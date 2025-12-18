'Un grito por la infancia de Gaza': el libro solidario que pone el foco en la resistencia de las madres

"Los niños y las niñas de Gaza nunca nos mirarán igual. Yo tampoco lo haría", afirma en su capítulo la activista Greta Thunberg. "¿Es posible reconstruir la vida?", se preguntan el músico Fermin Muguruza y el periodista y cómico David Fernández. "La deshumanización que aplasta Gaza nos amenaza a todos", advierte el politólogo Jordi Armadans. "En cada foto de la infancia de Gaza hay un trocito de mi alma", confiesa el fotoperiodista palestino Fadi A Thabet, mientras su colega Emilio Morenatti lanza una proclama para no olvidar la barbarie: "Mirar es un acto de resistencia".

Todos ellos participan con textos originales en Un grito por la infancia de Gaza. Voces, imágenes y testimonios del genocidio (Now Books, 2025), un libro solidario cuyos beneficios se destinan íntegramente a través de la campaña Actúa X Palestina a entidades que trabajan sobre el terreno para canalizar ayuda humanitaria, preservar la cultura como expresión de dignidad y resiliencia, y ofrecer apoyo legal en la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino.

Una obra coral que reúne a casi una treintena de voces que dan forma a un documento colectivo que denuncia, con nombres y rostros, el genocidio de los niños palestinos, y en el que participan también periodistas como Jordi Évole, Rima Mohammed Al-Qattawi, Omar El Akkad, Andrea López-Tomàs o Beatriz Lecumberri; el director del Centro Palestino para los Derechos Humanos, Raji Sourani; el pediatra gazatí Ahmad Al-Farra o el experto en comercio de armas Alejandro Pozo.

"Es un libro que ojalá no lo hubiéramos tenido que escribir, pero menos mal que lo tenemos justo en esta situación de silencio, de olvido político, mediático, social y en todos los sentidos", apunta a infoLibre la periodista Cristina Más Andreu, también coordinadora del libro junto a Txell Feixas, especialmente preocupada por este momento en el que por más que se hable de alto el fuego, el ataque de Israel no cesa: "El plan de Trump no ha servido para resolver absolutamente nada. El ejército israelí sigue asesinando con bombas, con hambre, con falta de medicinas".

"Hay un consenso internacional alrededor de un plan que no es un plan, pero que ha presentado Trump y que han avalado el resto de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, todas las potencias europeas y todos los países árabes, pero lo único que ha funcionado de este plan es el silencio y el olvido", alerta, para acto seguido compartir su lamento: "Esto impresiona porque estamos ya normalizando unas situaciones terribles. Sinceramente, pensaba que nunca nos olvidaríamos de Ucrania porque estaba más cerca, pero esta normalización de la barbarie es muy preocupante".

Este olvido es el que también preocupa a Andrea López-Tomàs pues, según confiesa a infoLibre, lleva desde el 7 de octubre de 2023 escribiendo un artículo diario sobre Gaza, pero de un tiempo a esta parte no escribe "nada porque a los medios de comunicación ya no les interesa". "Pero la guerra no ha acabado. Serán muchas décadas de una guerra perpetua y, además, Gaza está completamente arrasada y no se están cumpliendo tampoco los términos del alto fuego", recalca.

Y destaca el valor de este libro al centrarse en la infancia, especialmente maltratada deliberadamente por las tropas israelíes: "A lo largo de los más de dos años de cobertura de la guerra contra Gaza se ha hablado mucho de los niños y las niñas, se las ha mencionado como una forma de intentar llamar la atención de la gente ante la brutalidad de este conflicto al poner el foco precisamente en que se está matando a niños. Pero antes de esa muerte, de esa tragedia enorme, hay muchos otros sufrimientos que estos niños están pasando y que también tendrá un grave impacto en el futuro, si es que pueden llegar a tener un futuro".

Ambas periodistas destacan, asimismo, la importancia de ceder estas páginas para que la gente de Gaza que sigue dentro o que ha podido salir cuente lo que han vivido en primera persona. Así, Mas Andreu aclara que querían hacer un libro en el que las "voces protagonistas fueran las de Gaza, no uno de los blancos hablando sobre Gaza", lo cual, eso sí, implicaba la gran "dificultad de proponer a la gente que escriba cuando están literalmente debajo de las bombas".

Pero los testimonios llegaron. Por ejemplo los de Najwa y su hija Sonia, que "consiguieron un boli y una libreta y escribieron toda su historia y nos la mandaron fotografiando página a página por WhatsApp". O el de Ahmad Al-Farra, jefe de pediatría en un hospital al sur de Gaza, que estuvo dos meses mandándoles mensajes también por la misma aplicación: "A veces eran audios, otras un trocito de vídeo, algunas un escrito cuando podía encontrar un minuto para hacerlo, y con eso le confeccionamos un texto, porque él obviamente no tenía tiempo material para ponerse a escribir su capítulo. Lo escribimos, se lo mandamos y lo corrigió".

Se está atacando maternidades y hospitales, se está matando a matronas. Incluso se han bombardeado bancos de esperma en un mensaje muy claro de que el pueblo palestino no continúe reproduciéndose Andrea López-Tòmas

Junto a la infancia, está lógicamente también muy presente la maternidad, convertida en una auténtica actividad de riesgo en la zona y no solo referida al momento de dar a luz, sino con todo lo que tiene que ver con la crianza. "Hay que hablar de cómo es ser madre en Gaza, cómo es enfrentarte a diario a ver cómo tus niños, tus niñas, se van haciendo cada vez más pequeñas y están sufriendo porque no hay comida y en algunos casos hasta tener que enterrarles porque el hambre o una bomba les ha matado", señala López-Tomàs, que centra su capítulo precisamente en esta problemática.

Y profundiza: "Es importante que hablemos de genocidio reproductivo, que es un término que están usando muchas activistas palestinas. Porque en el caso de Israel, y es una tendencia global en la mayoría de los conflictos, vemos que no solo está matando a las madres y a los hijos, sino que se está atacando directamente a la capacidad de seguir siendo madre y dando vida, ya que se está atacando maternidades y hospitales y se está matando a matronas. Incluso se han bombardeado bancos de esperma en un mensaje muy claro de que el pueblo palestino no continúe reproduciéndose, que el pueblo palestino, por lo tanto, no continúe aquí. Por eso podemos hablar también de limpieza étnica, porque se está llevando a cabo un proceso de eliminación de todas las posibilidades de seguir con vida".

Explica la periodista de 'El Periódico’ que, por todo ello, en su texto habla de la "resistencia de las mujeres y las madres palestinas, porque ellas mismas son conscientes del poder que tiene seguir dando vida y de la responsabilidad que tienen de seguir trayendo niños y niñas palestinas a este mundo". "Es traer vida en medio de la más pura muerte y de un territorio completamente hostil. Y me gusta recordar que además les ponen nombres siempre en árabe que suelen tener un significado, como Salam, que es paz, o Amal, que significa esperanza. Nombres que reflejan lo que ellas esperan para el futuro para todo su pueblo. Es admirable la resistencia que tienen estas madres palestinas de seguir trayendo vida a este mundo", argumenta.

Un grito por la infancia de Gaza nos permite, en definitiva, escuchar altas y claras las voces desde dentro de Gaza, "bajo las bombas, para que nos demos cuenta de que allí hay gente como nosotras". "Que parece increíble que tengamos que estar constatando esto, pero fuerzas muy poderosas han trabajado para generar una distancia y un miedo, esta sensación de amenaza, la islamofobia generalizada, que al final se basa en la deshumanización, porque sin deshumanizar primero no se puede luego cometer un genocidio. Tienes que haber deshumanizado primero a la gente que lo va a sufrir", indica Mas Andreu.

"La vulnerabilidad de la población a día de hoy es enorme", recuerda para terminar López-Tomàs, resaltando que "tal vez ya no mueren en grandes números por las bombas, pero siguen muriendo porque no han recibido una evacuación médica o porque no hay suministros para tratarles". "Muchas veces la gente te pregunta '¿qué podemos hacer desde aquí?' Pues si compras un libro tienes un regalo para estas fiestas navideñas y estás ayudando de forma no sólo económica, sino también en la visibilidad y en conocer más esta realidad", indica la periodista, antes de que Mas Andreu remate: "La idea es que también sea un instrumento de denuncia, de sensibilización y una acción práctica y concreta para intervenir en esta realidad".