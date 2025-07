Alvise reconoce que recibió 100.000 euros de un empresario pero niega que los usara para su campaña

El eurodiputado y agitador ultra Luis Pérez –más conocido como Alvise– ha regresado este viernes al Tribunal Supremo. En esta ocasión, para dar explicaciones sobre la entrega de 100.000 euros que el empresario de las criptomonedas Álvaro Romillo, acusado a su vez de estafa por la reciente clausura del chiringuito financiero Madeira Investment Club, le hizo llegar en metálico pocos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo, en las que Se Acabó La Fiesta se hizo con tres escaños. Durante su comparecencia, el eurodiputado, según fuentes jurídicas, ha reconocido haber recibido todo ese dinero en un maletín, pero ha negado que lo utilizase para financiar su campaña electoral, cuyo coste ha situado en unos 30.000 euros.

La relación entre Alvise y Romillo habría comenzado, siempre según el relato aportado por el empresario, a finales de marzo. "Me contacta por medio de WhatsApp para concertar una reunión en Madrid", recoge la denuncia. Una semana después, el 6 de abril, el agitador ultra se convirtió en el invitado principal del evento anual del Madeira Invest, el club financiero impulsado por Romillo que captaba fondos prometiendo altas rentabilidades. "Todos vosotros estáis haciendo cierto tipo de política, la contrapolítica a un Estado mafioso y criminal que os roba más del 70-75% de todo lo que producís cada año", lanzaba Pérez desde un escenario instalado en el Hipódromo de la Zarzuela.

Tres días después del evento, según los mensajes aportados por el empresario junto a la denuncia, el dirigente ultra se puso en contacto con Romillo y le trasladó sus "necesidades", entre las que se encontraban "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas" o "fondos para el partido". "En cash es irrastreable, sí", llega a decir en algún momento el eurodiputado, para quien Romillo crea los monederos de criptomonedas que el ultra publica en su canal de Telegram para recaudar fondos. Una "colaboración" que Alvise promete a Romillo llevar hasta el corazón de la Unión Europea: "Las encuestas me dan hasta dos eurodiputados. Si logro entrar, podríamos organizar charlas en el Parlamento Europeo para hacer lobby masivo sobre la escripto divisas [sic] y la independencia fiscal".

En la madrugada del 27 de mayo, cuando quedan trece días para la cita con las urnas, el entonces candidato recibe un mensaje del empresario: "He estado repasando y si te parece bien mañana puedes pasar por Sentinel de las empresas a por 100k, es una cantidad que no será problema de recaudar por mi parte para muevas el Sentinel. Si puedes aprovecha para grabarte un vídeo en la puerta o algo así en que hables algo sobre el Sentinel, así empieza a conócelo [sic] tu comunidad". "Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío", responde Alvise Pérez.

Unas horas después, según el relato de Romillo, uno de sus colaboradores habría entregado 100.000 euros en metálico en las oficinas de Sentinel BQ, uno de los proyectos de inversión vinculados al chiringuito financiero centrado en el intercambio de dinero bajo la promesa de confidencialidad, para "la campaña de su partido político". "Todo ok! 100.000 gracias, Luis", le habría escrito poco después al empresario el agitador ultra. Todos estos mensajes fueron aportados por Romillo, junto con un escrito de denuncia, a la Fiscalía General del Estado.

En su declaración ante el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, el agitador ultra ha reconocido, según fuentes jurídicas, haber recibido ese dinero. Insistiendo en la versión que ha dado públicamente en otras ocasiones, el agitador ultra ha asegurado que percibió esa cantidad por su participación en el acto del Hipódromo de La Zarzuela. Un total de 100.000 euros por una “charla sobre libertad financiera de unos treinta minutos” que habría recibido en un “maletín negro”, en “diez fajos de 10.000 euros cada uno”.

Pero el eurodiputado ha negado la financiación ilegal. En su comparecencia, en la que solo ha respondido a su abogado y al magistrado, Alvise ha sostenido que no utilizó dicho dinero en su campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, que le habría costado unos 30.000 euros. Y que por eso el mismo no consta en las cuentas de Se Acabó La Fiesta. Ha dicho que la mitad de lo percibido lo utilizó para gastos personales y profesionales, mientras que ha asegurado que la otra mitad la sigue teniendo bajo su disposición.

El asunto estuvo en manos del Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional, el mismo que investiga el cierre del Madeira Invest Club, quien tras analizarlo decidió elevar exposición razonada al Supremo dada la condición de aforado del eurodiputado. Un Alto Tribunal que el pasado mes de mayo abrió causa penal contra él al apreciar indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Es la tercera vez en el último mes que Alvise declara en el Alto Tribunal. La primera vez, a primeros de junio, acudió a declarar por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa en 2021. Solo quince días después, regresó por la causa abierta contra él por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de València, Susana Gisbert.

Noticia en ampliación.