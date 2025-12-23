Abascal culmina la caída de Ortega Smith con su expulsión de la Ejecutiva Nacional de Vox

Javier Ortega-Smith, antaño uno de los hombres fuertes de Vox ocupando cargos como el de vicepresidente y secretario General, ha sido cesado de la Ejecutiva Nacional del partido en la tarde de este martes. Su puesto lo ocupará Julia Calvet, diputada autonómica en el Parlament de Catalunya y actual portavoz de Juventud de la formación.

Ortega Smith fue ya cesado como portavoz del partido en el Congreso el mes pasado y salió así de los cargos de peso en la formación.

Fuentes del partido que lidera Santiago Abascal han indicado que Calvet sustituirá a Smith, una de las voces disonantes con la gestión de la dirección, como vocal número 12 en el Comité Ejecutivo Nacional, que cuenta con una docena de portavocías desde febrero.

Han recordado que Calvet, que es jurista, fue presidenta de la plataforma estudiantil S'ha Acabat y que es "uno de los rostros más conocidos de la lucha por la libertad frente al separatismo en Cataluña".

El partido ha resaltado que la nueva portavoz centrará su labor en denunciar "las consecuencias de décadas de bipartidismo, desde las cesiones al separatismo hasta los efectos de las políticas de inmigración ilegal y masiva, o la falta de oportunidades para los jóvenes".