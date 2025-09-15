La prensa internacional recoge el 'inédito' final de La Vuelta, pero evita mojarse con la causa propalestina

Fue el movimiento social el que hizo que la Vuelta de España acabara de forma inédita este domingo. La última etapa tuvo que ser suspendida por las protestas cívicas en contra del genocidio en Gaza en las calles de Madrid. No hubo ni podio ni ceremonia para el vencedor Jonas Vingeggard. Así recogió la prensa internacional lo que ocurrió en la capital.

La mayoría de medios internacionales reportan los hechos y evitan pronunciarse

"El danés Jonas Vingegaard ganó oficialmente su primera Vuelta, sin embargo, no hubo ganador de etapa, ya que se interrumpió a 60 km de la meta debido a una nueva manifestación pro-palestina", resalta L'Equipe. La forma de finalizar la Vuelta es reseñada por el diario francés como "algo inédito en la historia de las grandes vueltas".

"Cargas policiales, balas de goma, barreras transformadas en instrumentos de violencia, el centro de Madrid se derrumbó como el final de esta frenética Vuelta a España 2025. La Vuelta a España terminó de la peor manera posible, sin final", concluye.

Por su parte, Le Figaro recoge las dos partes de la tensión política entre el Gobierno español y la oposición con este titular: "Una vergüenza internacional", "una lección para el mundo entero": Gobierno y oposición españoles enfrentados tras la interrupción de la Vuelta". Todo, a raíz de la acusación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida a Pedro Sánchez de ser responsable directo de "reventar la última etapa".

Diarios estadounidenses como The Washington Post o medios como la CNN también señalan el origen de lo ocurrido con titulares como: "Las protestas propalestinas provocan el final anticipado de una importante carrera ciclista española" o "La Vuelta a España cancelada debido a protestas propalestinas que toman Madrid", pero se mantienen al margen y hablan de protestas contra la "guerra de Israel en Gaza" sin mencionar el genocidio.

El portal de deportes belga Sporza destaca que "la Vuelta termina con un tono sombrío: las protestas multitudinarias en Madrid obligan a los organizadores a cancelar la etapa final y la ceremonia del podio".

"El caos reinó en las calles de Madrid, donde las barreras quedaron reducidas a escombros. La organización de la Vuelta intentó con todas sus fuerzas que Vingegaard se enfundara el maillot rojo en Madrid, pero los numerosos manifestantes que se habían concentrado decidieron lo contrario".

Según cuenta Sporza, "se derribaron las barreras, los manifestantes invadieron el circuito local e impidieron el paso del pelotón. Tras un retraso inicial, que incluyó la caída de un ciclista, la carrera se neutralizó".

En Italia, La Repubblica, tras recoger las declaraciones del ciclista danés en las que se muestra decepcionado ante el final anticipado de la etapa, continúa con que "las protestas pro-palestinas arruinaron no solo el final de la etapa, sino también el podio final".

La Gazzetta dello Sport resalta que "Jonas Vingegaard se coronó campeón de la Vuelta a España tras una carrera llena de drama y tensión".

En Francia, en Le Monde, la portada de su edición web dedica una foto a un manifestante en contra del genocidio en las calles de Madrid con el siguiente titular: "Vuelta a España: la última etapa se detiene definitivamente tras la invasión del recorrido por activistas propalestinos".

El portal del diario neerlandés De Telegraaf resalta que manifestantes detuvieron la Vuelta en Madrid y destaca que "ni siquiera la última etapa" se libró de las protestas.

"Sin duda, fue una Vuelta marcada por las múltiples protestas que provocaron el acortamiento de varias etapas, situaciones peligrosas durante la etapa e incluso la cancelación prematura de otra. Esto también ocurrió el domingo en las calles de Madrid", apunta.

En Inglaterra, The Guardian destaca la victoria de Vingegaard "tras la cancelación de la última etapa en medio de las protestas pro palestinas en Madrid" e informa de que los manifestantes detuvieron "repetidamente" a los ciclistas y se enfrentaron a la policía durante la última etapa de la carrera.

"Los enfrentamientos se produjeron horas después de que el primer ministro, Pedro Sánchez, expresara su admiración por los manifestantes propalestinos, cuyas actividades a lo largo del recorrido de la carrera llevaron a algunos ciclistas a amenazar con abandonar la competición la semana pasada", añade.

Y el diario deportivo portugués A Bola informa del final de la Vuelta en medio de las protestas pro-palestinas: "Miles de personas invaden el circuito final de la carrera en la capital española. Los organizadores deciden dar por finalizada la carrera a poco más de 60 kilómetros de la meta".

El diario danés Berlingske titulaba ayer la crónica de la Vuelta como un "gran drama" recalcando que la policía hizo uso de "gases lacrimóginos" contra los manifestantes. El Jyllands-Posten centra su titular en la victoria de Vingegaard con la que hizo "historia danesa" en medio del "caos" y destaca la acusación de Martínez Almeida contra pedro Sánchez en la que le señala como culpable de las protestas.

Ambos medios recogen también las declaraciones del ciclista del Team Visma en las que se sentía "decepcionado" después de que les hubieran "arrebatado un momento así para siempre". Además, añadía que "todos tienen derecho a protestar, pero no de una forma que influya o ponga en peligro nuestra carrera”.

La prensa israelí pro-Netanyahu cataloga las protestas de "antisemitas" y "violentas"

¿Qué dice la prensa de Israel? Diarios conservadores del país como The Jerusalem Post no han dudado en añadir lo vivido ayer en Madrid a su sección de "antisemitismo" y otros como The Times of Israel de catalogar las protestas como "Anti-israelíes". El portal YNet News, en el mismo tono crítico, denuncia las declaraciones de Pedro Sánchez y titula: "El primer ministro español elogia las violentas protestas contra el equipo ciclista israelí: Una causa justa".

Mientras tanto, el diario israelí más crítico con Netanyahu, Haaretz, únicamente publica el teletipo de la agencia Reuters haciendo referencia a las protestas como "propalestinas" y en contra del equipo Israel Premier-Tech.