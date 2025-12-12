El 'caso Salazar' deriva en una cascada de denuncias de acoso y dimisiones en el PSOE

El “caso Salazar” se ha convertido en el epicentro de una crisis interna en el PSOE, derivando en una cascada de denuncias de acoso sexual, ceses y dimisiones que golpean con fuerza la reputación de los socialistas. El conflicto arrancó con las acusaciones contra Paco Salazar, exasesor de Moncloa, por presuntos comportamientos de acoso sexual contra al menos dos militantes.

Además de Salazar, también están denunciados el exlíder de la formación en Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, y el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Entre las dimisiones motivadas por acusaciones de acoso sexual durante los últimos días figuran Javier Izquierdo, José Tomé, Toni González y Francisco Luis Fernández Rodríguez.

Las renuncias se producen en medio de críticas sobre la gestión interna de las denuncias y por la falta de contundencia del PSOE en aplicar sus propios protocolos frente al machismo y el acoso. Tras el caso Salazar, los socialistas prometen marcar "un antes y un después", admitiendo no haber estado "a la altura".

El caso Salazar

El pasado 5 de julio, renunció a ocupar el cargo de adjunto a la Secretaría de Organización y a su puesto en el gabinete del presidente en La Moncloa, tras de la denuncia de varias mujeres del partido de comportamientos "abusivos" cuando era su jefe.

Salazar tomó la decisión después de la publicación de las testimonios en una noticia de elDiario.es. Según el medio, las denunciantes aseguraron sobre Salazar, entre otras cosas, que "se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote".

Pese a la gravedad de los hechos relatados, el PSOE mantuvo las denuncias sin tramitar durante cinco meses y ambas llegaron a desaparecer del sistema interno, sin que las denunciantes recibieran apoyo, información ni respuesta. Solo tras las revelaciones de elDiario.es Ferraz reactivó los expedientes, alegando un “error informático”. Las denunciantes han lamentado la falta de garantías del partido y han denunciado un intento de cerrar en falso el caso mediante la baja de militancia de Salazar.

Javier Izquierdo, senador del PSOE 12

El Senado ha recibido pasado el mediodía de este viernes la renuncia "por razones personales" de Javier Izquierdo como senador del PSOE por la circunscripción de Valladolid, después de que él la anunciara el jueves en redes sociales.

El anuncio, que ha causado sorpresa en su grupo en la Cámara Alta, tiene lugar después de que elDiario.es haya publicado este jueves que un nuevo escrito registrado en el canal antiacoso de Ferraz que apunta a Izquierdo.

José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo 12

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, quien tras ser denunciado por acoso sexual pidió la baja cautelar como militante del PSOE, ha formalizado este viernes su renuncia al cargo pero sin entregar su acta, como le exige el PSdeG y pide el BNG, socio de gobierno en la institución, y sin aceptar los hechos.

En la carta que acompaña a su dimisión, facilitada a los medios de comunicación, Tomé indica que a renuncia que hoy ha formalizado "no implica, en absoluto, reconocimiento de responsabilidad administrativa, ética o penal, al no concurrir en mi persona ninguna conducta constitutiva de reproche ético" y mucho menos "ilícito alguno".

Cuenta que se siente en una "absoluta indefensión" por "la utilización de insinuaciones, suposiciones y falsas acusaciones de origen desconocido", las cuales niega, para, a renglón seguido, mantener la "firme determinación" de conservar su acta, que no debe verse "condicionada" por manifestaciones "falsas y absolutamente carentes de fundamento".

La polémica de Tomé ha llevado también a la dimisión de la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga, anunciada este viernes. Fuentes de la dirección del partido en Galicia han contado a los medios que la salida de Fraga se debe a un desacuerdo con una nota enviada el primer día en que estalló el caso, sobre cuya redacción no fue consultada y en la que tampoco se la nombraba, pues únicamente aparecía citada la responsable de Organización, Lara Méndez. En ese escrito, se reclamaba a José Tomé sus actas de diputado y de concejal y se detallaba que no había "conocimiento" alguno de los hechos que se le atribuían "porque no podemos tenerlo al garantizar el anonimato el protocolo que activa el partido".

Toni González, "número dos" del PSOE en Valencia 12

En la tarde del viernes, se conoció que el PSOE está igualmente investigando una nueva denuncia por acoso sexual en su partido. Se trata de Toni González, alcalde de Almussafes, vicesecretario del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia y miembro de la ejecutiva autonómica, tal y como han adelantado Eldiario.es y El País.

La denunciante, una militante valenciana, ha añadido una segunda acusando también al político de acoso laboral. La investigación en la sede del partido se ha abierto tras recibir la denuncia a través, tanto del canal Antiacoso de los socialistas, como del Departamento de Cumplimiento de Normativa. Fuentes de Ferraz aseguran que aún no se han tomado medidas contra González, asegura eldiario.es.

En declaraciones a El País, González niega los hechos, y asegura que se trata de un caso de “venganza”. “Que la relación no fue consentida lo tendrá que demostrar”, ha señalado. Además, ha añadido: “Aprovechando ahora el momento ha presentado la de acoso laboral”.

Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar (Córdoba)

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha comunicado a la dirección provincial del PSOE de Córdoba su decisión de renunciar a todos sus cargos tras las informaciones aparecidas sobre un presunto caso de acoso sexual.

El PSOE ha informado este viernes de la decisión del regidor belalcazeño: "El alcalde ha comunicado a la Dirección Provincial del PSOE de Córdoba, su decisión de entregar de manera inmediata todos sus cargos orgánicos e institucionales tras las informaciones aparecidas hoy en diversos medios de comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual".

"Te tengo muchas ganas", "¿Me dejas que te lo coma para ver si se me empina?" o "Estoy solito en el ayunta", son algunas de las frases que enviaba el alcalde, que llevaba diez años como regidor.

Antonio Navarro, secretario local de Torremolinos (Málaga)

Además, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE suspendió cautelarmente de militancia a su secretario local en Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, a principios de este diciembre. La suspensión dio lugar tras la apertura por la Fiscalía de diligencias preprocesales por un presunto acoso sexual a una militante socialista.

La resolución del PSOE, a la que ha tenido acceso EFE, acuerda asimismo incoar expediente disciplinario a Navarro, que tendrá un plazo de diez días para presentar un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido.

Esta medida ha sido adoptada por la dirección federal socialista tras la solicitud realizada por la Secretaría de Organización del PSOE de Málaga al conocerse la denuncia contra Navarro a través de los medios de comunicación, añade la resolución.