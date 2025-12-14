Barómetro del CIS de diciembre: mucho ruido y pocos cambios

Antes de conocer los registros efectuados este viernes por la Guardia Civil el panorama electoral era prácticamente el mismo que hace un mes. El análisis independiente de las tablas del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presentado este viernes, trae pocas novedades respecto a lo ya conocido: mayoría absoluta de 190 escaños de las derechas, empate técnico entre PP y PSOE en la disputa por la primera posición y la sorpresa de la reaparición inesperada de Se Acabó La Fiesta (SALF), que rasca un escaño por Madrid.

Podemos verlo en el cuadro siguiente.

La condena a García Ortiz, sin efectos electorales

Mucho se había especulado sobre el posible impacto electoral que podría tener la histórica condena e inhabilitación de García Ortiz, la primera en democracia a un fiscal general del Estado. Desde el lado derecho se hablaba de “delincuente”, “condena al sanchismo”, “degradación institucional” y “colapso judicial y político”, entre otros. Y desde la izquierda se deslizaba que esto iba a servir de acicate para movilizar al electorado progresista dormido, como reacción ante lo que se entendía como un “atropello”, o tal y como lo definía Podemos, como una forma de “golpismo judicial”.

Pues bien, el CIS, con trabajo de campo entre el 1 y 5 de diciembre, nos vuelve a mostrar la distancia que hay entre la ciudadanía y la clase política. Las posiciones no se han movido apenas, el PP frena su caída y mejora su resultado unas décimas, Vox retrocede un punto tras varios meses de alza, en buena parte por la reaparición del partido de Alvise, que le quita 200.000 votos, pero el bloque derecho en su conjunto se mantiene en algo menos de 12,1 millones de votos. En la izquierda sucede algo parecido: el PSOE sostiene el mismo nivel de apoyo, Sumar gana tres décimas y Podemos pierde dos. El bloque permanece en los 9,6 millones de votos.

El análisis de los movimientos entre partidos sí muestra alguna ligera variación a la que habrá que seguir la pista en los próximos meses. Posiblemente la más relevante es el decremento en 100.000 votos de las fugas del bloque izquierdo al derecho, lo que podría hacernos pensar que lo sucedido con el fiscal sí activó algunos resortes en una parte de los desafectos socialistas.

Datos que están ya obsoletos

No obstante, estos brotes verdes para el PSOE, que había recuperado cuatro puntos desde el verano, parece difícil que se mantengan en el próximo barómetro del CIS tras las revelaciones de estos días que vuelven a golpear al Gobierno (a través de su socio mayoritario) donde más le duele: en el ámbito de la regeneración y la igualdad.

Llueve sobre mojado y las tragaderas del electorado (y de los socios de Gobierno) tienen un límite: Ábalos, Cerdán, Koldo, Leire Díez, Paco Salazar, José Tomé. Hace unos meses la UCO entraba en la sede del PSOE, el ministerio de Transportes y solicitaba información a Adif y la Dirección General de Carreteras. Aquel terremoto supuso, en ese momento, la pérdida temporal de 5 puntos (del 29,5% al 24,6%), 22 escaños, y 1.750.000 votos.

Ahora ha llegado la réplica con la entrada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, y una cascada de denuncias por acoso sexual dentro del PSOE. Suma y sigue. La propia Yolanda Díaz, ante la inacción del Ejecutivo, ha exigido “cambiar el Gobierno de arriba a abajo” y una “remodelación profunda” porque “no podemos aguantar así”. Es de prever, por tanto, que los datos que hemos conocido este viernes vuelvan a sufrir una sacudida en el próximo barómetro.

Con estos mimbres, no es de extrañar que a la pregunta del CIS sobre los principales problemas de nuestro país, los españoles respondan masivamente que el Gobierno, los partidos, los políticos, el mal comportamiento de la clase política, la corrupción y el fraude. Todos ellos agrupados suman el 30% de menciones como primer problema, 11 puntos más que la vivienda y 26 más que el paro.

El 1 de junio de 2018 triunfaba la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel. Sánchez, tras asumir el cargo, se refería a la erosión de la confianza de los españoles en las instituciones y articulaba su Gobierno alrededor de un discurso muy marcado en regeneración democrática: tolerancia cero con la corrupción, mecanismos de control y transparencia, recuperación de la credibilidad institucional dañada por los casos judiciales y compromiso de ejemplaridad en el Gobierno y en los cargos públicos. Hoy, seis años y medio después, la confianza está por los suelos y la sombra de la sospecha alcanza ya al mismo sistema.

Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab.