Miguel Ángel Rodríguez justifica el bulo que difundió sobre el novio de Ayuso porque era una “deducción” suya

Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que difundió a periodistas que un fiscal había recibido "órdenes de arriba" para retirar un pacto con el abogado de la pareja de la presidenta madrileña porque fue una "deducción lógica" suya pese a que el empresario le transmitió que seguía en pie, informa EFE.

Fue el 13 de marzo de 2024. Un día antes, después de que elDiario.es publicase la denuncia de la Fiscalía por fraude a Hacienda a Alberto González Amador, este le envió un pantallazo de un correo que el fiscal había enviado a su abogado y que indicaba que no había obstáculo para poder llegar a un acuerdo.

Ese acuerdo se lo había propuesto el abogado al fiscal un mes antes, el 2 de febrero, en un correo cuya presunta filtración centra estos días en el Tribunal Supremo el juicio al fiscal general del Estado.

Rodríguez ha dicho que no envió ese correo a los periodistas porque él no lo tenía. Sí que remitió a los informadores el del 12 de marzo del fiscal, y en un mensaje atribuyó a la Fiscalía la voluntad del pacto y apuntó a que recibió "órdenes de arriba" para retirarlo. "Todo sucio", dijo.

La teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde le ha preguntado en varias ocasiones por qué aludió a esas "órdenes de arriba" cuando, según el correo que difundió, el acuerdo seguía en pie y nada había cambiado. "Es una deducción lógica", ha reiterado Rodríguez, debido a que el Ministerio Fiscal es un "órgano jerárquico".

"Si todavía no se ha llegado al acuerdo que propone la Fiscalía, alguien lo habrá parado, ¿o se les ha olvidado que quieren un acuerdo?", ha preguntado Rodríguez, sin reparar en que fue el abogado quien propuso ese acuerdo.

"¿De dónde saca la conclusión?", ha preguntado la fiscal. "Porque no se ha concluido. Llego a la conclusión lógica de que lo han parado por arriba", ha contestado Rodríguez, que ha añadido después mirando a García Ortiz: "A las pruebas me remito. No estamos aquí por mí, estamos aquí por la filtración del fiscal".

Después, en un duro interrogatorio, la Abogacía del Estado ha preguntado a Rodríguez por qué sabía desde meses antes que el empresario estaba teniendo una inspección de Hacienda, si en su condición de González Amador o de novio de la presidenta madrileña. "Es indisoluble una cosa o la otra", ha respondido, aunque ha matizado que Díaz Ayuso "nunca" le ha comentado nada.

El caso González Amador

En marzo de 2024, elDiario.es desvelaba que la Fiscalía Provincial de Madrid había denunciado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por supuestamente haber defraudado a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021.

Según un informe de la Agencia Tributaria, el presunto fraude se habría cometido a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

Miguel Ángel Rodríguez aseguró el 13 de marzo de 2024 a varios medios que la Fiscalía habría ofrecido un pacto al abogado de González Amador, pero que se habría retirado por "órdenes de arriba". Sin embargo, en su declaración como testigo ante el Supremo a principios de este año, MAR reconoció haberse inventado esta información.

El fiscal que inicialmente llevó el caso del novio de Ayuso, Julián Salto, aseguró este lunes ante el Supremo que tras estas informaciones ha sido sometido "a una campaña de desinformación que se ha extendido durante 20 meses".

Salto también destacó que la defensa de González Amador, Carlos Neira, había filtrado las conversaciones de ambos a su cliente y a MAR.