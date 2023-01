Vox engrasa su gran laboratorio de ideas y propaganda donándole cinco millones

Ariete ideológico de Vox, pieza esencial en la formulación de propuestas destinadas al electorado y a su principal socio político, el PP, así como guía en el diseño del puzle de la ultraderecha en la "Iberosfera" –España y Latinoamérica–, Disenso ha roto el molde financiero de las fundaciones vinculadas a partidos. Desde su constitución en julio de 2020, la entidad que también preside Santiago Abascal ha recibido de Vox nada menos que 4,87 millones de euros.

La cifra, que consta en las primeras cuentas anuales publicadas por Disenso, las de 2021, abre un campo nuevo en el capítulo de las fundaciones políticas, en buena parte dependientes de subvenciones públicas sujetas a un control oficialmente exhaustivo. El reparto de los 4,87 millones con que Vox ha engrasado en apenas dos años y medio su gran laboratorio de ideas y aparato externo de propaganda es el que sigue: en 2020, le entregó 370.000 euros; 2,5 millones en 2021; y otros dos millones en febrero de 2022. Esa última donación se menciona al final del balance de 2021 al tratarse de uno de los denominados “acontecimientos posteriores al cierre” del ejercicio. Una vez publique Disenso sus cuentas de 2022, se sabrá si a lo largo del ejercicio el partido incrementó el dinero aportado.

¿A qué destina sus fondos la fundación de Vox? La memoria anual de 2021, documento adicional y separado del que refleja las cuentas de ese periodo, remarca que Disenso “desarrolla actividades de análisis, investigación y formación, así como una intensa política de colaboración con organizaciones internacionales afines”.

En sus cuentas, las cinco actividades que enumeran las páginas del balance suman un gasto total realizado de 2,21 millones en 2021. El personal de alta dirección –se lee en el texto– no ha cobrado nada. Y como en cualquier contabilidad de acceso público, los gastos se detallan por apartados. Pero eso no permite conocer, por ejemplo, quiénes han operado como proveedores. Ni quiénes han sido los beneficiarios –o partícipes– de cada actividad efectuada. En el relato sobre sus acciones de 2021, Disenso reitera que no es factible ofrecer datos sobre el número de destinatarios.

La web heredada de Intereconomía

Ahora bien, los números señalan como la gran actividad visible, y la más cara, la existencia de la web gaceta.es, difusora de noticias y análisis que van mostrando el rumbo discursivo de Vox. Adquirido mediante una “cesión del derecho de uso”, el dominio de la web procede de Intereconomía, grupo históricamente capitaneado por el exdiputado catalán por el PP Julio Ariza y en el que se inscriben cuatro empresas de la lista de grandes morosos con Hacienda. En 2021, su deuda seguía instalada en 20 millones de euros.

El total realizado para el funcionamiento de la web, con 14 asalariados, ascendió en 2021 a 716.340 euros. Fue la “Actividad 3” del ejercicio. “El acceso público y gratuito –expone la memoria anual– a todo el contenido de la página web de la Gaceta de la Iberosfera hace que el número de destinatarios finales sea de difícil cuantificación”.

En cuanto a coste y con más de medio millón de euros (550.210,02) asignados, a la web le sigue la “Actividad 5”, denominada “Iberosfera” y descrita del siguiente modo: “Proyecto con vocación internacional (…) que reúne a figuras públicas relevantes procedentes de países de la Iberosfera con el fin de poner en común proyectos e ideas así como (…) avanzar conjuntamente con propuestas de unidad de acción”. De nuevo, Disenso subraya que no es posible determinar el alcance de la actividad: “Al tratarse de un proyecto internacional con la finalidad de estrechar lazos entre los países involucrados el número de beneficiarios es indeterminado”.

En tercera posición en lo que a gasto se refiere aparece la “Actividad 2”, identificada como “actividades de tipo audiovisual” como “conversaciones y coloquios de asuntos de interés y actualidad” con personalidades del “ámbito cultural y político”.

El total realizado ahí se elevó a 408.643 euros. Se incluía, “la producción de un documental”. Aunque el balance no lo indica, leyendo la memoria anual de Disenso se infiere que tal documental es el elaborado bajo el título Desenmascarando el Foro de Sao Paulo. O sea, una producción en contra del foro de partidos y colectivos de todo el arco de la izquierda latinoamericana. Según Disenso, el documental registró “más de 150.000 visualizaciones”.

Como “Actividad 1” y un total realizado de 379.192 euros, la memoria habla de “Centro de estudios e internacional”. Consistió en “publicaciones de artículos, notas, informes de asuntos de interés y actualidad”. Se incluye asimismo en ese capítulo “la celebración de seminarios”.

Como actividad más barata, la memoria contabiliza la 4: “Formación”. Total realizado: 158.838 euros. ¿Su destino? Dos becas para participar en el “Programa de liderazgo y Gobierno Issep” y nueve para el “Programa de Jóvenes Líderes de la Iberosfera”. El Issep es el instituto creado por dirigentes de la ultraderecha española en conjunción con Marion Marechal, nieta del fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen y sobrina de Marine Le Pen. Se localiza en la que fue sede de Vox en 2019 tras alquilar el local a una empresa de su vicepresidente económico y portavoz en la comisión de Hacienda del Congreso, Víctor González Coello de Portugal.

El importe total de las aportaciones de Vox a Disenso retrata un escenario distinto al que muestra el informe del Tribunal de Cuentas [pincha aquí] en su informe sobre la aportación de los partidos parlamentarios a sus fundaciones a lo largo del bienio 2018-2019, el último examinado por el momento. Como detalla el organismo fiscalizador, el PSOE aportó 208.613 euros en 2018 y lo mismo en 2019 a su fundación de cabecera, la Pablo Iglesias. En ese mismo periodo y en el apartado de donaciones procedentes del partido, contabilizan 0 euros el PP (Concordia y Libertad, la antigua Humanismo y Democracia, la que más subvenciones públicas recibe) y Podemos (Instituto 25 de Mayo para la Democracia).

En 2021, Disenso obtuvo dos subvenciones públicas que suman 112.343 euros. La mayor de las dos (77.762 euros) fue la que cada año otorga el Ministerio de Cultura "para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social".

Atendiendo a la información alojada en el portal de subvenciones, con cargo a la misma partida y al margen de las otras ayudas que otorgan Gobierno central y comunidades autónomas, la Fundación Pablo Iglesias (PSOE: 120 diputados y 111 senadores) obtuvo ese año 89.273 euros. Concordia y Libertad (PP: 88 diputados, 104 senadores) la superó: 105.940 euros. Y el Instituto 25 de Mayo (Podemos) recibió 37.481. La formación morada posee la mayoría dentro del grupo de 33 diputados al que también pertenecen IU, En Comú Podem y Galicia en Común. Como publicó infoLibre, la mitad del dinero público entregado a fundaciones de partidos en 2018 y 2019 se lo quedó la del PP, Concordia y Libertad.

De los Bolsonaro al jefe de Atlas Network

Disenso se dio a conocer en octubre de 2020 con el lanzamiento de un manifiesto: la denominada Carta de Madrid. Es decir, el manifiesto que, según los datos de la fundación, han suscrito 10.000 firmantes de 27 países. Entre ellos se cuenta en uno de los primeros lugares Eduardo Bolsonaro, hijo y discípulo aventajado de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cuyos seguidores hicieron tambalear Brasil hace apenas una semana con el asalto al Congreso, la Presidencia del Gobierno y el Tribunal Supremo. Entre las perlas discursivas de Jair Bolsonaro se cuenta la de que torturar y no matar fue el error de la dictadura que mantuvo preso al país entre 1964 y 1985. Con él, Abascal asegura tener una “alta afinidad personal y política”.

La derecha americana posee tal peso en la Carta de Madrid que, entre quienes la han rubricado, también aparece José Antonio Kast, el ahora excandidato chileno derrotado por Gabriel Boric y defensor del golpe sangriento de Augusto Pinochet.

Y un tercer firmante a modo de ejemplo. Aun siendo menos conocido por la mayoría de los ciudadanos, en la lista consta uno de los bastiones intelectuales del ultraconservadurismo hispano, Alejandro Chafuen, durante años director de la red Atlas Network, que desde EEUU respalda financieramente iniciativas de asociaciones de la derecha radical. Chafuen comanda ahora el ultracatólico Instituto Acton, una de las grandes entidades embarcadas en el lobby internacional contra el derecho al aborto.