Intrigas y amor en un thriller trepidante

El espía del rey - José Calvo Poyato

Harper Collins. 2025.

No es que me entusiasmen las novelas históricas, pero las leo siempre que me las recomiendan un par de personas que suelen dar en el clavo. Se trata de textos bien escritos que mantienen mi atención de principio a fin.

Algo así me ha sucedido con El espía del rey de José Calvo Poyato (Harper Collins, narrativa histórica, 2025). En ella se cuenta un episodio en la vida de Jorge Juan, figura histórica de la Ilustración, que apodaron "el sabio español": marino, científico e ingeniero naval que participó en la Misión Geodésica Hispano-Francesa demostrando que la Tierra se achataba por los polos; fue espía, diplomático y modernizó la marina española. Dicen, quienes lo saben, que su trabajo para mejorar la construcción naval, la cartografía y la ciencia lo convirtieron en un referente fundamental del siglo XVIII.

La novela nos cuenta una historia de espionaje y descubrimiento del Londres del XVIII: su ambiente refinado en la Royal Society, sus tugurios, tabernas, muelles, intrigas. Nos acerca al Madrid dieciochesco y nos permite respirar la vida cultural de una época en transformación: los albores de la ilustración y la fuerza en decadencia de la inquisición. Podemos asistir a los debates acerca de El Quijote (¿cuál era mejor, el de Miguel de Cervantes y el de Avellaneda?), las intrigas, el amor, los libros…

Jorge Juan ha medido el meridiano terrestre y acaba de publicar un libro sobre ello, pese a los reparos de la Inquisición. Las intrigas en la corte de Fernando VI, la inclinación de la reina Bárbara de Braganza por beneficiar a Portugal, su país de nacimiento, firmando un tratado con Inglaterra (tras, supuestamente, recibir una fortuna para poder construir el Convento de las Salesas Reales en Madrid), y el interés patriótico del marqués de la Ensenada, dispuesto a potenciar la flota moderna capaz de enfrentarse a la británica, en pugna constante con Ricardo Wall.

Todos los ingredientes bien sazonados por una literatura con mayúsculas que atrapa, envuelve y lleva de la mano por paisajes, paisanajes, países y realidades distintas y, sin embargo, con parecidas pulsiones. Así sí, así produce placer la lectura de la Historia, que se desarrolla como una historia convertida en thriller trepidante, debido a la sabiduría de quien escribe que es capaz de empatizar con quien lee formando con él una especie de sociedad inseparable.

Aproximarse a tientas Ver más

Aunque no te entusiasmen las novelas históricas, créeme, esta te tendrá en vilo mientras la lees. No dejes de hacerlo.

*Nieves Álvarez es profesora, escritora, poeta, investigadora y artista plástica. Pero, sobre todo, ávida lectora.