera de los círculos de seguidores de Alvise en Telegram.

La clave, según el politólogo, está en que la estrategia de invisibilidad mediática no le perjudica. "Precisamente que los medios no le den bola, que no le inviten, que no forme parte del ecosistema, le da gasolina para su estrategia de victimización", explica. Una estrategia que ha trasladado del plano electoral al editorial: además de los supuestos boicots de librerías y editoriales, Alvise también denuncia una campaña de “sabotaje político” a los envíos de su libro por parte del centro logístico de Barcelona.

Incluso el trato diferenciado que recibe respecto a Vox —con quien el PP y los medios de derecha han sido más condescendientes— le permite legitimar su mensaje, señala Martínez: "Veis, yo soy el verdadero peligro. Yo no soy como Vox, soy una fuerza política no domesticada".