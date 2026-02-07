La batalla de las últimas horas: más del 13% de aragoneses deciden su voto este fin de semana

Últimas horas antes de que se abran las urnas. Desde este viernes por la noche los políticos deben guardar silencio por ley. Toca que los aragoneses reflexionen y vayan a los colegios este domingo en unas elecciones que también marcarán buena parte del escenario político nacional. Por eso es vital este esprint final. ¿Está todo decidido? ¿Puede haber aún movimientos durante estos dos días que hagan que un escaño se pueda decidir por pocos votos?

Pues los candidatos están convencidos de que sí. En los cuarteles generales confiesan que el partido se juega todavía y que cada vez el voto es más volátil y se resuelve muchas veces en el propio colegio electoral. Y esto puede ser decisivo. Según el barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), al arranque de campaña había un suculento 14% de indecisos, a la vez que un 3,3% estaba en la abstención y un 2,7% no contestó a quién votaría.

Esos votantes son los que hará que las horquillas de escaños de cada partido vayan hacia arriba o abajo, o incluso que puedan entrar o no en las Cortes (IU-Sumar y Podemos tienen el gran reto de superar la barrera electoral del 3% para poder entrar en el reparto de asientos). Por ejemplo, los partidos de izquierdas son los que están más preocupados en estos momentos por la movilización de su electorado para poder ser competitivos, mientras que las derechas están muy activadas y se miran especialmente entre ellas por el trasvase de votos.

La guerra sin siglas

Y los datos sin cocinar del CIS evidencian esa volatilidad que puede marcarlo todo: sólo el 21,6% de los aragoneses reconoce votar siempre al mismo partido y un 19,7% “por lo general” repite voto. En cambio, la amplia mayoría (un 54,6%) dice que coge la papeleta que en esas elecciones más le convenza, sin importarle las siglas.

El momento de decisión del voto es cada vez más determinante. El 56% de los aragoneses confiesa que decidió por quién decantarse antes de la campaña, pero casi la mitad lo hace durante estos quince días. El 27,6% escoge la candidatura durante este periodo… y hasta más de un 13% por ciento del censo dijo no hacerlo hasta el propio fin de semana electoral (un 6,1% lo pensará el sábado y un 7,6% en el propio colegio electoral).

En las anteriores elecciones autonómicas, las de Extremadura del 21 de diciembre, se confirmó esa tendencia de voto tardío: un 11% escogió la papeleta durante el sábado y el domingo, según el reciente estudio postelectoral del CIS. Y durante la campaña el 27% de la población se decidió finalmente por una opción. Ese sondeo también deja claro cuáles son las dos principales vías de los votantes para consumir información sobre las elecciones: televisión y redes sociales (por encima de la prensa y de la radio).

Las mujeres indecisas, la gran bolsa de voto

Por eso, la obsesión de los partidos durante sus últimos actos de este viernes es llegar a los indecisos. Y el mayor grado de dudosos, según el sondeo publicado por 40dB. este lunes para El País y la Cadena Ser, está entre los que apoyaron hace casi tres años a PAR, Aragón Existe y CHA. Pero el botín más suculento, por su amplias gamas de apoyos, es el que viene del PSOE, porque más de un 8% de quienes votaron socialista no sabe todavía qué papeleta va a coger.

Una prueba de ello es que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que siente el aliento de Vox y que no consigue rascar con fuerza en ese electorado, puso este jueves el foco en los socialistas durante un acto en Calanda (Teruel), donde apeló directamente a los votantes del PSOE para que no respalden con su papeleta el "daño", que a su juicio, ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Aragón: “No merece ni un voto”.

El Partido Popular está echando el resto durante estas horas, con una amplia presencia del líder nacional y de los alcaldes, para arañar por todos lados. En sus sueños está conseguir una marca superior a los 30 escaños para intentar gobernar con mayoría absoluta junto a Aragón Existe, aunque ninguna de las encuestas da como válida esa posibilidad. Pero sí hacen todo lo posible para no quedarse en los 27-28 diputados, porque entonces la dependencia de Vox será total. Y sigue la incógnita, dentro de las derechas, de qué puede pasar con SALF, un voto como señalan algunos partidos, muy difícil de detectar para las encuestas.

Unas horas finales, además, en las que los estrategas políticos tienen también como gran objetivo lograr el voto femenino, que, como recogen los sondeos, está más en el aire que el masculino. Según el CIS, al inicio de la campaña, casi el 20% de las mujeres no sabía o no contestaba qué iba a hacer en los comicios (seis puntos más que los hombres). Y otro dato que han estudiado con minuciosidad en los cuarteles generales: el mayor grado de dudas está entre los mayores de 65 años, justo el segmento de edad donde hay mayor apoyo al PP y al PSOE. No ha pasado por alto el enorme espacio dedicado por la candidata socialista a los mayores durante toda su campaña.

El domingo los aragoneses dictarán sentencia. Pero todavía la pelota está en el campo. Moviéndose.