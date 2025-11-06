Aproximarse a tientas

Las aproximaciones - Marcos Díez

"Porque la poesía sólo puede ser una aproximación a tientas", (gracias por la dedicatoria), el libro Las aproximaciones (Pie de página, 2025) de Marcos Díez es eso, una magnífica aproximación a la poesía honrada, verdadera, que se adentra en lo profundo y no deja indiferente. Porque, cada vez más, odio (y no soy de odiar) la impostura y amo la sencillez, porque los libritos pequeños de formato y grandes en la emoción son imprescindibles; porque cuando parece que está todo dicho no sobran las palabras, esas que nos asaltan, nos vencen, nos derrotan; porque me enamoran los poemas que saben utilizar con precisión quirúrgica una combinación de heptasílabos –más-, y endecasílabos –menos-, con algún alejandrino, y, de vez en cuando, sin abusar, algún que otro haiku, como este: El mar se agita / pero aquieta mi mente / si lo contemplo. (pág. 27).

Soy feliz leyendo y releyendo, porque cuando además cada verso está bien medido y perfectamente acentuado para que mantenga el ritmo, me suena a música celeste-terrenal; porque cuando se dan todas esas circunstancias en una hermosa publicación de apenas 60 páginas, no puedo dejar de leer una y otra vez la maravilla de un libro enorme, bien construido, que se abre con dos citas: una de San Juan de la Cruz, y otra de María Zambrano.

"La piel es lo profundo, escribió Keats. / Es por eso que caigo / al fondo de tu piel / y el mundo queda fuera, adormecido". (pág 17). ¿Es posible hablar de amor de forma más bella y generosa? Tal vez, pero esta, a mí, me emociona. Los grandes temas crecen cuando se abordan con altura y sencillez. Y se puede hablar de flores sin ser cursi: Se abren las flores. / Su belleza es efímera. / No te distraigas. (pág.45)

Marcos Díez es un poeta grande, y un ser humano inteligente, amable y generoso. Familiar, comprometido, tímido y profundo. Su sabiduría se puede adivinar en sus textos, en los eventos que organiza, en su conversación. Es joven y tiene ya un currículum que lo avala y descubre como un poeta que hay que tener en cuenta. He leído casi todo lo que ha publicado y me encantan sus textos (¿se me nota, no?). Espero y deseo que quienes no lo conozcan se animen a conocerlo, están a tiempo para enmendar su error. Las aproximaciones, su último libro, os está esperando, ¿a qué esperáis?

*Nieves Álvarez es profesora, escritora, poeta, investigadora y artista plástica. Pero, sobre todo, ávida lectora.