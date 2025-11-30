'La voz de Hind' lleva al cine la matanza de niños en Gaza: "A Israel no se le castiga por nada, es una locura"

Una llamada telefónica angustiosa como pocas. Una niña palestina de seis años está atrapada en un coche tiroteado por el ejército israelí. Su nombre es Hind Rajab y está rodeada por los cadáveres de su familia. Agarra un teléfono y marca, aterrorizada, el número de emergencias de la Media Luna Roja en busca de un auxilio imposible desde la distancia.

Un trágico suceso de desenlace fatal que se convierte en una de las películas del momento, La voz de Hind, desde este viernes en los cines españoles. Una trama centrada en la grabación real de la llamada, con la pequeña en un lado y los voluntarios desesperados al otro. Una historia igualmente real de violencia desmedida que enfada, angustia y remueve.

El film parece tomar cierta ventaja en la carrera por el Oscar, en la que participa en representación de Túnez, por varios motivos. Principalmente, por el impacto que provoca en los espectadores, pero también por haber triunfado con el Premio del Público en el Festival de Cine de San Sebastián o con el Gran Premio del Jurado en el de Venecia. Y con largas ovaciones en pie en ambos casos, de media hora de duración en el segundo.

"Mi sueño es que todos los estadounidenses vean esta película", confiesa a infoLibre la directora, Kaouther Ben Hania (Sidi Bouzid, 1977). "Porque el estadounidense medio no ve este tipo de películas. No me refiero a los intelectuales de izquierdas, que de repente van a ver una película árabe, hablo de los estadounidenses de a pie. Y, por supuesto, los Oscar son un buen sito para poner el foco en películas como esta", argumenta.

"Lo que le pasa a esta niña nos debería enfadar", remarca, para acto seguido añadir que, más allá de eso, espera que esta cinta sea "movilizadora" para que la gente que la vea sienta que "puede hacer algo al respecto". Ella misma se sentía "deprimida" e "impotente", reconoce: "Leía las noticias sobre Gaza y me preguntaba '¿qué puedo hacer?'. Yo sé que puedo hacer películas, pero todo el mundo puede hacer algo".

Así que hizo esta película "para tratar de luchar contra ese sentimiento de impotencia y también para decirle a la gente que todos podemos hacer algo". "La gente a veces me dice, 'ay, es demasiado dura, no puedo verla'. Y yo les digo, 'es dura, pero hay gente que vive así'", remarca. "Espero que esta película impulse a la gente a participar en el cambio. Quiero que la voz de Hind Rajab resuene y sea parte de la ola del cambio", agrega.

Un cambio que tiene que llegar, en su opinión, para evitar la "perspectiva oscura de futuro" que tiene ahora mismo el mundo en general y Gaza en particular. "El fuerte y poderoso es el que hace las leyes y las impone como en la jungla", lamenta, para luego denunciar: "Hay una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y luego visita el Congreso de Estados Unidos y le reciben como a un héroe".

Y todavía continúa denunciando: "Eso significa que si tienes una posición dominante, la ley internacional no te afecta. Sin justicia, sin responsabilidad y sin rendición de cuentas nunca habrá paz en estos lugares. Son ya más de setenta años sin rendición de cuentas y sin responsabilidad y a Israel no se le ha castigado por nada. Es una locura si lo piensas".

Es por esto último que insiste en que ella no es política, pero cree en el poder del cine como herramienta transformadora de la sociedad porque "las películas pueden ser muy potentes" y, no solo eso, ya que también "pueden dar forma a imaginación, te pueden poner en la piel del otro, del prójimo al que ignoras, te pueden hacer escuchar aquello de lo que no quieres oír hablar o algo sobre lo que quizá tengas muchos prejuicios".

Por eso, cuando ves una película como esta sobre la Media Luna Roja palestina, "entiendes su dilema, puedes sentir sus sentimientos, y te sientes más cercano". "Los que vivimos en lugares cómodos debemos saber lo que sucede en el mundo y debemos ser parte del cambio también. La gente privilegiada puede generar un mayor cambio que la gente que está en 'modo de supervivencia' en zonas de guerra", subraya.

Entre esos lugares cómodos está, claro, España, un país para el que solo tiene buenas palabras, para terminar: "De verdad, estoy impresionada con el posicionamiento político de los españoles, con sus manifestaciones desde el principio. Han estado en el lugar correcto de la Historia, y esa lucha por Gaza va a permanecer con nosotros mucho tiempo, no va a desaparecer así, aunque los medios no hablen o hablen menos de ello. Es cierto que vivimos en un mundo de amnesia, pero el pueblo español está muy preocupado con lo que está sucediendo, así que espero que este film también ayude a todos en España a propiciar nuevas posibilidades de hablar y defender la causa".