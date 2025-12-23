El Gobierno no ve viable la abstención del PSOE para facilitar la investidura de Guardiola

El Gobierno no ve viable la abstención del PSOE para facilitar la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura sin que tenga que depender de Vox, porque considera que practica las mismas políticas que la formación de Santiago Abascal. Informa EFE.

Fuentes del Ejecutivo han subrayado que es al PSOE y a los militantes extremeños a los que les corresponde decidir sobre el debate que ha planteado el expresidente de esta comunidad Juan Carlos Rodríguez Ibarra, favorable a esa abstención para permitir que Guardiola sea investida tras las elecciones del pasado domingo.

Sin embargo, aunque insisten en que no es al Gobierno al que le corresponde tomar la decisión, han señalado que no parece viable esa abstención teniendo en cuenta la actitud y las políticas de Guardiola. Una posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez que en la práctica cierra la puerta a que la abstención de los diputados socialistas pueda tener recorrido.

En la rueda de prensa posterior a la última reunión del año del Consejo de ministros, la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, al ser preguntada por esa posibilidad, se ha limitado a señalar que es la militancia la que tiene la voz en estas cuestiones.

No obstante, ha recalcado que el Partido Popular es el responsable de la situación que se ha provocado al convocar de forma anticipada las elecciones con el objetivo de depender menos de Vox, cuando el resultado final es que ha quedado más atado a esta formación.

A esas palabras se han remitido las fuentes del Gobierno, pero yendo más allá al inclinarse por no facilitar desde las filas socialistas la investidura de Guardiola.

Un planteamiento que explican por el hecho de que, aunque no gobernara con Vox, seguiría practicando políticas propias de este partido.

Además, han lamentado que el PP haya previsto una sucesión de elecciones autonómicas con la aspiración de desgastar al Gobierno.