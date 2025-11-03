Vox aparta a Ortega Smith de la portavocía adjunta del Congreso, la última cara de su antiguo núcleo duro

Vox ha nombrado a su portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero, nuevo portavoz adjunto del grupo parlamentario en el Congreso en sustitución de Javier Ortega Smith, una de las voces disonantes con la gestión de la actual dirección. Antes de este caso, otras figuras representativas del partido como Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros o Macarena Olona, fueron apartadas de la primera línea política.

Ortega Smith, según ha informado el partido este lunes, seguirá como portavoz en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid.

Vox destaca que Hernández Quero servirá de altavoz de uno de los principales problemas de los españoles, la "emergencia habitacional", y seguirá dando a conocer las propuestas del partido frente a las "fracasadas" políticas del bipartidismo.

Con este cambio, junto a la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, quedan como portavoces adjuntos los diputados José María Figaredo; María Ruiz y Hernández Quero.

Ya en 2022 Ortega Smith fue descabalgado de su puesto como secretario general de Vox, pero no ha sido el único en la formación en ser relegado.

Otros conocidos rostros de Vox que han sido apartados

Rocío Monasterio, que fue presidenta del Comité Ejecutivo Provincial del partido en Madrid, fue apartada por la dirección general en 2023, colocando a José Antonio Fúster como su sucesor. Monasterio abandonó la política, acusando a Abascal de haber elegido "a dedo" a la nueva dirección provincial.

Su salida de la formación tuvo lugar un año después de que lo hiciese su marido, Iván Espinosa de los Monteros. El que fuera secretario general de Vox entre 2014 y 2016 se marchaba del partido tras las elecciones del 23 de julio y, al parecer, por el enfriamiento de su relación con Santiago Abascal. "No siempre se trata bien al que ya no está y eso, a veces, define a una organización", declaró en una reciente entrevista para Voz Pópuli.

Estas salidas apuntan al fortalecimiento de la facción encabezada por Jorge Buxadé. De hecho, Macarena Olona, que fue secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso entre 2019 y 2022, acusó al eurodiputado de "juego sucio". Olona achacó su marcha a Andalucía, como candidata a la presidencia autonómica en 2022, a una serie de diferencias con Abascal.

Olona dimitió ese mismo año y, desde entonces, en varias apariciones públicas ha sembrado la duda sobre las cuentas de Vox y la financiación de Disenso.