El Gobierno respeta pero no comparte la condena del Supremo al fiscal general

El Gobierno ha manifestado este jueves que "respeta el fallo" del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "pero no lo comparte".

Fuentes del Gobierno del Gobierno se expresaron en estos términos tras conocerse el fallo y trasladaron que en los próximos días se pondrá en marcha el proceso de nombramiento "de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado , que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del derecho.

El Ejecutivo, añaden las fuentes, desea "reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado".

La sentencia del Tribunal Supremo supone un duro golpe para el Gobierno de coalición. El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha defendido de manera contundente durante estos meses al fiscal.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hizo posteriormente una declaración en el Palacio de La Moncloa enfatizando esta idea: respeto al fallo pero con la obligación "moral" del Gobierno de decir que no lo comparte.

"El Gobierno siempre ha creído en la inocencia del fiscal", apuntó Bolaños, quien quiso hacer varias reflexiones: "La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la Justicia. España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial.".

"Por último, quiero mandar también un mensaje a quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales. A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor y quiero decirles que este Gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías. Estaremos siempre a su lado", concluyó.

Sumar: "Es combate político contra el Gobierno"

Desde el ala de Sumar, se ha hecho esta valoración: "La condena al fiscal general es la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno. Está sentencia está basada en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración, como recogen las crónicas del propio proceso, solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país".

Para Sumar, este caso "tiene una gravedad institucional absoluta". "Lo que ha ocurrido es un golpe judicial en toda regla: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares. No aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo", añaden fuentes del espacio.

"Fue el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien difundió la primera versión falsa, mientras su pareja, procesado y con reconocimiento de delitos fiscales en sus comunicaciones, buscaba un pacto para evitar la cárcel. Hoy se ataca a quien desmintió una mentira, no a quienes la fabricaron", añaden en Sumar.

