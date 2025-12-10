El PSOE confirma una denuncia por acoso contra el presidente de la Diputación de Lugo

El PSOE ha confirmado este miércoles una denuncia anónima por acoso sexual en los canales internos del partido contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y ha asegurado que ya se está investigando porque la formación es la primera interesada en que se conozca la verdad, según informa EFE.

Fuentes socialistas han subrayado que el proceso interno se hará con celeridad y han insistido en que el partido está comprometido para acabar con este tipo de comportamientos machistas que les "avergüenzan", aunque ya había recibido protestas por la falta de celeridad a la hora de resolver denuncias, como las que relataban episodios de acoso sexual por parte de Paco Salazar, algo que la propia Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, admitió.

Respecto a la denuncia contra Tomé, explican que se presentó en el canal interno del partido horas antes de que se conocieran estos hechos en un programa de Cuatro en el día de ayer por lo que piden para llevar a cabo el proceso interno de investigación con las mínimas garantías jurídicas.

Las citadas fuentes han insistido tal y como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del Gobierno en el Congreso que las actitudes machistas son un problema estructural contra el que hay que actuar y recalcan que el PSOE es el único partido que tiene un canal para denunciar este tipo de actitudes.

En el PSOE aseguran que no temen que haya más casos de acoso, pero que en caso de que los hubiera pide que se denuncien porque para eso el partido tienen los canales apropiados.

Además, apuntan a que el PP niega una evidencia y tiene un problema si cree que ninguna mujer en su formación está en esta situación.