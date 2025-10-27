Pilar Bernabé: "Mazón tiene secuestrada la Generalitat para su propia defensa"

“Yo sí puedo decir dónde estaba el día de la dana: en mi puesto de trabajo”. Pilar Bernabé se expresa de manera directa y sin dar rodeos. Las botas llenas de barro de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana durante aquellos trágicos días se han convertido en un símbolo frente a los zapatos impolutos de Carlos Mazón.

Bernabé (Valencia, 1979) vive estos momentos con una mezcla de tristeza y de frustración porque, después de un año, el presidente de la Generalitat sigue mintiendo. Cree que debería haber dimitido hace mucho tiempo y asegura que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo mantiene porque es igual de “mentiroso”. Pero asevera que también ve cómo avanza la reconstrucción y cómo los vecinos empiezan a levantar la mirada.

¿Qué sentimientos tiene un año después de la tragedia?

Mucha tristeza. Y me produce frustración ver un año después que no conocemos cuestiones vitales para el reconocimiento y la reparación de las víctimas porque el presidente de la Generalitat sólo ha dicho que no tiene responsabilidad en nada. Mazón no ha dicho la verdad de lo que estaba haciendo el día más catastrófico.

¿Por qué no dice la verdad? ¿Y por qué no se sabe todavía lo que hizo esa tarde?

Porque sabe que actuó mal. No lo quiere reconocer y está preocupado por una situación que va más allá de la responsabilidad política. Hay otra parte que personalmente un año después sí me ayuda a mirar hacia adelante.

¿Cuál?

Ver la reconstrucción. Es difícil explicar esto cuando alguien hoy va a las calles de las localidades de la dana y ve cómo queda trabajo por delante. Pero es que yo las he visto en una situación tan terrible… Día tras día se va haciendo realidad esa reconstrucción. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando volvía a los pueblos, antes del verano ya, empezaba a ver que la gente levantaba la mirada. Era un síntoma de que la ciudadanía empezaba a mirar hacia adelante, algo que parecía muy difícil. Queda mucho todavía y vamos a seguir trabajando todo lo que esté en nuestras manos. Y me pesa también en el corazón que haya 229 familias en la comunidad que están destrozadas.

Este fin de semana hubo una masiva manifestación en Valencia, ¿qué sentimiento ve en la ciudadanía?

Lo estamos viendo en un montón de encuestas de todo tipo de espectro ideológico. Y lo vemos, sobre todo, en las manifestaciones: el sentir de la calle es que este es el Gobierno más indigno que ha tenido la Comunitat Valenciana. No solo no ha tenido ni un minuto para mirar a la cara a las familias de las víctimas, sino que las ataca y las acusa de estar politizadas. Es el patrón del PP que siempre se repite.

El Gobierno valenciano ataca a las familias de las víctimas y las acusa de estar politizadas

Durante esa masiva manifestación, la televisión autonómica estuvo retransmitiendo corridas de toros. Usted ha sido muy crítica con esa emisión...

Es la actuación más indecente que se puede esperar de un Gobierno autonómico con su televisión. Se dedicó a poner una corrida de toros mítica, según ellos, con Vicente Barrera, ex vicepresidente de la Generalitat con Vox. Ha dado la vuelta al mundo esa imagen. Indignidad y desvergüenza de una Generalitat que ha caído a unos niveles impropios de una institución.

¿Por qué cree que Feijóo mantiene a Mazón?

Porque es igual de mentiroso que él. O porque no tiene ninguna capacidad de liderazgo. El día 31 de octubre él viajó a Valencia deprisa y corriendo para hacerse una foto y mentirnos a todos los valencianos en la cara delante de todas las cámaras diciendo que desde el día 28 había estado informado en tiempo real por parte del presidente de la Generalitat. Luego se ha visto que no hablaron hasta el día 29 a las nueve y media de la noche. Por lo tanto, el patrón que se sigue, el denominador común de todo el PP, es la mentira. Como ha dicho el presidente del Gobierno, la única persona que nos puede liberar a los valencianos de la vergüenza del presidente de la Generalitat que tenemos es Feijóo. Y no lo tiene tampoco difícil: solo tiene que preguntarle a Rajoy cómo lo hizo en la Comunitat Valenciana con Francisco Camps. Mazón ha hecho el mayor acto de negligencia, desgobierno, mentira y también de corrupción, porque mentir descaradamente también es corrupción.

Los autos de la jueza que está instruyendo el caso delimitan esa responsabilidad, principalmente en la Generalitat Valenciana, ¿cree que puede haber condenas penales por la gestión de la catástrofe?

La jueza está haciendo la instrucción desde lo penal. Vamos a dejar que termine y que pueda sacar sus propias conclusiones. Lo que creo es que desde el ámbito de la política tenemos que apartarnos todo lo que podamos de ese procedimiento para que ella pueda trabajar con total libertad y sin la presión que desgraciadamente estamos viendo con ataques personales, e incluso intromisiones personales en su ámbito familiar. Por cierto, también esos ataques tienen tintes machistas. En el ámbito de la política lo que nos corresponde es centrarnos en las responsabilidades políticas de aquellos que todavía no han dado ni media explicación.

Yo llamé a la consellera para que pidiera la intervención de la UME

¿Cómo ha recibido la noticia de que la Audiencia Provincial ha rechazado su imputación?

Sé perfectamente cuáles son mis competencias. El señor Mazón ha entregado una lista con 13 o 14 llamadas y mi lista es de 240 llamadas. Hay una gran diferencia en cómo una persona responsable estaba preocupada y ocupada y otro estaba ocupado en otras cosas. Hablé con más alcaldes que cualquiera de los que tenían la responsabilidad. Yo llamé a la consellera para que pidiera la intervención de la UME. Es el mundo al revés. Ofrecí todo tipo de colaboración porque me sorprendía que nadie de la Generalitat me hubiera llamado.

El PP, en cambio, insiste en la teoría de que no hubo avisos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Aemet. ¿Por qué cree que siguen instalados en esas afirmaciones?

Llevan un año reescribiendo la historia en su conjunto y también las competencias de cada una de las agencias. Hay una cuestión clave: el día 24 de octubre se activó el plan especial de inundaciones porque la Aemet dio las alertas apropiadas. Cuando lo activas, pones en marcha el plan de emergencias de la Comunitat Valenciana que te obliga a tomar todas las medidas en materia de protección y a tener una especial vigilancia de todas las alertas. Por cierto, llegaban cada cinco minutos al correo electrónico del centro de coordinación de emergencias, donde hay decenas de funcionarios trabajando muy bien. El problema no es el procedimiento ni los protocolos. Fue un fallo de liderazgo y de asumir la responsabilidad.

Siempre podré decir dónde estuve cada minuto

El PP también la culpa de no haber estado en el Cecopi.

Estuve 700 minutos conectada al Cecopi, la que más. Está puesto en la instrucción de la jueza. A mí me convocaron y me dieron un enlace telemático. Yo estaba en mi puesto de trabajo, yo sí puedo decir dónde estaba el día de la dana. A las 8 de la mañana anulé mi agenda para dedicarme a lo que estaba pasando en mi comunidad. Estuve conectada desde el minuto uno hasta que cerraron la sesión. Nadie me puede reprochar nada porque yo siempre podré decir dónde estuve cada minuto desde las 8 de la mañana del día 29 hasta las 8 de la mañana del día 30.

¿Cómo está la relación entre el Gobierno central y la Generalitat en estos momentos después del duro choque de hace un año?

Hay un elemento distorsionador que se llama Carlos Mazón. Las consellerías y los ministerios trabajan de manera coordinada para que la reconstrucción vaya adelante. Por primera vez en la historia, el Gobierno de España paga el 100% de todas las infraestructuras. Nueve de cada diez euros de los que se han invertido en la reconstrucción de la provincia de Valencia los ha puesto el Ejecutivo central. Ya hemos inyectado 8.000 millones de euros en la provincia de Valencia. Y vamos a seguir.

Nueve de cada diez euros de la reconstrucción los ha puesto el Gobierno central

Mazón hace unos días decía que ustedes mentían en la cifra de esos 8.000 millones de euros...

Nosotros publicamos en tiempo real cómo está el estado de inversión del Gobierno de España en la provincia de Valencia. Los 8.000 millones de euros del Ejecutivo tienen nombres, apellidos y geolocalización. Hemos publicado un visor donde todo el mundo puede ver en tiempo real lo que está haciendo el Gobierno con el dinero de todos los españoles. Con transparencia y con rigor. En cambio, la Generalitat no ha dicho ni siquiera en qué se van a gastar los doce millones de euros que le dio hace un año la gente de buena fe con sus donaciones privadas. ¿Cómo tienen el cuajo de exigir a otra administración? Como no hacen nada, tienen mucho tiempo para dedicarse a criticar, pero lo que deberían es preocuparse por intentar gestionar mínimamente el desgobierno que tienen montado solo por una cosa: Carlos Mazón tiene secuestrada la Generalitat para su propia defensa.

El presidente de la Generalitat también acusa al Gobierno central de hacer pagar intereses por esas ayudas.

En la época de las fake news, tengo que gastar parte de mi tiempo como delegada del gobierno a desmontar bulos del presidente de la Generalitat. Ha sido capaz de salir y decir que el Gobierno de España cobra intereses por las ayudas, cuando es una cosa que es completamente falsa. Está a la altura de cualquier youtuber divulgador de odio. Hay una asimetría total porque hay un Govern que está dedicado, por estrategia, a tratar de confundir por no asumir su responsabilidad.

¿Qué le parece la intención de Carlos Mazón de acudir al funeral de Estado?

Soy altamente sensible con el funeral y me rebelo contra tener que hablar del señor Mazón y hacerlo protagonista de un acto donde no es protagonista, ni lo va a ser ni tiene que serlo. Hace mucho tiempo que debería de haber dejado de ser el presidente de la Generalitat y eso nos habría ahorrado muchas situaciones incómodas.

Hablaba antes de las fake news, durante la dana creció la desafección política. Eso infla, por ejemplo, las expectativas electorales de la ultraderecha. ¿Le preocupa este fenómeno?

Durante las primeras semanas de la dana, Valencia fue un campo de pruebas de la ultraderecha, de los divulgadores del odio y de las fábricas de fake news. De todos modos, el comportamiento de tendencias electorales en la provincia de Valencia no difiere mucho del resto de España, del resto de Europa y del resto del mundo. Responde a una estrategia de la derecha de reforzar la antipolítica como manera de desvirtuar el sistema tal y como lo conocemos y escorarlo.

¿Cree que Mazón intentará aguantar toda la legislatura?

No lo sé. Me cuesta mucho imaginar qué pasa por su cabeza. Pero está claro que el Partido Popular con Mazón lo único que está haciendo es medir estratégicamente todas las posibilidades electorales. Dejará de ser presidente de la Generalitat cuando a Alberto Núñez Feijóo le parezca bien. De momento no le ha parecido, pero está claro que cuando sus cábalas o sus cuentas electorales le salgan de alguna manera tomarán las decisiones. Hoy solamente somos rehenes de la estrategia política de Vox y del PP.

Valencia fue un campo de pruebas de la ultraderecha

Hablando de Vox y del PP, hay una serie de asuntos que de manera paralela se están aprobando en la Comunitat Valenciana. Hemos visto por ejemplo, que se van a hacer estadísticas diferenciando entre nacionales y migrantes. Los dos partidos han aprobado eliminar en las Corts las comisiones de igualdad, LGTBI y de asuntos europeos. También han acordado fomentar en los colegios la caza con charlas. ¿Qué le parecen todas estas medidas?

He tenido que aguantar en un momento tan difícil como el de la dana que el presidente de la Generalitat, porque le venía bien por sus intereses mediáticos de turno, saliera públicamente a exigirme las nacionalidades de los detenidos durante los robos en las primeras horas en la zona. Una escenificación de su sometimiento a la extrema derecha. Lo hacen para tapar escándalos: la semana pasada aparecen con la caza para no hablar de la citación por la Audiencia de la periodista que puede explicar un poco mejor dónde estaba el señor Mazón. Vox le está marcando el paso al PP.

Citaba a la periodista Maribel Vilaplana, ¿por qué es relevante que haya trascendido que Mazón la acompañó al parking después de la comida en El Ventorro?

Sólo sabemos un año después que Mazón nos ha mentido. No ha habido manera de que explique qué estaba haciendo el día más catastrófico de la Comunitat Valenciana. Porque él salió en las Cortes Valencianas a decir que se había ido directo al Palau y ahora sabemos que es mentira. Y ha tenido que reconocer que no fue así. Es relevante porque un año después se comprueba y se constata que el señor Mazón nos ha mentido a todos los valencianos.

Vox le está marcando el paso al PP

Ahora se ponen en marcha varias comisiones de investigación en el Congreso, en el Senado y en Les Corts. ¿Cree que servirán o solo se utilizarán para un enfrentamiento político?

Le voy a dar mucha importancia a la posibilidad de que las víctimas puedan hablar. El Parlamento es el espacio que representa a la ciudadanía. Es el mejor espacio en el que las víctimas pueden alzar la voz y explicar lo que necesitan. Aquellas instituciones que no le den voz a las víctimas no estarán a la altura.

Partidos a su izquierda, como Compromís, han criticado al Gobierno y han dicho que no hizo todo lo que podría haber hecho. ¿Comparte esas afirmaciones?

Es muy difícil de explicar una situación como la que vivimos en la provincia de Valencia durante las primeras horas de la dana. La devastación era total. Estaba todo absolutamente anegado, no se podía acceder a ningún sitio. Pero el día 30, antes del amanecer, había 1.200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en la zona. Era muy difícil acceder y es muy difícil explicarlo a la gente. Con su maquinaria y con sus capacidades estaban levantando estructuras o sacando coches. Siempre podremos pensar que se podría mejorar. Es una cuestión humana y moral. Ojalá hubiésemos podido hacer ver a la gente todo lo que estábamos haciendo cuando ellos estaban dentro de sus casas. Nunca nos hemos enfrentado a una catástrofe de estas dimensiones, pero por la provincia de Valencia han pasado 30.000 efectivos del Ejército. Cuando llegó la Navidad todo el mundo se fue a su casa y los que se quedaron 24/7 fueron los servidores públicos.

No se puede permitir que la Generalitat plantee construir en zonas inundables

Después de un año, ¿está Valencia preparada de otra manera si llegara una dana de las mismas características?

Estamos haciendo todo lo posible para que esté preparada. Y hay grandes obras que van a llevar un tiempo, pero también necesitamos el compromiso de la administración que tiene la responsabilidad en materia de territorio. No se puede permitir que la Generalitat Valenciana esté poniendo encima de la mesa planteamientos para construir en zonas inundables.

Ha sido designada como candidata del PSOE al Ayuntamiento de Valencia. ¿Cree que gobernará la izquierda en la administración autonómica y en el consistorio de la capital?

Estoy convencida porque la gente tiene memoria. Hace muy poco que en la ciudad de Valencia y en la Comunitat Valenciana teníamos unos gobiernos dignos, confiables, abiertos y que miraban al futuro con optimismo con colores. No una Valencia en blanco y negro. En la ciudad hay una alcaldesa que a los diez días de la terrible tragedia decidió encender el árbol de Navidad y disparar un castillo de fuegos artificiales. María José Catalá no ha hecho ni un solo acto de homenaje a las víctimas. Va a haber un cambio porque los valencianos quieren a políticos responsables, empáticos y que pongan a las personas por encima de todo.