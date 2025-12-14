La Iglesia entra en política de nuevo: pide "una cuestión de confianza, elecciones o moción de censura"

Hace unos meses fue el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, el que apostaba por un adelanto electoral tras conocerse los presuntos casos de corrupción que salpican al PSOE.

Ahora, ha sido, otra vez, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien ha querido volver a entrar en política, cinco meses después, para asegurar que en la actual situación política que se vive en España hay que ir a "una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos", es decir, "lo que prevé la Constitución".

Argüello defiende, en una entrevista que publica este domingo La Vanguardia, la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre la situación política, como ya hizo el pasado mes de julio, cuando, según explica, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le envió una carta en la que le expresaba su malestar por sus declaraciones.

Esta no es la primera vez que el presidente Argüello habla de política, en su primer discurso como líder de la Iglesia española, aseguró que el país vive “las deficiencias del ejercicio democrático, la falta de respeto al principio de legalidad y la supresión de facto de la separación de poderes” que “alimentan el deseo de algunos líderes de construir democracias más autoritarias, con poderes fuertes o semidictatoriales, frenando el diálogo, la escucha y el consenso a favor del bien común”.

Ya hace meses, García Magán, hacía un nuevo llamamiento a las urnas porque sería "una salida al bloqueo institucional" y recordaba que la Constitución "prevé distintos instrumentos para el sano ejercicio de política democrática", entre los que ha citado la moción de censura o la cuestión de confianza.

Ahora, es el presidente de los obispos españoles quien entiende que, pasados cinco meses, desde las declaraciones de Magán y casi 10 desde que tomó posesión como líder de la CEE, la situación política "está más bloqueada aún", por lo que se reitera en lo dicho en julio: "Cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución".

Argüello, a quien en la entrevista se le recuerda que es la primera vez desde 1977 que el presidente de la Conferencia Episcopal pide la salida de un gobierno, replica que este órgano sí ha hecho "pronunciamientos fuertes" en estos años en asuntos como el terrorismo, la situación moral de la sociedad, el aborto, la familia, el derecho a la educación, "y alguno especialmente polémico sobre la cuestión de la nación y las nacionalidades".

"El momento actual es singular, con una legislatura sin presupuesto", argumenta el arzobispo que insiste en que "no he roto la neutralidad".

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Española aboga por una reforma constitucional -"no hay que sacralizar la Constitución"-, sostiene sobre "nuestro instrumento básico de convivencia".

"Toda propuesta de reforma ha de hacerse según los cauces que la propia Constitución establece. Les pondré un ejemplo. El artículo 2. Qué queremos decir con nación, nacionalidades y regiones. Se tendría que clarificar", explicita.

Sánchez responde

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionaba a estas palabras, en un mitin celebrado en Extremadura con motivo de las próximas elecciones. En él, ha expuesto que resulta "curioso" que pida el fin de su legislatura porque "cuando gobierna la derecha no dicen nada de eso": "Al contrario, lo que quieren es que se completen los cuatro años".

El tiempo en el que los obispos interferían en la política se acabó cuando empezó la democracia en este país. pic.twitter.com/ObdJV076nh — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 14, 2025

"Le digo a Argüello que hay una cuarta opción, respetar el resultado aunque no te guste. También le animo a lo siguiente: si se quiere presentar a unas elecciones, tiene la asociación ultraderechista abogados cristianos, que se presente y a ver qué resultado saca", ha añadido durante el acto de campaña socialista.

Asimismo, ha expuesto que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó al democracia".

Mala relación con el Gobierno

Respecto al estado de las relaciones de la Conferencia Episcopal con el ejecutivo, Argüello explica que "en los últimos meses, las relaciones con el Gobierno han estado marcadas solo por dos asuntos: el Valle de los Caídos y la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial".

"Muy a nuestro pesar -continúa- no hemos abordado otros asuntos cruciales, como la educación, constantemente desafiada y sobre la que se necesita un pacto de Estado. Creo que estamos en un momento en que toda Europa debería regenerar su democracia. Renovarla. Nos sorprende que haya jóvenes que hoy no tengan como referencia las democracias liberales. Preguntémonos el porqué".