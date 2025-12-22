En clave nacional, se dice en los mentideros, las columnas de opinión y las tertulias: hay que leer los resultados de los comicios locales en clave nacional. Muy bien, pero ¿y por qué? ¿Y si eso fuera simple retórica o, aún peor, simple demagogia? Casa con dos puertas, mala es de guardar, se titula una obra de Calderón de la Barca; pues imagínense una con tres y a lo mejor esa metáfora explica lo que ha pasado este domingo en Extremadura, donde el PP ganó las elecciones y perdió todo lo demás, tanto el órdago a la ultraderecha como el intento de contribuir, el que pueda hacer que haga, al desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta María Guardiola pretendía librarse de Vox, con una mayoría absoluta, pero no la ha alcanzado, ha conseguido sólo un escaño más de los que tenía y ha fortalecido a la formación de Abascal, que ha doblado los suyos y ahora le cobrará más caro el apoyo que le va a volver a pedir. Y “en clave nacional”, es cierto que el PSOE se ha inmolado y en consecuencia hundido, pero también que le han servido en bandeja el relato: el Partido Popular cada vez está más en manos de la extrema derecha, que lo devora voto a voto. Feijóo echa leña al fuego, pero sobre todo se queman él y su partido.

Habría que preguntarse si el paso al frente de Guardiola va a mejorar en algo la vida de los extremeños, ahora que las urnas han sido más Vox

Hace años, Nicolás Redondo me dijo en una comida informal que el problema de España era que las y los políticos, casi en su totalidad y hasta los del pueblo más remoto del país, se dedicaban a teorizar sobre el Estado en vez de ocuparse de los problemas municipales o las necesidades de su región. Y eso lo vemos a menudo en Díaz Ayuso, cuyo combate inacabable es contra el presidente del Gobierno central, mucho más que contra la oposición autonómica. Es como si el poder que tienen y las obligaciones que este conlleva se les quedasen cortos, les supieran a poca cosa. Habría que preguntarse si el paso al frente de Guardiola va a mejorar en algo la vida de los extremeños, ahora que las urnas han sido más Vox, tal y como afirmó en su discurso triunfal su candidato. ¿Eso era lo que se necesitaba allí, más Vox?

En clave nacional, María Guardiola ha perdido su apuesta. Y en clave local, también. Pocas veces una victoria tiene dentro tantas derrotas.