Los casos machistas sacuden al PSOE en pleno arranque del ciclo electoral

La indignación y el estupor se han apoderado de muchos sectores del PSOE. La gestión del caso Salazar por parte de la dirección nacional y la investigación judicial del líder del PSOE de Torremolinos (Málaga) por supuesto acoso sexual han sacudido al partido en un asunto clave para los socialistas y para su electorado en un momento crucial por el arranque del ciclo electoral con los comicios en Extremadura a la vuelta de la esquina.

Y es que el malestar interno por la investigación sobre las denuncias contra Francisco Salazar, uno de los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez durante años en el Palacio de La Moncloa, no deja de crecer. La dirección del PSOE no movió ficha desde julio e incluso los casos desaparecieron del sistema informático, quedando interrumpido el proceso con la excusa de que el ya exdirigente se había dado de baja de militancia. Ahora Ferraz dice que los expedientes se siguen instruyendo.

No obstante, varias federaciones están empujando para actuar con mayor contundencia y quieren que se lleve ya el caso a la Fiscalía, una vez que se ha conocido el contenido de algunas denuncias, que describen cómo Salazar hacía gestos de felaciones a empleadas del Palacio de La Moncloa y, además, exigía que enseñaran el escote.

El miércoles por la noche Ferraz trató de calmar a las federaciones a través de una reunión por videoconferencia pilotada por la responsable de Igualdad, Pilar Bernabé. Pero esa cita, cargada de tensión, no sirvió para calmar las aguas ante la exigencia de respuestas más duras que llegan desde muchos territorios. A todo ello se suma la indignación acumulada durante meses por las conversaciones conocidas entre José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García hablando sobre mujeres prostituidas.

Una respuesta más contundente

Ese enfado, que hasta el momento se había mostrado internamente, ahora se ha materializado también de manera pública. La ex vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra, referente feminista dentro del PSOE, se ha convertido en la punta de lanza e indicó este jueves que se debe llevar toda la información a la Fiscalía.

La hoy delegada del Gobierno en Asturias dijo de manera clara que se trata de un caso de “violencia contra las mujeres”. Y este fue su mensaje a la dirección socialista: “Mi partido siempre ha defendido la independencia, la seguridad y la libertad de las mujeres. Lo hemos hecho muchas veces en solitario, pero nosotros construimos toda la arquitectura legislativa que protege y ampara a las mujeres de este país ante situaciones terribles, como son estas que estamos conociendo”.

“Una de las cosas que más nos costó trasladar a la sociedad es que la violencia contra las mujeres no es una cuestión del ámbito privado, es un delito público. Y, por lo tanto, lo que nosotros le trasladamos a la organización, a la Comisión Ejecutiva Federal, es que en el momento en que acaben los trabajos, que entiendo que están recopilando información, lo que hay que hacer es de manera inmediata, y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía”, apostilló.

Lastra es uno de los nombres con más fuerza dentro del feminismo dentro del PSOE y fue la que se mostró más contundente al conocerse el caso en julio horas antes de celebrarse el vital Comité Federal en el que se remodeló la cúpula del partido tras la irrupción del caso Cerdán. Salazar tuvo que renunciar a formar parte del nuevo núcleo duro tras la publicación de sus comportamientos machistas en La Moncloa. Esas denuncias se canalizaron a través del portal del partido y no se ha llamado a las mujeres afectadas hasta esta semana.

También puso voz a ese sentimiento de indignación la diputada Andrea Fernández, que fue responsable de Igualdad del PSOE entre 2021 y 2024. Reclamó “explicaciones pormenorizadas y convincentes” por parte de la dirección. “Disgustada y muy dolida”, la parlamentaria leonesa, pidió que, sobre todo, “se proteja a las víctimas”, que “prefirieron ir a un medio antes que recurrir a la organización”. “Quiero que esas mujeres sepan que estamos aquí para ellas”, remachó.

El caso se ha convertido en un quebradero de cabeza para la actual dirección, que surgió precisamente para hacer frente a una nueva época que desterrara los comportamientos de Ábalos y Cerdán. En Ferraz reconocen que se han cometido errores, pero niegan que se haya tratado de ocultar este proceso. Bernabé aseveró que se “ha detectado el problema y puesto la solución”, a la vez que una comisión interna trabaja para “abordar la cuestión con la máxima empatía y sensibilidad”.

“La voluntad del PSOE siempre ha sido proteger a las mujeres que denuncian y que se hayan podido sentir acosadas”, afirmó la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

El caso de Torremolinos

Pero, además, el PSOE afronta otro caso de denuncia en Andalucía, la federación más numerosa y escenario de una gran batalla electoral el próximo mes de junio. La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por una militante socialista contra el líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía por parte de una militante del partido que asegura haber sufrido acoso sexual, con comentarios de carácter personal y sexual desde 2021 en conversaciones de WhatsApp vinculadas a asuntos municipales, entre otros aspectos.

El PSOE de Málaga ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Federal la suspensión cautelar de militancia de Navarro de acuerdo con los estatutos del partido y le ha exigido al investigado que ponga a disposición del partido sus cargos institucionales. “No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga acoso alguno a una mujer. El PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres. Ese es un compromiso inquebrantable de la dirección provincial del PSOE de Málaga”, indicaron desde el equipo del líder provincial, Josele Aguilar.