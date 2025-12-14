Sánchez reconoce errores pero insiste en el que PSOE es un partido feminista que actúa con "contundencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este domingo que "gobernar es un honor" y que el PSOE actúa con "contundencia y transparencia" contra la corrupción y el acoso sexual, en respuesta a los escándalos que afectan a las filas socialistas.

En un acto público durante la campaña para las elecciones extremeñas de la próxima semana, Sánchez afirmó que a los españoles "les renta" que haya un Gobierno progresista en el Palacio de La Moncloa, y añadió que "gobernar es dar la cara, afrontar los problemas y dar soluciones".

El presidente ha reconocido que habrán "cometido errores, como todos", pero ha recordado al mismo tiempo que todos los derechos y libertades de las mujeres, "todos ellos", han venido del PSOE y de las mujeres.

Sánchez ha insistido en que el PSOE es un partido feminista y que se comporta como tal, subrayando que su partido promovió el protocolo antiacoso, lo impulsó el Gobierno y lo hizo obligatorio: "Hay otras organizaciones que no sabemos si lo han puesto en pie o no, pero nosotros sí lo hicimos y actuamos en consecuencia".

Una afirmación que ha hecho ante las denuncias de abuso y acoso sexual contra una decena de dirigentes socialistas.

Para corroborar su compromiso feminista, el presidente ha mencionado, entre otras iniciativas, que fueron pioneros en defender y reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, poner en marcha la ley de lucha contra la violencia de género o aprobar una ley de igualdad y una ley de trata.

El tándem PP-Vox aspira a una de las más altas cuotas de poder que haya tenido un partido en democracia Ver más

Ha insistido en que el PSOE ha sido el primero en contar con un protocolo antiacoso y responden "con contundencia y transparencia", igual que afrontan la corrupción, que cuando se ven sacudidos por un caso lo extirpan "de cuajo y toda la raíz".

En cambio en el PP hay connivencia con la corrupción, ha dicho, y ha señalado directamente al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que llegó a la Presidencia del partido por "connivencia con la corrupción "de la señora Ayuso" que su predecesor, Pablo Casado, había denunciado. "¿Pero qué lecciones nos van a dar?" se ha preguntado Sánchez.

Por eso, ha subrayado, "es un honor gobernar, aunque sea en este tiempo tan difícil, tan convulso, tan complejo".