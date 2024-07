Carlos E. Cué: “En el 'caso Begoña Gómez' no vemos el lucro ni la posible corrupción”

Carlos Elordi Cué (Madrid, 1974) es corresponsal político del diario El País, periódico en el que ha desarrollado toda su trayectoria profesional. Es una de las voces más reconocidas como analista político en diferentes espacios de debate en TVE y en laSexta. Cué se muestra preocupado por el deterioro que sufre su profesión en la que parecen haberse infiltrado puros activistas disfrazados de periodistas· “Nos afecta bastante porque la mayoría de la gente confunde todo, como si todos fuéramos activistas. Y no es verdad. Hay miles de periodistas en España que se dedican a buscar información. No somos todos iguales”.

Medidas de regeneración democrática

“Me parece que son medidas muy cautelosas. Sánchez ha ido con pies de plomo porque sabe que es un asunto que afecta al derecho a la información. Debe tener mucho cuidado para que no le llamen censor. Aun así, la oposición se lo llama, pero el debate es muy interesante. El gran problema es la desinformación. Es evidente que hay que hacer algo. Cualquiera que se meta en el mundo de la comunicación, de las redes, ve que es un ambiente absolutamente tóxico, lleno de desinformación, de bulos. Como periodista, y les pasará a muchos, me preguntan constantemente por cosas que son mentiras ridículas. Es un terreno muy pantanoso, muy complicado, pero creo que ningún responsable político se puede quedar sin hacer nada. Por eso la Unión Europea le ha dado tantas vueltas y ha elaborado un reglamento que sirva de base”.

Ante los pseudomedios

“El poder, cuanto más alejado del periodismo, mejor. No queremos que el poder político meta sus manos en el periodismo. Entonces, ¿qué se puede hacer para que la intoxicación no domine la escena pública? La Unión Europea apunta a la financiación pública. Es evidente que por lo menos se podrá intentar que el dinero público no financie de manera masiva esa propagación de información tóxica o de bulos. A partir de ahí, yo creo que lo mejor que se puede hacer, como siempre, es que los gobiernos sean más transparentes. Tenemos muy poca información de lo que pasa en los gobiernos en España. Yo creo que todo se resuelve con mucha más transparencia. No hay ni de lejos la transparencia que debería haber y creo que la conversación pública funcionaría mucho mejor con más información”.

Intrusos en el periodismo

“Muchas personas que se hacen pasar por periodistas son activistas. Cada día hay más personas que no tienen un interés informativo tal cual, sino que trabajan fundamentalmente para un sector. Incluso muy cercanos a un partido, trabajan para ellos de una manera u otra. Y en muchos casos hay gobiernos autonómicos que financian directamente estos medios. Eso es evidente, pero no en España, en Francia, en Italia, en Alemania y en Estados Unidos. Cada vez es más habitual considerar que es un espectáculo interesantísimo haberle gritado a un político algo muy salvaje o haberle dicho algo muy duro. Nos afecta bastante porque la mayoría de la gente confunde todo, como si todos fuéramos activistas. Y no es verdad. Hay miles de periodistas en España que se dedican a buscar información. No somos todos iguales”.

Respuesta de la profesión

“Estamos viendo casos extremos de personas que son jefes de prensa o de comunicación de nuevos partidos políticos que están en los pasillos del Congreso haciendo preguntas como si fueran periodistas. Las asociaciones de periodistas han publicado varios comunicados denunciando esta situación. El más reciente, el de la Asociación de Periodistas Parlamentarios en la APM de Madrid. No es el trabajo que hacemos todos los demás diariamente, que es un trabajo muy respetable, que lleva mucha tradición en el mundo occidental, que tiene más de 200 años de historia y que sabemos cómo se hace. Se puede hacer bien, mejor, peor o regular, pero es periodismo, no activismo político”.

Medios dopados por la política

“Ojo, la publicidad institucional es buena. Pero últimamente se considera peor que un atentado. No hay que olvidar que es una cosa muy sana. En Argentina, conozco bien el caso, Milei ha quitado toda la publicidad institucional y se han dejado de hacer campañas de prevención del dengue, por ejemplo. Pero también es perfectamente lógico que se publique con precisión a qué medios. Un criterio bastante razonable es el de audiencia. Muchas veces se dan estas ayudas a medios que tienen poquísima audiencia. En España tenemos que dar un salto de transparencia inmenso”.

Vox sale de los gobiernos

“Creo que Vox quiere endurecer su posición para ser más antisistema. Es tremendo, pero se está produciendo en todo el mundo, en España también, una ebullición en la ultraderecha que incluso te salen grupos a la derecha de la ultraderecha, como el caso de Alvise. Es una de las guerras políticas más importantes del mundo. No sabemos si a Vox le saldrá bien o mal. Al PP de momento no lo está llevando hacia el centro, sigue compitiendo por ser el más antisanchista. De cómo gestione Feijóo esa competición dentro de la derecha depende su trayectoria política y el Gobierno de los españoles porque si lo hace bien, evidentemente va a ser Feijóo el próximo presidente. Pero si lo hace mal le puede salir fatal. Y con difícil marcha atrás. Está poniendo unos ítems, sobre todo en temas como la inmigración, muy fuertes para la trayectoria del PP”.

¿España es racista?

“Creo que todos tenemos historias familiares de inmigrantes. Mis abuelos y bisabuelos lo fueron. Varios políticos españoles han nacido en el extranjero. Ese creo que es el antídoto contra el racismo. Ha durado bastante tiempo, pero no es eterno. El racismo está entrando en España con fuerza por Vox y ahora Alvise. Mucho peor, solo hablan de eso. En España no había partidos de extrema derecha. Mucha gente de izquierda decía que esos electores votaban al PP, que era más de derechas que otros de sus homólogos europeos. La parte positiva era que el PP, al tener un discurso para 11 millones de personas, era mucho más matizado. Ahora el discurso racista está en todas partes y ha contagiado a los populares, con lemas impensables hace años. Me parece mentira oír las cosas que dice ahora un Feijóo que siempre había presumido de moderado”.

Futbolistas en el debate público

“Me parece importante que jugadores como Mbappé den su opinión sobre temas relevantes, como sobre el racismo, que afecta muchísimo porque está muy presente en los estadios. Son los futbolistas que salen de los barrios los que conocen mejor que tú y que yo el problema. Esta selección ya ha hecho bastante contra el racismo, porque es fantástico que las dos grandes estrellas sean personas negras. Representan a muchas personas inmigrantes que están ayudando a España. Lo que hizo Carvajal, que es un veterano, y no le costaba nada comportarse bien, es impresentable. Pero creo que no hay que responsabilizar a los futbolistas del debate tóxico en España, a chavales de 20 años porque han hecho una celebración, o si han dicho una cosa o han dicho otra. Son chavales de 20 años celebrando que han ganado la Eurocopa”.

Pacto en Cataluña

“Los últimos mensajes indican que es posible el pacto en Cataluña. Esta legislatura está siendo muy complicada. Le está costando muchísimo arrancar. La mayoría es muy inestable. La situación política es muy tóxica. En algún momento se tendrá que normalizar, porque yo creo que Sánchez está dando un mensaje muy claro de que va a aguantar y a agotar la legislatura. No va a adelantar las elecciones si no ve beneficio en ello, como cualquier político. Yo creo que Cataluña, si hay gobierno, normalizará la legislatura dentro de un orden. Pero si hay repetición electoral, vamos a la inestabilidad permanente y puede pasar cualquier cosa. La información que tengo es que las cosas van razonablemente bien. Pero se puede romper en cualquier momento, porque lo que está pidiendo Esquerra evidentemente es muy fuerte y al PSOE le va a costar gestionar internamente todo lo que tenga que ver con financiación”.

Situación económica

“Escuché el martes al ministro de economía, Carlos Cuerpo, previsiones de crecimiento para varios años del 2%, récords de empleo, bajada del déficit, una deuda grande pero que baja por el crecimiento, y sobre todo el empleo, lo más espectacular. Luego llegas al Congreso y me alucina el tipo de debate que tenemos. La política se está alejando de la realidad cotidiana de la gente. Muchísima gente ha mejorado sus posiciones. Los datos de las empresas son buenos. Hay mucha gente forrándose. Evidentemente hay un montón de problemas, especialmente la vivienda. Un desastre mundialmente. Las generaciones jóvenes no acceden a la vivienda. Pero en general la situación es muy positiva y creo que esa es la razón por la que no se hacen preguntas al ministro de economía, porque los datos son bastante abrumadores”.

El caso Begoña Gómez

“El de Begoña Gómez es un caso que se ha convertido en absolutamente tóxico y ya no hay manera de ponerle racionalidad. Desde El País estamos intentando ponérsela. Hemos mirado con detalle todos los contratos y no vemos por ningún lado el lucro, ni la posible corrupción. Para encontrar corrupción hay que seguir el dinero, y aquí no se ve. La UCO, de la Guardia Civil, no se casa con nadie, ha hecho informes durísimos sobre el PP gobernando el PP. Ha hecho el ‘caso ‘, un escándalo grave para el PSOE que ha llevado a detenciones. Aquí han investigado al detalle y no ven delito. El gobierno reacciona como es tradición en política, cerrándose y diciendo que todos son bulos. No pasa nada por explicar cada reunión con detalle. Es verdad que el ambiente político y judicial lo ponen un poco difícil”.

Ambiente político en EEUU

“Vengo justo ahora de un viaje a Estados Unidos. Tienen muchas cosas que han hecho avanzar a la humanidad. Pero es un país que políticamente está podrido. La política estadounidense está absolutamente podrida. Es inhumano. Es todo un delirio: que el debate político sea que casi matan a uno de los candidatos presidenciales y que el otro no sea capaz de aguantar un debate porque es demasiado mayor. El Partido Demócrata, con una grandísima tradición no ha sido capaz de buscar una fórmula para tener un candidato mejor que un señor de casi 82 años que, claramente, tiene dificultades. El republicano era el gran partido de la derecha mundial. Mucha gente de derechas española, italiana o francesa iban a sus convenciones a coger ideas. Trump lo ha absorbido y ahora se abuchea a los moderados”.

Un mundo crispado

“Estados Unidos tiene un nivel de odio debemos temer que venga aquí. Las redes sociales tienen mucho que ver. Y la incapacidad absoluta de interlocución entre las dos grandes corrientes de la historia. Estamos viendo casos de violencia muy seria en todo el planeta. Y los principales responsables de cambiar este ambiente son los políticos, los medios de comunicación, todo el mundo implicado en el debate público. Espero que todo el mundo en Estados Unidos, pero también en España, entienda que por este camino acabamos todos fatal, porque hemos inventado la política precisamente para lo contrario, para poder discutir las cosas pacíficamente, con tranquilidad y con mucha pasión. No pasa nada por tener pasión en política, pero sí odio. El odio tiene que estar fuera de la política”.