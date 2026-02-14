Juezas y Jueces para la Democracia avisan que la ley de multirreincidencia no tendrá efecto disuasorio

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha asegurado que la futura Ley de multirreincidencia vulnera el principio de proporcionalidad y considera que el "innecesario" endurecimiento de las penas en los delitos de hurtos y estafas no tiene un efecto disuasorio real, según recoge EFE.

JJpD ha manifestado su "profunda preocupación" por la reforma del Código Penal prevista en la proposición de Ley sobre multirreincidencia, que este jueves salió adelante en el Congreso con los votos de PSOE, PP, Vox y PNV, que supone un "retroceso" en los principios de proporcionalidad y reinserción que deben regir el ordenamiento jurídico.

"Elevar las penas de prisión hasta 3 años a conductas que individualmente se consideran de escasa gravedad supone la vulneración del principio de proporcionalidad y una quiebra de la coherencia interna de nuestro sistema penal", ha señalado JJpD en un comunicado.

A su juicio, el aumento de las penas de prisión para hurtos y estafas que no superan los 400 euros no aborda las causas estructurales de la delincuencia de baja intensidad.

Así, ha precisado que la reforma de 2022 para los delincuentes de hurto multirreincidentes (que hayan cometido un delito de esa naturaleza al menos tres veces) no ha tenido un efecto disuasorio real pues desde su aprobación los hurtos han crecido más de un 20%.

Ademá, según esta asociación, la reforma amenaza con saturar los juzgados con procedimientos más largos y complejos para conductas menores, dificultando la agilidad necesaria para juzgar delitos de mayor gravedad.

"La solución a la multirreincidencia requiere más recursos materiales y humanos (..) y no simplemente elevar las penas", ha incidido JJpD, que ha advertido de que este tipo de reformas punitivas suelen recaer con especial dureza sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y suponen una criminalización de la pobreza.

Por ello, JJpD insta a los poderes públicos a abandonar la senda del "populismo punitivo" y a apostar por una justicia reparadora y eficaz, que dote al sistema de los medios necesarios para dar respuestas ágiles, sin renunciar a los valores democráticos y garantistas de la Constitución.