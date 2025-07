Alvise admite que no está sorteando su sueldo cuando la web de la rifa cumple un año inactiva

El eurodiputado ultraderechista Alvise Pérez ha sorteado su sueldo mensual en dos ocasiones desde que accedió al Parlamento Europeo, al menos según afirma en su canal de Telegram, a pesar de haber prometido en campaña electoral que repartiría todas sus nóminas para “devolver al pueblo lo que el Estado criminal le roba”. La página web que abrió lleva meses inactiva, y desde noviembre del año pasado no ha dado a conocer más ganadores.

En una entrevista concedida en un canal de Youtube, el agitador, que afirma que se presentará a las próximas elecciones generales, ha declarado que “por la web solo se han sorteado tres sueldos”, dando a entender que el resto se habrían rifado por otra vía. Sin embargo, acaba admitiendo que “luego cambió de parecer” y que el dinero que no se ha entregado “está acumulado en el banco” hasta que cierre una inspección de Hacienda.

Pérez no aclara por qué una inspección de Hacienda le impide continuar con el sorteo de su sueldo, promesa clave en su campaña electoral, pero sí hace referencia a que el dinero que está acumulado en su banco y, según él, esperando a ser repartido, asciende a una cantidad entre 40.000 y 50.000 euros. Teniendo en cuenta que lleva ocho meses sin realizar el sorteo y que su sueldo en Bruselas es de más de 10.000 euros mensuales, la cantidad acumulada debería ser mayor.

También se pronuncia sobre la web mediante la que recogió los datos de miles de personas que se apuntaron al sorteo. La página es inaccesible desde hace un año, según sus versiones archivadas, aunque en la entrevista el agitador afirma que “no funciona desde Navidad” y el motivo es “por el tema del bot de Telegram y todo esto”, sin que el entrevistador le requiera más explicaciones ni él las facilite.

El parón de la dana

Alvise anunció en sus redes sociales que, debido a la dana de Valencia, el sorteo se paralizaría tres meses, durante los cuales su sueldo sería donado a víctimas de la catástrofe. Este anuncio fue el último en el cual hizo referencia al sorteo o donación de su salario, hasta que ahora ha admitido su “cambio de parecer”. En la entrevista declara que en noviembre del año pasado sí donó su tercer sueldo de eurodiputado a alguien relacionado con la dana de Valencia, pero en ninguna de sus redes consta esta donación.

La sanción por ocultar sus ingresos al Parlamento Europeo

El eurodiputado ultra también se refiere a la sanción que le impuso el Parlamento Europeo por no declarar sus ingresos al tomar posesión del cargo, como exigen las normas de la eurocámara. Pérez presentó su declaración vacía y tuvo que enviar otra el pasado mes de junio en la que admitió ingresos superiores a los 750.000 euros desde 2021, como informó infoLibre en exclusiva. El agitador achaca esta ocultación a un “error de traducción” en las normas del Parlamento Europeo. Según afirma, el reglamento en español no obliga a declarar las donaciones recibidas, y la versión en inglés, sí. Por tanto, no creyó que fuera necesario informar de sus ingresos, explica.

Sin embargo, en la nueva declaración del mes pasado también figuran ingresos procedentes de una empresa de su propiedad, que incluso según su supuesta interpretación del reglamento, tendrían que haber sido reflejados en su declaración original, en la que no reflejó ningún ingreso. El documento presentado en junio también incluye un pago de 100.000 euros que el ultra recibió de un empresario de criptomonedas acusado de estafa. El Tribunal Supremo investiga este pago por financiación ilegal. Pérez niega haber utilizado para fines electorales ese dinero, que dice que recibió en un maletín. Sin embargo, existen mensajes en los que comunica al empresario que necesita "fondos para el partido" y “que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas".

infoLibre, a través de una petición de acceso a la información al Parlamento Europeo, ha solicitado copia de las conclusiones del Comité Consultivo de la cámara que derivaron en la sanción a Pérez, así como de las comunicaciones entre el diputado y el parlamento. De momento, no hemos recibido respuesta de Bruselas.