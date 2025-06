Àgueda Micó (Compromís): "Quiero y espero que la legislatura aguante hasta 2027"

Una nueva división dentro de la izquierda. La diputada Àgueda Micó va a dejar el grupo de Sumar y pasará al Mixto después de que el Consell Nacional de Més-Compromís aprobara con casi el 93% de apoyos esa vía. Detrás está la idea de poder hacer oposición al PSOE de manera más contundente después de que los socialistas rechazasen que Pedro Sánchez vaya a la comisión de la dana en el Congreso y el tablero político haya saltado por los aires por el caso Cerdán.

Més-Compromís (el actor mayoritario de la coalición valenciana) quiere tener las manos más libres y una mayor autonomía que hasta ahora dentro del grupo de Sumar. Pero su decisión choca con la del otro diputado de Compromís, Alberto Ibáñez (Iniciativa), que se queda en el espacio auspiciado por Yolanda Díaz al calor de las pasadas elecciones de 2023. Micó (Ollería, Valencia, 1978) tendrá que buscar ahora un nuevo rol en el grupo Mixto, donde convivirá con Podemos, el BNG, UPN, CC y José Luis Ábalos.

¿Por qué deja el grupo parlamentario de Sumar?

Desde el principio hemos participado en un grupo que era complicado, desde el punto de vista de que había que conjugar partidos de ámbito estatal y otros de ámbito territorial y, sobre todo, formaciones que están en el Gobierno y otras que no estamos. Era difícil encajar las formas de unos y otros a la hora de utilizar los instrumentos parlamentarios. Cuando pasó la dana en Valencia, la postura política de Compromís fue ponerse al lado de la gente y mostrar la indignación con la Generalitat, pero también pedir responsabilidades al Gobierno estatal.

¿La dana fue un punto de inflexión?

Sí, porque vimos primero que el Gobierno estatal no estaba a la altura de lo que la gente pedía. Luego el PSOE frenó la comisión de investigación. Nosotros la presentamos en noviembre del año pasado y nos la vetaron varias veces en la Mesa. Debería haber estado en marcha desde hace meses. Cuando se activa, nosotros creemos que tiene que comparecer todo el mundo en dos fases. La primera es de responsabilidad del día de la dana y la segunda, en relación a la reconstrucción; ahí es donde queremos que venga el presidente. Se produjo un problema grave porque hubo un veto por parte del grupo y nos hizo ver que estar ahí nos dificulta nuestra capacidad de poder hacer acción política plena. A esto se le juntaron los casos de corrupción del PSOE, teniendo en cuenta que no estamos en el Gobierno y siempre hemos luchado contra la corrupción. La militancia tenía una posición unánime de apartarse del espacio que no nos permitía ser nosotros mismos ni utilizar todos los instrumentos parlamentarios.

¿Qué puede hacer en el Grupo Mixto que no pudiera desarrollar en Sumar?

Primero vamos a hacer una Ejecutiva de Compromís, y luego ya formalizaremos el paso al Mixto. Es cuestión de días. Compromís es un proyecto político de estricta obediencia valenciana y necesitamos tener todos los instrumentos adecuados. Ahora, en el grupo de Sumar los instrumentos de control parlamentarios no se utilizan porque forman parte de la oposición y no de un grupo que apoya al Ejecutivo. Creemos necesario tener una posición política clara de defensa de los valencianos y poder exigir la fiscalización y el control del Gobierno en temas como la corrupción. Necesitamos cambios reales.

¿Cree que así pueden controlar más al Gobierno?

Efectivamente, por supuesto.

Es un momento muy delicado de la legislatura, ¿van a garantizar la gobernabilidad del bloque de investidura o están dispuestos a hacer caer al Gobierno?

Compromís siempre ha garantizado que se puedan llevar a cabo políticas valientes y transformadoras. No queremos para la gente del Estado español lo que tenemos en el País Valenciano con el PP y Vox. Lo tenemos clarísimo. Pero queremos que este Gobierno tenga una actitud positiva en tres cuestiones: defensa de los intereses valencianos con el cumplimiento del acuerdo de investidura, planes e inversión para la reconstrucción de la dana y medidas de regeneración democrática. Vamos a garantizar la gobernabilidad y que la derecha y la extrema derecha no gobiernen, por supuesto. Pero esto no es responsabilidad de los partidos que damos apoyo al Gobierno, sino del PSOE. Ellos tienen que recuperar la confianza perdida. Se debe devolver el dinero y que los corruptores no puedan volver a contratar con la Administración.

Cuando se fue Podemos al Grupo Mixto, usted dijo en una entrevista que deberían dejar sus escaños por coherencia. ¿Lo tendría que abandonar usted?

Me presenté en unas elecciones en una candidatura que se llamaba Compromís-Sumar, que era un pacto muy concreto en el País Valenciano. Es de justicia que los valencianos que votaron a Compromís tengan representación. El acta no es mía ni de Compromís ni de Sumar, sino de toda la ciudadanía valenciana que votó a Compromís.

Alberto Ibáñez, diputado también de Compromís, se va a quedar en el grupo de Sumar. ¿Qué le parece que se mantenga? ¿Cree que en la Ejecutiva pueden llegar a convencer a Iniciativa para que también se pase al Mixto?

Compromís es una coalición plural, no tenemos por qué compartir siempre al cien por cien todas las posiciones. Ahora hay una diferencia. Dentro de la Ejecutiva, podemos llegar a un acuerdo, que puede ser que cada diputado se mantenga en un grupo. Tengo una relación magnífica con Alberto Ibáñez, lo respeto y lo quiero mucho, personal y políticamente. Tenemos que continuar trabajando juntos. Mi partido tiene muy claro que tenemos que estar en el Mixto, pero respeto que Iniciativa crea que lo mejor es estar en Sumar. Es compatible. Hay una cuestión básica: Compromís quiere tener un proyecto político en el País Valenciano que defiende los intereses valencianos y que sea alternativa al bipartidismo y al PP y Vox. En eso estamos de acuerdo: la protección de la cohesión, la unidad y el trabajo conjunto del proyecto de Compromís están por encima de una diferencia concreta que podamos tener en el Congreso. Alberto y yo somos dos personas serias y maduras y podemos compaginar nuestro trabajo aquí con la protección del proyecto en el País Valenciano.

¿Pero puede implosionar Compromís como coalición de partidos o garantizan que van a seguir unidos Més, Iniciativa y Verds?

No, evidentemente garantizamos el proyecto de Compromís. Es la defensa de centenares de miles de valencianos que han dado apoyo a un proyecto político honesto, que está arraigado en el territorio y que tiene una representación enorme. La protección de ese proyecto es lo más importante. Si hay una divergencia en el Congreso, se queda aquí y lo podemos solucionar de forma coherente y seria.

Hay una paradoja: se van al Mixto por el tema de la comisión de la dana, pero no tienen garantizado un puesto ahora al irse precisamente a otro grupo. ¿La veremos en ese órgano?

Yo impulsé personalmente esa comisión, fue un trabajo arduo. No me gustó la actitud del PSOE desde el principio. En el Mixto tengo que ver de qué manera puedo participar en esa comisión: se parten tiempos y se reparten participaciones.

La clave la tiene Podemos, porque tiene cuatro diputados. ¿Ha tenido algún tipo de conversación con Belarra?

No, no he hablado con nadie de Podemos. Cuando llegue el momento, lo haré. De todas formas, entiendo que en el Mixto se habla de todo y se negocia. Creo que vamos a poder conjugar las diferentes necesidades políticas.

Deja el grupo de Sumar también por los casos de corrupción, pero en el Mixto está José Luis Ábalos, uno de los implicados en las tramas de corrupción. ¿Cómo va a convivir con él? ¿Va a cortar cualquier tipo de relación con él?

Él no va al grupo nunca, me han dicho.

¿Debería dejar Ábalos su escaño?

Si Santos Cerdán lo ha hecho, tiene todo el sentido del mundo que él lo haga. Lo hemos dicho desde hace tiempo. En el Mixto se representa cada uno a sí mismo.

Su marcha deja varias señales en un fragmentado mapa de la izquierda. ¿Da por muerto el instrumento de Sumar del 23J?

No me compete a mí. La relación de Compromís con la coalición de Sumar y los partidos del espacio es de bilateralidad, de horizontalidad y de colaboración. Nunca hemos participado en la mesa de partidos. En todo caso, lo que quiero es que les vaya bien. Ellos están en la acción de Gobierno y las políticas transformadoras de la coalición las realizan los ministros y ministras de Sumar. Colaboración absoluta. La unidad no implica uniformidad. Estoy segura de que nos vamos a encontrar en espacios para hacer políticas valientes para las personas.

Habla de espacios, ¿ir al Grupo Mixto no cierra la puerta a que se vuelvan a encontrar en una lista electoral para las generales?

La decisión será de Compromís y del conjunto de la coalición, pero siempre hemos estado abiertos a poder colaborar y participar con cualquier formación de izquierdas. Siempre desde la horizontalidad y nunca desde la subordinación. Y siempre construyendo desde nuestra posición política valenciana.

El Gobierno tiene que sudar mucho la camiseta para sacar adelante cada votación. ¿Su voto lo van a negociar directamente con La Moncloa y el PSOE?

Sí, una de las cuestiones básicas para ir al Grupo Mixto es poder hacer esas negociaciones directamente y bilateralmente. Si el Ejecutivo quiere nuestro apoyo, tendrá que cumplir con los compromisos de investidura con Compromís. Hay cuestiones en las que vamos a participar sí o sí, como subir el SMI y la reducción de la jornada laboral, pero en otras negociaremos.

¿Ha hablado con Yolanda Díaz?

Sí, he hablado con mucha gente. Les deseo lo mejor.

Ha sido muy dura con el PSOE, pero la alternativa en la Comunidad Valenciana solo puede pasar por un pacto con los socialistas. No rompen esa idea, ¿no?

Lo que queremos es que el PSPV nos dé apoyo a Compromís cuando ganemos la Presidencia de la Generalitat.

¿Será Àgueda Micó la ‘número uno’ en la papeleta de Compromís en las autonómicas?

El candidato es Joan Baldoví, es la persona que nos representa con dignidad y cercanía.

¿Cree que la legislatura aguantará hasta 2027?

Eso espero. Quiero que aguante hasta 2027, no me gusta la alternativa.