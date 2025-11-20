El Supremo condena al fiscal general a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en relación a la presunta filtración de un correo relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El alto tribunal ha adelantado este jueves el fallo, comunicado a las partes, de una sentencia que contará con el voto particular de dos de los siete magistrados, Ana María Ferrer García y Susana Polo García que disienten.

Este voto particular determina un cambio en la Ponencia que la asume el Presidente de la Sala Andrés Martínez Arrieta.

"Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.

Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación.

Los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán".

Los siete jueces del Supremo que han juzgado el caso del fiscal general son: Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Carmen Lamela, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Ana Ferrer.

