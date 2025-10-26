Sánchez considera "indecente" que Feijóo y Abascal sigan sosteniendo a Mazón al frente de la Generalitat Valenciana

El jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha calificado hoy de "indecente" que los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, sigan apoyando que Carlos Mazón continúe al frente de la Comunidad Valenciana pese a su gestión "negligente" de la dana.

En la clausura de unas jornadas del PSOE en León, Sánchez ha dicho que hace un año la "negligencia de uno causó una auténtica tragedia", pero ha añadido que un año después el hecho de que Mazón continúe como presidente de la Generalitat tiene dos responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal.

Y "a las puertas esta semana del aniversario de una tragedia como la dana", ha tachado de "indecente para los valencianos y para los familiares de las víctimas" el apoyo que, según ha insistido, siguen prestando Feijóo y Abascal a Mazón.

Sánchez ha equiparado la gestión del presidente valenciano a la del resto de barones autonómicos del PP al afirmar que "da igual que se llame Mazón, Moreno Bonilla, Ayuso o Mañueco", porque siguen un mismo patrón basado en "recortes, mala gestión y mentira".

"Primero lo que hacen es recortar los servicios públicos, en segundo lugar, lo que hacen es mala gestión (...), y en tercer lugar, mienten para tratar de tapar su incompetencia y su negligencia", ha denunciado.

Por eso, ha pedido a los socialistas que sean el "baluarte" del Estado del bienestar, la justicia social y la cohesión en todos los territorios.

Sánchez también se ha referido a las elecciones autonómicas de Castilla y León, previstas para el próximo 15 de marzo, y ha incidido que cualquier ciudadano, vote lo que vote, sabe que hay que cambiar Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta.

Pero no votando a Vox, porque "le va a apoyar", ha dicho el presidente del Gobierno, para quien en Castilla y León hay dos siglas diferentes, pero que representan el mismo "proyecto de parálisis y de involución" - PP y Vox- y solamente hay una "alternativa de cambio y de avance": la del PSOE con Carlos Martínez al frente.

"Todo lo demás será continuidad, parálisis y decadencia, que es, por cierto, lo que tenemos realmente al frente del PP también a nivel nacional", ha subrayado Sánchez, que ha preguntado si "alguien sabe dónde está Feijóo".

En su opinión, "no hay nadie al volante" del PP, porque Feijóo "no es jefe de la oposición ni tampoco de su partido" como lo demuestran "Ayuso y su insumisión a cumplir con las leyes, Moreno Bonilla con sus cribados, Mañueco con sus incendios o Mazón".

Ha incidido en que desde hace siete años el único cambio real que ha propuesto el PP ha sido cambiar a su líder. "Ya van tres y, por cierto, cada cual peor", ha dicho, para añadir acto seguido que está por ver quién será el siguiente.

Pero ha recalcado que "allá ellos" y que, frente a la "parálisis de otros", el PSOE a seguir "gobernando" y "avanzando" con convicción en la defensa de las políticas públicas.

En este sentido, ha asegurado que los socialistas están preparados para afrontar las elecciones de Castilla y León y otras que puedan celebrarse en un "superdomingo" o "minidomingo", porque en el PSOE tienen el proyecto, los equipos y a quien, ha resaltado, será el próximo presidente de la Junta, Carlos Martínez.